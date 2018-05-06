ضمان لمدة عامين
221B8LJEB/00
صورة واضحة، أداء فعّال
أنجز أهم أعمالك مع شاشة بدقة Full HD وحجم 22 بوصة من Philips. تمنحك دقة Full HD الدقيقة والزاهية المساحة والوضوح التام لرؤية عملك. وهي تتميّز بالتقنية الخالية من الوميض وميزات مثل ضبط ارتفاع الشاشة ووضع LowBlue لإنجاز أعمالك بطريقة مريحة للعينَين.
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22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)
1920 x 1080 (Full HD)
إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
المراجعات
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.