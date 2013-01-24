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صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips هذه. تصميم صغير ودعامة التثبيت VESA لمرونة أكبر ضمن مساحة العمل. إنها خيار رائع! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips هذه. تصميم صغير ودعامة التثبيت VESA لمرونة أكبر ضمن مساحة العمل. إنها خيار رائع! إكتشف كلّ المميزات
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips هذه. تصميم صغير ودعامة التثبيت VESA لمرونة أكبر ضمن مساحة العمل. إنها خيار رائع! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips هذه. تصميم صغير ودعامة التثبيت VESA لمرونة أكبر ضمن مساحة العمل. إنها خيار رائع! إكتشف كلّ المميزات
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
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شروط التشغيل
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