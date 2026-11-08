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Philips 6000 Seriesالقفل الذكي ذو الهيكل الرفيع بأسلوب الذراع
Philips 5000 Seriesقفل معلّب ذكي
Philips 7000 seriesقفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه
Philips 8000 seriesالقفل الذكي العامل بالدفع والسحب
Philips 7000 seriesقفل ذكي للتعرف على راحة اليد والوجه
Philips 9000 seriesقفل الدفع والسحب
Philips 9000 seriesقفل باب ذكي
Philips 7000 seriesقفل الباب الذكي بأوردة راحة اليد
Philips 6000 seriesالقفل الذكي للباب بالعتلة
والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات ما معنى ذلك؟