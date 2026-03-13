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تم إيقافه
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HD9320/26
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Consumer Care Book Philips Kettle - English (US)
Eco passport Philips Kettle - English (US)
الجميع (2)
Can I use my Philips Kettle without the anti-scale filter?
How to clean the scale filter of my Philips Kettle
My Philips Kettle does not switch on
My Philips Kettle is dirty with small spots inside
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