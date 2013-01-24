1. هل ستقومون بإضافة أنماط تصوير أخرى مثل دوبلر الموجة النبضية؟

يعمل فريق Lumify بشكل متواصل على تحسين Lumify، ويتضمن ذلك المجسات الجديدة والمزايا والخدمات.

2. كيف يقارن أداء تصوير Lumify بأداء الأنظمة الأخرى؟

يضاهي تصوير تطبيق Lumify في أدائه الأنظمة الأكبر حجماً، مع الاحتفاظ بعمق النفاذ أو دقة وضوح النسج.



3. ما هو زمن الاستخدام الذي يمكنني الحصول عليه من نظام Lumify؟

تعتمد أزمنة المسح على نوع جهازك، ولكن بشكل عام، يمكنك المسح بشكل متواصل لمدة ساعتين إلى 4 ساعات. للاطلاع على زمن المسح المتوقع للأجهزة المتوافقة، يرجى زيارة .http://www.philips.com/lumify-compatible-devices.

4. ما هي مساحة الذاكرة المطلوبة في Lumify؟

يتطلب تطبيق Lumify مساحة تخزين تقدر بحوالي 50 ميغابايت، مع ضرورة وجود مساحة تخزين إضافية لبيانات المرضى.

5. ما مقدار تحمل مجس Lumify؟

تم تصميم واختبار مجموعة مجسات Lumify بطريقة تطابق المعايير الصارمة لسوق أجهزة الموجات فوق الصوتية المتنقلة، وبشكل يضمن تحمل المجسات ما تتعرض له من صدمات ناجمة عن الاستخدام في المحيط الذي تستخدم فيه أجهزة الموجات فوق الصوتية المتنقلة.

6. هل يمكنكم تزويدي بالمزيد من المعلومات حول الاشتراك في Lumify وما يتضمنه من أمور؟

بإمكانك الاشتراك في خدمة Lumify على أساس شهري دون الالتزام بعقد طويل الأمد، لكي تضمن حصولك على تقنيات الموجات فوق الصوتية الأحدث ولا سيما مجسات Lumify، والتطبيق، وبرامج التحديث، وضمان الشركة المصنعة، والوصول إلى الخدمات التقنية والتعليمية في Philips. ويتضمن اشتراكك حقيبة لحمل المجس أو المجسات، ولا يشمل خدمات الأندرويد.

7. ما هي الخدمات التعليمية أو التدريبية المقدمة مع Lumify؟

Lumify تطبيق بسيط ولا يتطلب خدمة تدريب مكثفة. وتقدم Philips مصادر تعليمية محددة دون مقابل، إضافة إلى دورات مكثفة تعليمية وتدريبية مقابل أجر. يرجى زيارة المواقع الالكترونية التالية لاستعراض المصادر التعليمية والعروض.

www.philips.com/CCEMeducation

www.philips.com/RAPMeducation

http://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/education-training

8. ما هي سعة تخزين الصور في Lumify؟

يستخدم فحص الموجات فوق الصوتية العادي مع بعض الصور الثابتة حوالي 10 ميغابايت فقط من سعة التخزين. أما الفحوصات التي تتضمن بعض مقاطع الفيديو لمدة 3 ثوان فتستخدم 50 ميغابايت. يمكنك تخزين المئات من الفحوصات على أي جهاز متوافق مع Lumify (www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices). وتعتمد سعة التخزين الفعلية على عدة عوامل منها مقدار المحتوى المخزن على جهازك.

9. هل يدعم Lumify أجهزة الويندوز، مثل جهاز Surface اللوحي؟

يدعم Lumify حالياً أجهزة الأندرويد فقط. ونستكتشف باستمرار الفرص المتاحة لتوسيع دعمنا بحيث يشمل جميع المنصات.

10. هل تتضمن معلومات المرضى في Lumify رقم مسلسل؟

أجل. تتضمن استمارة معلومات المريض حقل رقم مسلسل، كما يمكن الحصول عليه من خلال وظيفة قائمة العمل.



11. هل يمكنني استخدام Lumify للتصوير في طب الأطفال؟

أجل. التصوير الخاص بطب الأطفال متضمن في الاستخدام.

12. هل يمكنني إجراء تعديلات على درجة التضخيم في الحقل القريب والبعيد مع Lumify؟

أجل، يمكنك تعديل التضخيم الكلي مع Lumify، علماً أن خاصية المسح التلقائي (التحسين المتواصل لدرجة تضخيم المسح الالكتروني) مفعلة دائماً للحفاظ على انتظام درجة تضخيم الصورة من السطحي إلى العميق.

13. هل يتم التقاط مقاطع الفيديو بأثر مستقبلي أم رجعي؟

يلتقط Lumify مقاطع الفيديو (بمدة 1-10 ثواني) بأثر مستقبلي. بمجرد الضغط على زر حفظ المقطع/Save Loop، يبدأ Lumify بالتسجيل ويستمر في ذلك حتى الضغط على زر الإيقاف/Stop أو حتى ينتهي الزمن المحدد للمقطع.

14. هل يعمل Lumify مع هواتف سامسونج (S4، S5، S6، S6 Edge)؟

توصي Philips باستخدام جهاز مدرج على قائمة الأجهزة اللوحية المتوافقة: http://www.philips.com/lumify-compatible-devices

15. هل يتضمن Lumify ميزة XRes؟

أجل. ميزة XRES، الجيل الأحدث لمعالجة الصور، تحسن من دقة وضوح الصورة وتسهل من إظهار البنى. تحسن philips من ميزة Xres في كل التطبيقات السريرية.

