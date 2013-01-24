يوفر تطبيق Philips للأمواج فوق الصوتية قدرات تشخيصية لهاتفك الذكي المتوافق أو جهازك المحمول.
يوفر تطبيق Philips للأمواج فوق الصوتية قدرات تشخيصية لهاتفك الذكي المتوافق أو جهازك المحمول.
يمكن أن يساعدك مجسLumify S4-1 في فحص وظائف القلب أو إجراء فحوصات التقييم الموجه للصدمات بالجهاز التصواتي (FAST) مباشرة عبر جهاز الأندرويد المحمول خاصتك أو هاتفك الذكي المتوافق. ستحصل مع جهاز Lumify S4-1 على تصوير القلب بجودة Philips على الجهاز الذي يمكنك أن تحمله معك إلى أي مكان دون التهاون في جودة الصورة.
سواء كنت تقيّم إصابة مريض أو تحتاج إلى إعطاء حقنة مفصلية، يتيح لك جهاز Lumify L12-4 المحمول لتصوير الجهاز الحركي بالموجات فوق الصوتية رؤية العضلات والنسيج بتفاصيل استثنائية. الدقة الفائقة تعني ثقة أكبر، ووقتاً أقل لخطة العلاج، وتحسّن لرضى المريض.
يمكن أن يساعدك مجس Lumify C5-2 في فحص المرارة أو إجراء فحوصات التقييم الموجه للصدمات بالجهاز التصواتي (FAST) مباشرة عبر جهاز الأندرويد المحمول خاصتك أو هاتفك الذكي المتوافق. مع نوعية الصور المذهلة وأنواع المسوحات المختلفة، سوف يساعدك Lumify على تقديم تقييمات سريعة كلما كان هناك حاجة للأمواج فوق الصوتية.
يتضمن شراءك Lumify أكثر من مجرد أمواج فوق صوتية محمولة باليد، فهي نظام بيئي متكامل مكرس لمساعدتك على تقديم أفضل رعاية.
يختزل تطبيقنا ومجسات الأمواج فوق الصوتية المحمولة عقوداً من الخبرة والابتكار في مجال تصوير الأمواج فوق الصوتية لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة سريعة.
يتوافق Lumify مع أحدث أنظمة التشفير وأمن البيانات، ويمكن موائمته للامتثال لسياسات أمن بيانات المؤسسة. للمزيد من المعلومات، يرجى قراءة وثيقة نظام Lumify وأمن البيانات.
اتصل بسهولة بنظام أرشفة الصور والاتصال الخاص بالمرضى، أو شارك الصور والفيديوهات والملاحظات مع زملائك من جهازك المحمول باليد للأمواج فوق الصوتية عبر البريد الالكتروني أو الشبكة المشتركة. تتيح لك المنصة التي تعتمد التطبيق أساساً لعملها استخداماً أوسع لجهازك المتوافق أو هاتفك الذكي، كتصفح الانترنت على سبيل المثال.
قم بمواكبة المستجدات مع تحديثات التطبيق الآنية، التي تتضمن طرح الميزات الجديدة حال تطويرها.
تتضمن صفحة دعم Lumify الأسئلة الشائعة والوثائق الخاصة بالمنتج لمعالجة أي من أسئلتك. كما يتمتع عملاء Lumify بإمكانية الوصول المباشر لخدمات عملاء Philips الاستثنائية.
Lumify provides optimal support
Philips Lumify News German Army Equipped to make ultrasound-guided diagnoses with Lumify
POC ultrasound enhances midwife patient care
Philips Lumify News Midwives Point of Care Ultrasound in rural Africa
Point-of-Care ultrasound clinical education resources
At Philips, we believe clinical education is a key part of streamlining medical management in the critical care setting.
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك