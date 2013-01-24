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Lumify

Lumify

أمواج فوق صوتية استثنائية محمولة عبر جهازك الذكي

 

يوفر تطبيق Philips للأمواج فوق الصوتية قدرات تشخيصية لهاتفك الذكي المتوافق أو جهازك المحمول.

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

الجوائز الحائز عليها Lumify:

reddot
Webby
Aunt
IF

اكتشف أول حل حقيقي متكامل في العالم للأمواج فوق الصوتية عن بعد –Lumify بتقنية Reacts

Philips Lumify integrated tele-ultrasound powered by Reacts
تدعم الاتصالات الحية صورا من التعاون الأفضل والأكثر جدوى في أمس أوقات الحاجة. اكتشف كيف تجمع Lumify بتقنية Reacts المدمجة معاً كل من المختصين والأماكن والمرضى لإحداث الفارق الحقيقي.
للمزيد من المعلومات

أمواج فوق صوتية قائمة على تطبيقات الهواتف الذكية، جاهزة حالما تكون جاهزاً

Philips Lumify - Ultrasound on your compatible smart device
مع Lumify، تتوافر الأمواج فوق الصوتية المحمولة عالية الجودة في كل مكان تقريباً. اشترك فقط، وحمّل تطبيق Lumify، ومن ثم قم بتوصيل المجس وستكون جاهزاً. قابل المرضى حيثما كانوا، شخّص حالاتهم بقدر أكبر من السرعة، وقدم الرعاية لهم حينما تقتضي الحاجة.
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حمل التطبيق

 

يتوفر تطبيق Lumify الفعال على أجهزة الأندرويد الذكية المتوافقة من خلال متجر Google Play.

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Lumify screen
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قم بتوصيل مجس Lumify

يعمل ابتكارنا للأمواج فوق الصوتية المحمولة على جهازك المتوافق عبر وصلة USB بسيطة.
Lumify screen
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إبدأ المسح

يمكنك الآن بدء المسح بسرعة من جهازك الذكي المتوافق، مع جودة تصوير Philips.
اكتشف الإعدادات المسبقة
lumify
S4-1

يدعم مجس الموجات فوق الصوتية المحمولةS4-1 ما يصل إلى 5 من الفحوصات

 

يمكن أن يساعدك مجسLumify S4-1  في فحص وظائف القلب أو إجراء فحوصات التقييم الموجه للصدمات بالجهاز التصواتي (FAST) مباشرة عبر جهاز الأندرويد المحمول خاصتك أو هاتفك الذكي المتوافق. ستحصل مع جهاز Lumify S4-1 على تصوير القلب بجودة Philips على الجهاز الذي يمكنك أن تحمله معك إلى أي مكان دون التهاون في جودة الصورة.

Lung
الرئة
Cardiac
القلب
Abdomen
الباطنة
OB/Gyn
النساء والولادة 
FAST
التقييم الموجه للصدمات بالجهاز التصواتي (FAST)
S4-1
L12-4

مجس L12-4 يدعم ما يصل إلى 5 أنواع من الفحوصات.

 

سواء كنت تقيّم إصابة مريض أو تحتاج إلى إعطاء حقنة مفصلية، يتيح لك جهاز Lumify L12-4 المحمول لتصوير الجهاز الحركي بالموجات فوق الصوتية رؤية العضلات والنسيج بتفاصيل استثنائية. الدقة الفائقة تعني ثقة أكبر، ووقتاً أقل لخطة العلاج، وتحسّن لرضى المريض.

Lung
الرئة
Vascular
الوعائية
Soft-tissue
النسيج الناعم
MSK
الجهاز الحركي
superficial
السطحي
L12-4
c5-2

مجس C5-2 يدعم ما يصل إلى 4 أنواع من الفحوصات.

 

يمكن أن يساعدك مجس Lumify C5-2 في فحص المرارة أو إجراء فحوصات التقييم الموجه للصدمات بالجهاز التصواتي (FAST) مباشرة عبر جهاز الأندرويد المحمول خاصتك أو هاتفك الذكي المتوافق. مع نوعية الصور المذهلة وأنواع المسوحات المختلفة، سوف يساعدك Lumify على تقديم تقييمات سريعة كلما كان هناك حاجة للأمواج فوق الصوتية.

Lung
الرئة
Abdomen
الباطنة
Gallbladder
المرارة
OB/Gyn
النساء والولادة
C5-2
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الحل من Lumify

 

يتضمن شراءك Lumify أكثر من مجرد أمواج فوق صوتية محمولة باليد، فهي نظام بيئي متكامل مكرس لمساعدتك على تقديم أفضل رعاية.

Quality

صور بجودة مذهلة

 

يختزل تطبيقنا ومجسات الأمواج فوق الصوتية المحمولة عقوداً من الخبرة والابتكار في مجال تصوير الأمواج فوق الصوتية لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة سريعة.

Security

الامتثال لقانون حماية معلومات المرضى الأمريكي (HIPAA) وتشفير البيانات

 

يتوافق Lumify مع أحدث أنظمة التشفير وأمن البيانات، ويمكن موائمته للامتثال لسياسات أمن بيانات المؤسسة. للمزيد من المعلومات، يرجى قراءة وثيقة نظام Lumify وأمن البيانات.

Sharing

بساطة في المشاركة وتعدد المهام

 

اتصل بسهولة بنظام أرشفة الصور والاتصال الخاص بالمرضى، أو شارك الصور والفيديوهات والملاحظات مع زملائك من جهازك المحمول باليد للأمواج فوق الصوتية عبر البريد الالكتروني أو الشبكة المشتركة. تتيح لك المنصة التي تعتمد التطبيق أساساً لعملها استخداماً أوسع لجهازك المتوافق أو هاتفك الذكي، كتصفح الانترنت على سبيل المثال.

Updates

تحديثات آنية على جهازك اللوحي

 

قم بمواكبة المستجدات مع تحديثات التطبيق الآنية، التي تتضمن طرح الميزات الجديدة حال تطويرها.

Support

دعم متواصل

 

تتضمن صفحة دعم Lumify الأسئلة الشائعة والوثائق الخاصة بالمنتج لمعالجة أي من أسئلتك. كما يتمتع عملاء Lumify بإمكانية الوصول المباشر لخدمات عملاء Philips الاستثنائية.

اكتشف المزيد عن حلول Lumify السريرية

أخبار Lumify

  • Lumify provides optimal support

    Lumify provides optimal support

    Philips Lumify News German Army Equipped to make ultrasound-guided diagnoses with Lumify

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  • POC ultrasound enhances midwife patient care

    POC ultrasound enhances midwife patient care

    Philips Lumify News Midwives Point of Care Ultrasound in rural Africa

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  • Bedside Ultrasound in the ED

    Bedside Ultrasound in the ED

    Philips Lumify News Bedside ultrasound in the ED

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  • Point-of-Care ultrasound clinical education resources

    Point-of-Care ultrasound clinical education resources

    At Philips, we believe clinical education is a key part of streamlining medical management in the critical care setting.

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك