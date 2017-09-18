SmartConnect مع توصيلات منفذ العرض وHDMI وVGA

مع عالم غني بالاتصالات، تأتي شاشات Philips هذه مجهّزة بتوصيلات متعددة مثل VGA ومنفذ العرض وموصل HDMI الشامل، ما يسمح لك بالاستمتاع بمحتوى صوت وفيديو غير مضغوط عالي الدقة. تضمن لك توصيلات USB الحصول على عمليات نقل بيانات فائقة السرعة مع التمتّع بإمكانية اتصال عالمية. بغض النظر عن المصدر الذي تستخدمه، يمكنك الاطمئنان إلى أن شاشة Philips هذه ستضمن ألا يفقد الاستثمار الذي قمت به قيمته في أي وقت قريب!