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شاشة LCD

220V8/00

صور واضحة بألوان زاهية تتخطى الحدود

تمنحك شاشة V line من Philips ذات العرض بزاوية عريضة إمكانية مشاهدة تتخطى كل الحدود وقيمة رائعة مع ميزات أساسية، مثل مقاومة التوهّج ووضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض لاستخدام مريح للعينَين.

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صور واضحة بألوان زاهية تتخطى الحدود

  • V Line

  • 22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.