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6000 series

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

55PUT6233/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
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    6000 series دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    55PUT6233/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6200 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6200 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6200 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6200 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

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      دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

      مع Pixel Precise Ultra HD

      • 139 سم (55 بوصة)
      • 4K Ultra HD، ‏LED TV
      • رباعي النواة
      • DVB-T/T2
      خطوط رفيعة جدًا للاستمتاع بتصميم أنيق

      خطوط رفيعة جدًا للاستمتاع بتصميم أنيق

      رفيع. متطوّر. أنيق. دقيق. إنه تصميم Philips الرفيع جدًا. لا شكّ أن تصميمًا رفيعًا لهذه الدرجة سيلفت الأنظار، فهو يضفي طابعًا عصريًا مميزًا على ديكور منزلك.

      استمتع بصورة تنبض بالحياة مع Pixel Precise Ultra HD

      استمتع بصورة تنبض بالحياة مع Pixel Precise Ultra HD

      يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة في كل مرة ومهما كان المصدر.

      اختبر مستوى تباين وألوان وحدة أفضل بفضل HDR Plus

      اختبر مستوى تباين وألوان وحدة أفضل بفضل HDR Plus

      الترفيه المنزلي بمفهوم جديد بفضل High Dynamic Range Plus. اختبر تجربة حسّية رائعة بفضل قوة معالجته المتطورة. واستمتع بمحتوى غني وينبض بالحياة تمامًا كما أراد مبتكِر المحتوى. كن جاهزًا للاستمتاع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين أفضل ومجموعة أوسع من الألوان والتفاصيل كما لم تشهدها من قبل.

      تحسّن تقنية Micro Dimming مستوى التباين على تلفزيونك

      تحسّن تقنية Micro Dimming مستوى التباين على تلفزيونك

      بفضل برنامجنا المميز الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة ويعدّلها وفقًا لذلك، ستستمتع بتباين رائع وجودة صور مذهلة لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير.

      SAPHI. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

      SAPHI. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

      SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، وغيرها.

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        ثنائي الجانب

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        تحسين الصورة
        • خفت مصغّر
        • Pixel Precise Ultra HD
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 30 هرتز
        إدخالات الكمبيوتر على HDMI1
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 30 هرتز
        إدخالات الكمبيوتر على HDMI2/3
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI2/3
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        دعم HEVC
        نعم

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • MultiRoom لبث المحتوى من جهاز عميل
        • SimplyShare
        • معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • YouTube
        • Netflix TV
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • تكبير/تصغير، تمديد
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • دليل التلفزيون

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.AAS
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        • صوت محيطي مذهل
        • صوت واضح
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات AV
        1
        عدد توصيلات HDMI
        3
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • Wi-Fi 802.11n 2x2 مدمج
        • Wi-Fi Direct
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • الهوائي IEC75

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        160  ملليمترًا
        وزن المنتج
        14.4  كلغ
        تعيين العرض
        1239,2  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1239.2  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        400 x‏ 200 ملم
        ارتفاع العلبة
        860  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1360  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        714  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        19.5  كلغ
        تعيين العمق
        90,3  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        780.6  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        262.4  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        14.6  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • بطاريتان AAA
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان

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          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.
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