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عصير الشمندر والجزر

الحصص 1 p, وقت التحضير 5 m
‏30-0 دقيقة
عصارة
الخضار
خالٍ من المكسرات
نباتي
فاكهة
المشروبات والآيس كريم

المكونات

  • 2 شمندر
  • 3 جزر
  • 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون المالح
  • ملعقتان كبيرتان من اللبن

الاتجاهات

  • يُقشر الشمندر والجزر. يُقطع إلى قطع كبيرة وتوضع في العصّارة (سرعة 2).
  • يُضاف عصير الليمون الحامض حسب الذوق ويُتبل بالملح والفلفل المطحون الطازج. يُقدّم مع ملعقتين من اللبن السائل وملعقة طويلة. يُحرّك اللبن بحذر.
عصير الشمندر والجزر

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