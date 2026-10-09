المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

تلفزيون

تلفزيون ذكي (109)

1 - 12 من 109 نتيجة
فرز:

تلفزيون ذكي

  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED

QD MiniLED
تلفزيون QD MiniLED بدقة 4K

100MLED800/56
  • تلفزيون QD Mini-LED بدقة 4K مقاس 250 سم (100 بوصة)
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
عرض المنتج
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED

QD MiniLED
تلفزيون QD MiniLED بدقة 4K

50MLED800/56
  • تلفزيون QD Mini-LED بدقة 4K مقاس 126 سم (50 بوصة)
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
عرض المنتج
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED

QD MiniLED
تلفزيون QD MiniLED بدقة 4K

55MLED800/56
  • تلفزيون QD Mini-LED بدقة 4K مقاس 139 سم (55 بوصة)
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
عرض المنتج
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED

QD MiniLED
تلفزيون QD MiniLED بدقة 4K

65MLED800/56
  • تلفزيون QD Mini-LED بدقة 4K مقاس 164 سم (65 بوصة)
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
عرض المنتج
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED

QD MiniLED
تلفزيون QD MiniLED بدقة 4K

85MLED800/56
  • تلفزيون QD Mini-LED بدقة 4K مقاس 215 سم (85 بوصة)
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
عرض المنتج
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED

QD MiniLED
تلفزيون QD MiniLED بدقة 4K

75MLED800/56
  • تلفزيون QD Mini-LED بدقة 4K مقاس 189 سم (75 بوصة)
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
عرض المنتج
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series

Philips 6600 series
4K UHD‏، LED‏، Smart TV

58PUT6604/56
  • 146 سم (58 بوصة)
  • HDR 10+‎
  • Pixel Precise Ultra HD
عرض المنتج
  • Philips 7100 series
  • Philips 7100 series
  • Philips 7100 series
  • Philips 7100 series
  • Philips 7100 series

Philips 7100 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

98PUT7129/56
  • 248 سم (98 بوصة)، 4K UHD، تلفزيون LED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
عرض المنتج
  • Philips 6800 series
  • Philips 6800 series
  • Philips 6800 series
  • Philips 6800 series
  • Philips 6800 series

Philips 6800 series
4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV™‎

49PUT6801/56
  • 123 سم (49 بوصة)
  • 4K Ultra HD، ‏LED TV
  • DVB-T/T2
عرض المنتج
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series

Philips 8500 series
تلفزيون QLED بدقة 4K UHD

50PQT8530/56
  • 126 سم (50 بوصة)، دقة 4K UHD، تلفزيون QLED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
عرض المنتج

جديد

  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED

Philips QD MiniLED
شاشة عرض QD MiniLED بدقة 4K

75MLED831/56
  • شاشة عرض QD Mini-LED بدقة 4K مقاس 164 سم (65 بوصة)
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
عرض المنتج

جديد

  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED

Philips QD MiniLED
شاشة عرض QD MiniLED بدقة 4K

65MLED831/56
  • شاشة عرض QD Mini-LED بدقة 4K مقاس 164 سم (65 بوصة)
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
عرض المنتج

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.