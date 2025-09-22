توفّر وسادات الأذن المصنوعة من قماش مسامي راحة فائقة في أثناء الاستخدام

استمتع بجلسات لعب طويلة من دون أي إرهاق بفضل وسادات الأذن المصنوعة من قماش مسامي فائق النعومة. تتكيّف وسادات الأذن هذه بلطف مع شكل أذنيك حتى بعد فترات استخدام طويلة ما يمنع تراكم الحرارة ويقلّل من نقاط الضغط. في حين توفر البطانة المصنوعة من قماش مسامي ملاءمة مثالية خفيفة الوزن تتكيّف مع أي شكل للرأس.