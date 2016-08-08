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Brillianceشاشة LCD مع PowerSensor

240B7QPTEB/01

صور واضحة وأداء فعال

تم تصنيع الشاشة مع PowerSensor من Philips بنسبة 85% من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها ومن إطار خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) لتكون مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة.

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مع PowerSensor

صور واضحة وأداء فعال

  • B Line

  • 24 (24,1 بوصة / 61,1 سم قطري)

  • 1920 ‏x‏ 1200(WUXGA)

يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.

تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.

مخرج DisplayPort لتوصيل شاشات إضافية

بفضل مخرج DisplayPort يمكنك توصيل شاشات متعددة عالية الدقة بواسطة كبل واحد من الشاشة الأولى إلى الكمبيوتر. ومع إمكانية توصيل شاشات متعددة بسلسلة تعاقبية، ستتمكّن من الحصول على سطح مكتب مرتّب من دون الفوضى الناجمة عن الأسلاك الكثيرة والمبعثرة في كل الأرجاء.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

  3. شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2

  4. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse