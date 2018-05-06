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شاشة LCD

221B8LHEB/01

صورة واضحة، أداء فعّال

أنجز أهم أعمالك مع شاشة بدقة Full HD وحجم 22 بوصة من Philips. تمنحك دقة Full HD الدقيقة والزاهية المساحة والوضوح التام لرؤية عملك. وهي تتميّز بالتقنية الخالية من الوميض وميزات مثل ضبط ارتفاع الشاشة ووضع LowBlue لإنجاز أعمالك بطريقة مريحة للعينَين.

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لإنتاجية قصوى

صورة واضحة، أداء فعّال

  • B Line

  • 22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

استهلاك منعدم للطاقة مع مفتاح ثابت يستهلك 0 واط

بفضل المفتاح الثابت الذي يستهلك 0 واط والمتوفر في الجهة الخلفية، يمكنك فصل شاشتك بالكامل عن طاقة التيار المتردد. يؤدي ذلك إلى استهلاك منعدم للطاقة مما يخفف مستوى الكربون بشكل إضافي

وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

  3. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.