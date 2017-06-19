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Brillianceشاشة LCD مع PowerSensor

241B7QPJKEB/73

صور واضحة وأداء فعال

تم تصنيع الشاشة مع PowerSensor من Philips بنسبة 85% من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها ومن إطار خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) لتكون مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة.

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مع PowerSensor

صور واضحة وأداء فعال

  • B Line

  • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

تنبثق كاميرا ويب عندما تحتاج إليها؛ ويتم تأمينها عندما لا تحتاج إليها

تعتبر كاميرات الويب ممتازة للتواصل مع الآخرين والعمل على ذلك المشروع المهم. ولكن في بعض الأحيان، لا ترغب في أن تكون كاميرا الويب موجّهة على مكتبك. لذلك، تظهر كاميرا ويب عندما يحين وقت الاجتماعات وتعود إلى مكانها المخفي عندما لا تستخدمها لأسباب تتعلق بالأمان، وذلك بفضل التصميم المبتكر والجديد الذي نقدّمه لكاميرا ويب المنبثقة.

المواصفات التقنية

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والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

  3. شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2

  4. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  5. تختلف كابلات HDMI بحسب المنطقة والطرازات.