ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
200V4LSB/00
استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة
استمتع بصور LED مشرقة بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!
V Line
20 (19,5 بوصات / 49,5 سم قطري)
Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
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