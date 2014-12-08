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Brilliance إضاءة LED خلفية، شاشة LCD

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Brillianceإضاءة LED خلفية، شاشة LCD

19S4QAB/69

Brilliance إضاءة LED خلفية، شاشة LCD

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البرامج وبرامج التشغيل

برامج تشغيل windows 7 - English (US)

  • الإصدار: 19S4Q
  • 7Z ملف, 9.8 kB
  • 8 December 2014

برامج تشغيل windows 8 - English (US)

  • الإصدار: 19S4Q
  • 7Z ملف, 9.8 kB
  • 8 December 2014

الدلائل والمستندات

دليل المعلومات المهمة

  • PDF ملف, 6.4 MB
  • 21 July 2026

البصمة الكربونية للمنتج

  • PDF ملف, 230.8 kB
  • 21 July 2026

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