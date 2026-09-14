تقنية 4 ميكروفونات. مكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

تتميز سماعات الرأس هذه بنظام مكوّن من أربعة ميكروفونات، حيث يعمل اثنان منها مع خوارزمية لتقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي لتوفير مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور من حولك.