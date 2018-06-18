ضمان لمدة عامين
191S8LHSB2/69
ميزات موثوق بها وأساسية
توفّر شاشة S Line التي نقدّمها كفاءة في إنجاز الأعمال. فهي تتميّز بالتقنية الخالية من الوميض وميزات مثل وضع LowBlue، لإنجاز أعمالك بطريقة مريحة للعينَين ولزيادة الإنتاجية.
S Line
18,5 بوصات / 47 سم
بدقة 1366x768 HD
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تبلغ 65% أو أكثر، مما يضمن الحدّ من النفايات. ويضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص أو الزئبق، إلى حد كبير. تم تصنيع هيكل الشاشات التي نقدّمها من مواد خالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC)/مثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR). للحصول على مزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
إطار شاشة Philips هذا خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR)
المراجعات
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.