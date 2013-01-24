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سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن ومزوّدة بميكروفون

TAE1205BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • نغمات خالية من التشابك نغمات خالية من التشابك نغمات خالية من التشابك
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    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن ومزوّدة بميكروفون

    TAE1205BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    نغمات خالية من التشابك

    أبقِ الموسيقى بالقرب منك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة مريحة في الأذن ووقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات. عندما تحتاج إلى وقت إضافي، بإمكانك شحنها سريعًا لمدة 15 دقيقة لتشغيل الموسيقى بشكل متواصل لمدة ساعة إضافية. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن ومزوّدة بميكروفون

    نغمات خالية من التشابك

    أبقِ الموسيقى بالقرب منك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة مريحة في الأذن ووقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات. عندما تحتاج إلى وقت إضافي، بإمكانك شحنها سريعًا لمدة 15 دقيقة لتشغيل الموسيقى بشكل متواصل لمدة ساعة إضافية. إكتشف كلّ المميزات

    نغمات خالية من التشابك

    أبقِ الموسيقى بالقرب منك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة مريحة في الأذن ووقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات. عندما تحتاج إلى وقت إضافي، بإمكانك شحنها سريعًا لمدة 15 دقيقة لتشغيل الموسيقى بشكل متواصل لمدة ساعة إضافية. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن ومزوّدة بميكروفون

    نغمات خالية من التشابك

    أبقِ الموسيقى بالقرب منك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة مريحة في الأذن ووقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات. عندما تحتاج إلى وقت إضافي، بإمكانك شحنها سريعًا لمدة 15 دقيقة لتشغيل الموسيقى بشكل متواصل لمدة ساعة إضافية. إكتشف كلّ المميزات

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      نغمات خالية من التشابك

      • مشغلات حجم 8 مم/جزء خلفي مغلق
      • سماعة مثبتة في الأذن

      مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

      تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

      آمنة، ومرنة، ومريحة

      يتموضع طرفان مجنّحان مرنان بشكل مريح أسفل أذنيك لملاءمة محكمة وعزل غير نشط أفضل للضوضاء المحيطية. ويمنحك أنبوب صوتي بيضاوي وأغطية بطانات أذن قابلة للتبديل ملاءمةً مريحةً في الأذن. أما كبل سماعة الرأس المسطّح، فيتموضع بشكل مريح تمامًا خلف عنقك سواء كنت تضع بطانات الأذن أم لا.

      بطانات أذن مغنطيسية. كبل مسطّح يقاوم التشابك

      تتميز سماعات الأذن هذه ببطانات مغنطيسية تلتصق بعضها ببعض، وبكبل مسطّح يقاوم التشابك. وبالتالي، عندما تخرجها من حقيبتك أو من جيبك، لن تضطر إلى فك التشابك لتتمكن من البدء بالاستماع إلى قائمة التشغيل.

      جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن. بدّل من قائمة التشغيل إلى المكالمات بسهولة

      يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، بدون لمس هاتفك الذكي. فالإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن السماعات تتذكر الجهاز الأخير الذي أقرنتها به.

      وقت تشغيل يبلغ 7 ساعات. شحن باستخدام USB-C

      توفر المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 8 مم صوتًا رائعًا، وتحصل على وقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات من عملية شحن لمدة ساعتين بواسطة USB-C. وإذا بدأ مستوى الطاقة بالانخفاض، فيمكنك الشحن بسرعة لمدة 15 دقيقة لمتابعة تشغيل الموسيقى لساعة واحدة إضافية.

      ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

      لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.

      إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا

      يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        8 مم
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        نوع
        ديناميكي
        الحساسية
        108.5  ديسيبل

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        5.0
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • التنقّل بين مكالمتين
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        كبل USB-C

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        وقت تشغيل الموسيقى
        7  س

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        GTIN
        8 11031 95229 48 1
        الوزن الإجمالي
        1,876  كلغ
        الارتفاع
        12.8  سم
        الطول
        19  سم
        الوزن الصافي
        1.296  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.58  كلغ
        العرض
        11.2  سم

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95229 11031 1
        العمق
        3  سم
        الوزن الإجمالي
        0,064  كلغ
        الارتفاع
        17.5  سم
        الوزن الصافي
        0,054  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        وزن العلبة فارغة
        0.01  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العرض
        9.6  سم

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        61,8  سم
        العمق
        0  سم
        الارتفاع
        2.25  سم
        الوزن
        0.035  كلغ
        العرض
        1.4  سم

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