ضمان لمدة عامين
221B8LHEB/01
صورة واضحة، أداء فعّال
أنجز أهم أعمالك مع شاشة بدقة Full HD وحجم 22 بوصة من Philips. تمنحك دقة Full HD الدقيقة والزاهية المساحة والوضوح التام لرؤية عملك. وهي تتميّز بالتقنية الخالية من الوميض وميزات مثل ضبط ارتفاع الشاشة ووضع LowBlue لإنجاز أعمالك بطريقة مريحة للعينَين.
B Line
22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)
1920 x 1080 (Full HD)
بفضل المفتاح الثابت الذي يستهلك 0 واط والمتوفر في الجهة الخلفية، يمكنك فصل شاشتك بالكامل عن طاقة التيار المتردد. يؤدي ذلك إلى استهلاك منعدم للطاقة مما يخفف مستوى الكربون بشكل إضافي
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
المراجعات
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.