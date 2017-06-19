ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
241B7QPJKEB/73
صور واضحة وأداء فعال
تم تصنيع الشاشة مع PowerSensor من Philips بنسبة 85% من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها ومن إطار خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) لتكون مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة.
B Line
24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)
1920 x 1080 (Full HD)
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
تعتبر كاميرات الويب ممتازة للتواصل مع الآخرين والعمل على ذلك المشروع المهم. ولكن في بعض الأحيان، لا ترغب في أن تكون كاميرا الويب موجّهة على مكتبك. لذلك، تظهر كاميرا ويب عندما يحين وقت الاجتماعات وتعود إلى مكانها المخفي عندما لا تستخدمها لأسباب تتعلق بالأمان، وذلك بفضل التصميم المبتكر والجديد الذي نقدّمه لكاميرا ويب المنبثقة.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
تختلف كابلات HDMI بحسب المنطقة والطرازات.