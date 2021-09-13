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Monitorدقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

241E1C/89

تجربة غامرة بكل بساطة

تقدّم شاشة E line المقوّسة حجم 24 بوصة تجربة غامرة بالفعل مع تصميم عصري. استمتع بمشاهدة مرئيات نقية بدقة Full HD وحركة سلسة بفضل تقنية AMD FreeSync.

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تجربة غامرة بكل بساطة

  • E Line

  • 24 (23,6 بوصات / 59,9 سم قطري)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.

توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

شاشة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور واضحة وغنية بالتفاصيل

شاشة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور واضحة وغنية بالتفاصيل

جودة الصورة مهمة. توفر الشاشات العادية جودة جيدة، لكنك تتوقع المزيد. تتميز هذه الشاشة بدقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. ومع دقة Full HD التي توفر تفاصيل واضحة، إلى جانب السطوع العالي والتباين المذهل والألوان الواقعية، يمكنك توقع صورة تحاكي الواقع.

المواصفات التقنية

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والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  5. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  6. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  7. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.