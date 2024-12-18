المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

Monitor شاشة LCD مع SmoothTouch

الدعم

Monitorشاشة LCD مع SmoothTouch

242B9T/89

Monitor شاشة LCD مع SmoothTouch

الانتقال إلى المتجر

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب

تسجيل منتجك

ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.

سجّل الآن

البرامج وبرامج التشغيل

تعليمات الدليل

  • PDF ملف, 1.2 MB
  • 18 December 2024

برنامج التحكم الذكي

  • الإصدار: V7.0.0
  • ZIP ملف, 136.6 MB
  • 5 February 2026

الدلائل والمستندات

إشعار معتمد من Tco - English (US)

  • PDF ملف, 101.2 kB
  • 13 June 2023

دليل البدء السريع

  • PDF ملف, 4.9 MB
  • 27 December 2024

الضمان والخدمة

تحقق من شروط الضمان الخاص بك وابدأ عملية تبديل أو إصلاح منتج

الضمان

سياسات ضمان منتجاتنا

الاتصال بشركة Philips

تسرّنا مساعدتك