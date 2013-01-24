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جففي شعرك مع المحافظة على ترطيبه الطبيعي

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مجفف الشعر DryCare Prestige

مجفف الشعر DryCare Prestige

HP8280/03
عرض كل مجففات الشعر
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حماية الترطيب المثالية مع جهاز استشعار حصري
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ترطيب أيوني يمنع الكهرباء الثابتة للاستمتاع بشعر لامع وخالٍ من التجعيدات
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تحكم مثالي بدرجة السخونة مع جهاز الاستشعار المبتكر
حافظي على توازن ترطيب الشعر الطبيعي
حافظي على توازن ترطيب الشعر الطبيعي

حافظي على توازن
ترطيب الشعر الطبيعي


حافظي على توازن ترطيب شعرك الطبيعي حتى أثناء تجفيفه. فيتميّز جهاز الاستشعار MoistureProtect بتقنية الأشعة تحت الحمراء لتشخيص مستويات ترطيب الشعر باستمرار وبالتالي، لتعديل درجة الحرارة التي من شأنها المحافظة على الترطيب الطبيعي تلقائيًا. تُظهر النتائج حماية الترطيب بنسبة تصل إلى 85% بعد 5 دقائق من التجفيف.
القوة الكاملة بدون أضرار
القوة الكاملة بدون أضرار

القوة الكاملة
بدون أضرار


تريدين الحصول على شعر مجفّف ولكن من دون مواجهة خطر الجفيف أو الإحماء المفرط. يتميّز مجفف الشعر DryCare Prestige الذي نقدّمه بإعداد ThermoProtect لضمان أفضل درجة حرارة ثابتة لتجفيف الشعر. ستحصلين على تدفق الهواء نفسه والنتائج السريعة نفسها، ولكن مع مستوى عناية أفضل.
شعر صحي ومسرّح بطريقة رائعة
شعر صحي ومسرّح بطريقة رائعة

شعر صحي ومسرّح
بطريقة رائعة


بالإضافة إلى العناية بشعرك أثناء عملية التجفيف، يتميّز مجفف الشعر DryCare Prestige بستة إعدادات مرنة للسرعة والحرارة، وميزة Cool Shot الاحترافية التي يجب توفّرها في كلّ منزل لتحديد تسريحتك وتأمين الترطيب الأيوني. وبفضل الترطيب الأيوني، ترطّب الأيونات السلبية المشحونة الشعر كما أنها تنعّم البشرة لتعزيز اللماعية والإشراق. أما النتيجة فهي شعر حريري ولامع وخالٍ من التجعيدات.

احصلي على أفكار لتسريحة الشعر
شاهدي مدى
سهولتها

احصلي على أفكار لتسريحة الشعر- شاهدي مدى سهولتها

مقارنة مجففات الشعر التي نقدمها

MoistureProtect

MoistureProtect

MoistureProtect

مجفف شعر
مقارنة مع الحالي
ThermoProtect

ThermoProtect

ThermoProtect

مجفف الشعر
مقارنة مع الحالي

مقارنة مع الحالي

تقنيات العناية
  • تقنيات العناية
  • تقنيات Moisture Protect
  • مستشعر Moisture Protect
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
  • الترطيب الأيوني
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
  • الترطيب الأيوني
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect

أداء التسريح
  • طول السلك: 6 إعدادات للسرعة والحرارة
  • 2300 واط
  • محرك للتيار المباشر، سرعة هواء تصل إلى 120 كم/الساعة
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة
  • ناشر الهواء
  • طول السلك: 3 إعدادات للحرارة والسرعة
  • 2200 واط
  • محرك للتيار المتردد، سرعة هواء تصل إلى 120
  • كم/ الساعة
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة (7 مم)
  • 3 إعدادات للحرارة
  • 1600 واط
  • محرك للتيار المباشر
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة
  • 3 إعدادات مرنة للسرعة
  • 1600 واط
  • محرك للتيار المباشر
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة (20 مم/0,8 بوصات)
  • 3 إعدادات مرنة للسرعة
  • 1600 واط
  • محرك للتيار المباشر
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة (20 مم/0,8 بوصات)

الراحة
  • طول السلك: 2,5 م
  • مشبك التخزين
  • طول السلك: 1,8 م
  • مشبك التخزين
  • تصميم صغير
  • طول السلك: 1,8 م
  • مشبك التخزين
  • عملية تجفيف أكثر هدوءًا
  • مقبض قابل للطيّ
  • فولتية مزدوجة
  • طول السلك: 1,8 م
  • مشبك التخزين
  • عملية تجفيف أكثر هدوءًا
  • تصميم صغير
  • طول السلك: 1,8 م
  • مشبك التخزين
  • عملية تجفيف أكثر هدوءًا
  • تصميم صغير

الكفالة
  • سنتان
  • سنتان
  • سنتان
  • سنتان
  • سنتان
عرض كل مجففات الشعر التي نقدمها
مجفف الشعر DryCare Prestige

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