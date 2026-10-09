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تلفزيون
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تلفزيون ذكي
Screen size
139 cm (15)
55 inch (15)
QD MiniLEDتلفزيون QD MiniLED بدقة 4K
Philips 6600 series4K UHD، LED، Smart TV
Philips 7100 seriesتلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED
Philips 6800 series4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV™
Philips 8500 seriesتلفزيون QLED بدقة 4K UHD
جديد
Philips QD MiniLEDشاشة عرض QD MiniLED بدقة 4K
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