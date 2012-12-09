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شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

200V4LSB/00

استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

استمتع بصور LED مشرقة بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!

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استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

  • V Line

  • 20 (19,5 بوصات / 49,5 سم قطري)

Energy Star لكفاءة الطاقة ولتوفير استهلاك الطاقة

Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov

تقنية LED لألوان زاهية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

حجم صغير لا يتطلب مساحة كبيرة

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.