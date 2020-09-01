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    X-tremeVision Pro150 الأداء وفترة الاستخدام

    12258XVPS2

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    سطوع قوي لأمان إضافي

    تجمع مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ما بين السطوع القوي وفترة الاستخدام التي لم تكن متاحة سابقًا في لمبة مماثلة وعالية الأداء، فتتيح لك رؤية مثالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أحبائك على الطريق بصورة أفضل.

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    X-tremeVision Pro150 الأداء وفترة الاستخدام

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    أفضل مزيج من الأداء العالي وفترة الاستخدام الطويلة

    • نوع المصباح: H1
    • 12 فولت، 55 واط
    • ضوء أكثر سطوعًا حتى 150%
    • لغاية 350 ساعة
    • عدد اللمبات: 2

    احصل على رؤية أفضل للقيادة بأمان

    تمنحك مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 150%(1). يمكنك القيادة إلى المنزل حيث ينتظرك أحباؤك وأنت على ثقة بأنه يمكنك الرؤية بوضوح حتى في الظلام وفي ظروف الطقس القاسية. ويوفر تصميم الفتيل المتقدم قدرًا أكبر من الدقة والإضاءة لتحسين الإضاءة على الطريق، في حين تضمن تقنية زجاج الكوارتز الجديدة ذات الدقة الماسية سطوعًا إضافيًا.

    فترة استخدام تصل إلى 450 ساعة من لمبة عالية الأداء(2)

    تعمل تقنية الإنتاج الجديدة لزجاج الكوارتز ذات الدقة الماسية من Philips على زيادة معدل إنتاج الضوء بالإضافة إلى توفير مقاومة أكبر للصدمات الحرارية والضغط، كما أن التركيبات المصممة خصيصًا من الغازات الثمينة تحمي الفتيل بشكل إضافي من التلف. هذا يعني توفير سطوع إضافي ومدة استهلاك أطول تصل إلى 450 ساعة (ينطبق على المصابيح من نوع H7؛ أما المصابيح من نوع H1، فمدة الاستهلاك التي توفرها هي 350 ساعة)، وهي على الأرجح المدة الأطول التي توفرها هذه اللمبة القوية.

    يمنح الضوء البارد رؤية أوضح وراحة أكبر

    قد تكون القيادة في الظلام مُتعبة للعينين، ما يؤدي إلى إجهاد النظر وزيادة خطر التعب. تعكس مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips ضوءًا أكثر بياضًا يصل إلى 3400 كلفن (ينطبق على المصابيح من نوع H7؛ أما المصابيح من نوع H1، فتوفر 3450 كلفن)، فتمنحك مستوى تباين أعلى أمامك، ما يساعدك على تحديد الأجسام المقتربة والتعرّف عليها بثقة أكبر. تساعدك الرؤية الأوضح على البقاء متيقظًا لفترةٍ أطول، ما يجعل القيادة أكثر أمانًا ومتعةً.

    لا تساوم على السلامة، غيّر المصابيح بالأزواج

    من المنطقي تغيير كلا لمبتَي المصابيح الأمامية معًا، بدلاً من استبدال اللمبة المتضررة فقط. توفر اللمبات الحديثة زيادة في إخراج الضوء وأداءً فائقًا، ما يوفر تجربة قيادة أكثر أمانًا. ومن خلال استبدال كلا اللمبتين، توفر الوقت والتكلفة، وتتجنب خطر تعطل المصابيح الأمامية، وتستفيد من شعاع أكثر سطوعًا وتوازنًا، والأهم من كل ذلك هو أنك تجعل القيادة أكثر أمانًا لنفسك ولأحبائك.

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح X-tremeVision Pro150 من Philips مع طرازات السيارات التي تقدمها العلامات التجارية البارزة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      مزيد من الضوء
      أبرز ما في المنتج
      ضوء أكثر سطوعًا حتى 150%

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      P14,5s
      التعيين
      H1 12258 XVP ‏12 فولت 55 واط P14,5s S2
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      X-tremeVision Pro150
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H1

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      350 ساعة

    • خصائص الضوء

      حرارة اللون
      3,450  كلفن
      لومن [لومن]
      1550 ±15%

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية بالواط
      55  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12258XVPS2
      رمز الطلب
      00565628

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      S2
      EAN1
      8719018005656
      EAN3
      8719018005663

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الطول
      10.6  سم
      العرض
      5.6  سم
      الارتفاع
      13.0  سم
      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      5

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      29.6  سم
      العرض
      11.6  سم
      الارتفاع
      14.0  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.454  كلغ

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    • 1 سطوع مقارَن بالمعيار القانوني الأدنى.
    • 2 ينطبق على استخدام الشعاع المنخفض، ويختلف لاستخدام ضوء الضباب
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