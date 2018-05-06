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شاشة LCD

221B8LJEB/00

صورة واضحة، أداء فعّال

أنجز أهم أعمالك مع شاشة بدقة Full HD وحجم 22 بوصة من Philips. تمنحك دقة Full HD الدقيقة والزاهية المساحة والوضوح التام لرؤية عملك. وهي تتميّز بالتقنية الخالية من الوميض وميزات مثل ضبط ارتفاع الشاشة ووضع LowBlue لإنجاز أعمالك بطريقة مريحة للعينَين.

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لإنتاجية قصوى

صورة واضحة، أداء فعّال

  • B Line

  • 22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.

وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

  3. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.