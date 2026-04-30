مشغّلات بحجم 10 مم لصوت رائع وجهيز قوي.

توفر المشغّلات القوية بحجم 10 مم صوتًا واضحًا ودقيقًا وديناميكيًا يُحسّن تجربة الاستماع، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي. سواء كنت تمارس الرياضة، أو تتنقل، أو تسترخي، توفر لك سماعات الأذن هذه جودة صوت ممتازة.