فيليه الدجاج مع جبنة بري واللحم المقدد

تُحمّى المقلاة بدون زيت AirFryer على 180 درجة مئوية.
تُقطّع شريحتي فيليه الدجاج إلى أربع قطع متساوية الحجم تُقطّع بدورها أفقيًا مع الإبقاء على مسافة 1 سم
عند الأطراف. تُفتح قطع الفيليه ويُرّش الملح والفلفل في داخلها.
تُغطّى كل القطع بشريحة من جبنة البري والقليل من الثوم المعمّر.
تُغلق قطع فيليه الدجاج وتُلّف شريحة من اللحم حولها بإحكام. تُغلّف
قطع الفيليه المحشوة بالقليل من زيت الزيتون وتوضع في سلّة المقلاة.
تُثبّت السلّة داخل المقلاة بدون زيت AirFryer ويُضبط الوقت على 15 دقيقة. تُشوى
قطع فيليه الدجاج حتى تنضج وتُصبح بنية اللون. إنّه طبق لذيذ مع البطاطا المهروسة و
هندباء ويتلوف على طريقة ستير فرايد (القلي مع قليل من الزيت).