FC6149/61
مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف
أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بفضل المكنسة الكهربائية MiniVac القويّة من Philips بقدرة 12 فولت لمنزلك وسيارتك. ويضمن لك تدفق الهواء الإعصاري على مرحلتَين بدون كيس أداءً يدوم طويلاً، فيما يضمن تصميم الفوهة الانسيابي التقاط الغبار بشكل مثالي.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يبقي انسياب التيارات الإعصارية بدون كيس الغبار في الداخل لضمان قوة امتصاص مثالية وعالية وتنظيف يدوم طويلاً. يضمن نظام التصفية المؤلف من مرحلتين، ما أن يصبح الغبار في الداخل لا يمكنه أن يتسرّب. يحجز الفلتر الأول مجمل كمية الغبار في الداخل في حين يلتقط الفلتر الثاني جزيئات الغبار الأصغر.
لقد تم إنشاء تصميم الفوهة الإيروديناميكي لمكنسة MiniVac من Philips لضمان التقاط الغبار بفعالية أكبر حتى أرفع جزيئات من الغبار. ويساعدك الشكل الصحي للفوهة في تنظيف حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
يمكنك تخزين MiniVac من Philips على قاعدة شحن مناسبة ومثبتة على حائط أو طاولة. وهذا ما يجعل Mini Vac، مع بطاريتها القابلة للشحن جاهزة للاستخدام في أي وقت.
إن المكنسة الكهربائية MiniVac من Philips مثالية لتنظيف سيارتك نظرًا إلى أنها مجهزة بقابس للسيارة للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالأكثر في سيارتك من دون الحاجة إلى شحن MiniVac. وبالتالي، إنها دائمًا جاهزة للاستخدام!
تأتي Mini Vac من Philips مزوّدة بمسكة مفرّغة لضمان الحصول على قبضة مثالية. يمكنك الإمساك بمكنسة Mini Vac بأي طريقة تريدها.
إن بطاريات نيكل-هيدريد المعدن (NiMH) القوية والتي تدوم لمدة أطول* والخاصة بالمكنسة الكهربائية MiniVac من Philips لا تشكو من تأثير الذاكرة. يخفض هذا التأثير من سعة البطارية مع الوقت وبالتالي يُقلّل من وقت التشغيل. لذا يضمن جهاز Mini Vac هذا المزوّد ببطاريات NiMH طاقة تدوم لمدة أطول مقارنة بأجهزة مزودة ببطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) العادية التي تشكو من تأثير الذاكرة.
تأتي المكنسة الكهربائية MiniVac من Philips مع مجموعة كبيرة من الملحقات لبذل أدنى مستوى من المجهود عند تنظيف المنزل والسيارة. وتتضمن هذه المجموعة فرشاة صغيرة وأخرى كبيرة، وأداة للتشققات صغيرة وكبيرة وخرطومًا طويلاً، وهي مثالية لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها. بوجه عام، إنها مثالية لتنظيف منزلك أو سيارتك على حد سواء!
تسمح لك حقيبة التخزين بالحفاظ على كل المحلقات وقابس السيارة في مكان واحد، وذلك للتأكد من أنك تملك كل ما تحتاج إليه لتنظيف السيارة في أي وقت!
الفوهات والملحقات
التصميم
الأداء
تصفية
مدى الاستفادة
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