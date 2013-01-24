قابس السيارة لتشغيل لامحدود

إن المكنسة الكهربائية MiniVac من Philips مثالية لتنظيف سيارتك نظرًا إلى أنها مجهزة بقابس للسيارة للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالأكثر في سيارتك من دون الحاجة إلى شحن MiniVac. وبالتالي، إنها دائمًا جاهزة للاستخدام!