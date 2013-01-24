يخنة فواكه البحر الرائعة

تأكدي من تركيب ذراع التحريك في الوعاء ثم اضبطي درجة الحرارة على 250 درجة مئوية، وبمجرد أن يتم تسخين الوعاء، أضيفي زيت الزيتون والسجق واضبطي المؤقت لمدة 5 دقائق حتى يتحول السجق إلى اللون الذهبي ويسخن الزيت. أضيفي الفلفل الأخضر المفروم والثوم والبصل وعيدان البقدونس والملح والفلفل الأسود والزعفران. اضبطي المؤقت لمدة 10 دقيقة.
في هذه الأثناء، افحصي بلح البحر وتخلصي من أي واحدة تجديها مفتوحة ولا يتم غلقها عند الضغط عليها. اخفض درجة الحرارة إلى 175 درجة وأضيفي الأرز والفلفل المعلب. اضبطي المؤقت لمدة 5 دقائق حتى يتشرب الأرز بجميع النكهات الموجودة في الوعاء.
أضيفي الطماطم المعلبة والمرقة وقليل من الملح والفلفل الأسود. دعي الخليط حتى يغلي ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 130 درجة مئوية. ضعي الجمبري بالتساوي على سطح الأرز ثم السبيط وبلح البحر. ضعي الغطاء واضبطي المؤقت لمدة 5 دقائق. عند انقضاء الوقت المحدد، أضيفي الفاصوليا الخضراء إلى الوعاء ثم ضعي الغطاء واضبطي المؤقت لمدة 10 دقائق أخرى.
قومي بتقطيع أوراق البقدونس ورشيها على الأرز وضعي عصير ليمونة. اغرفي الخليط في السلطانيات وقدمه مع شرائح الليمون على الجانب للتجميل.