16. هل يتضمن Lumify تصوير الأنسجة المتناسق (THI)؟

أجل. يستخدم Lumify تصوير الأنسجة المتناسق بالاعتماد على التطبيق السريري. على سبيل المثال، على المجس C5-2، يستخدم تطبيقا المرارة والنسائية والتوليد تصوير الأنسجة المتناسق على حد سواء.

17. هل يتضمن Lumify تقنية SonoCT؟

أجل، تقنية SonoCT، التي يطلق عليها أحياناً اسم التركيب المكاني أو الشعاع المتعدد، فعالة على مجسي L12-4 وC5-2 لجميع الاستخدامات فيما عدا الرئة.

18. هل يتم إعادة المبالغ لي على الفحوصات التي إجراؤها باستخدام Lumify؟

Lumify جهاز طبي متوفر للشراء من قبل الأطباء المجازين (وهم الأطباء أو أطباء العظام) ومقدمي الرعاية الصحية الذين يوظفون أطباء مجازين.

ويتم الإبلاغ عن خدمات الموجات فوق الصوتية التي يتم إجراؤها باستخدام الموجات فوق الصوتية المتنقلة أو نظام الموجات فوق الصوتية المحمول باليد باستخدام نفس رموز الموجات فوق الصوتية المرسلة للفحوصات التي تم إجراؤها باستخدام أنظمة الموجات فوق الصوتية غير المتنقلة طالما يتم استيفاء المتطلبات المعتادة. ويجب أن تلبي جميع فحوصات الموجات فوق الصوتية مقتضيات الضرورة الطبية التي يضعها المشتري، ومتطلبات اكتمال الرموز المختارة، كما يجب أن يتم توثيقها في سجل المريض، بغض النظر عن معدات التصوير المستخدمة للموجات فوق الصوتية.

19. هل يدعم Lumify قائمة تشغيل الوسيلة العلاجية للدايكوم (MWL)؟ كيف يمكنني إعداد خادم قائمة تشغيل الوسيلة العلاجية؟

أجل، بإمكانك إعداد خادم قائمة تشغيل الوسيلة العلاجية للدايكوم والاستعلام عنها. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على دليل المستخدم.

20. هل يمكنني إنشاء بطاقة تعريفية مؤقتة عند بدء الفحص؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل يمكنني تعديلها مع معلومات المريض لاحقاً؟

أجل. يمكنك الضغط على مسح/Scan عند إنشاء/مسح مريض للبدء في التصوير دون إدخال معلومات المريض. بإمكانك تعديل بيانات المريض في أي وقت حتى نهاية الفحص.



21. هل يتوفر نمط الألوان؟

أجل. يتوفر نمطان للألوان. التدفق السريع (مقياس الألوان العالي للتدفق الشرياني) والتدفق البطي (مقياس اللون المنخفض للتدفق الوريدي).

22. هل يمكني إجراء المسح أو مراجعة الصور في نمط العرض ملء الشاشة؟

أجل. لاستعراض صورة في نمط العرض ملء الشاشة، اضغط على رمز (العرض ملء الشاشة/Full-screen View) في الركن السفلي الأيمن من الصورة. لاستعادة العرض الطبيعي، اضعط على رمز (العودة للعرض الطبيعي/return to normal view).

23. ما هي صيغ الباركودات التي يدعهما Lumify؟

يرجى الاطلاع على دليل المستخدم للحصول على القائمة الكاملة للصيغ المدعومة وللحصول على التعليمات حول كيفية ضبط الماسحة الضوئية للباركود.

24. على أي من المجسات يتوافر النمط الحركي (M-Mode)؟

يتوافر النمط الحركي على المجسات S4-1K وCF-2 و L12-4.

25. هل بإمكاني استخدام Lumify خارج المستشفى؟

Lumify هو نظام للموجات فوق الصوتية قابل للنقل ومخصص للاستخدام في البيئات التي يتم بها تقديم الرعاية الصحية من قبل المختصين، وقد يتضمن ذلك المنزل، أو المستشفى، أو العيادة، أو بيئات التنقل (تقنيي طب الطوارىء)

26. ماذا يتضمن الشراء الفوري لـ Lumify؟

عند الشراء الفوري لجهاز Lumify، تحصل على مجس (مجسات)، وتطبيق Lumify، وتحديثات البرنامج، وضمان الشركة المصنعة. كما يشتمل شراؤك على حقيبة لحمل جهازك والمجس.

هام: عملية الشراء لا تتضمن جهازاً ذكياً، باستثناء حزمة نظام Lumify (الحل الجاهز - خاص بالولايات المتحدة الأمريكية فقط). في حال شرائك حزمة نظام Lumify، سوف توفر Philips جهاز COTS لوحي متوافق يتضمن آخر إصدار من تطبيق Lumify مثبت، إضافة إلى المكونات الأخرى المخصصة لجهاز Lumify.



27. ما هي طرق الدفع التي بإمكاني استخدامها عند الشراء الفوري لـ Lumify؟

بإمكانك الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو بإمكان Philips إرسال فاتورة مقابل طلب الشراء.



28. كم يستغرق زمن وصول مجس Lumify بعد شرائه؟

سوف يصل مجس (مجسات) Lumify خلال أسبوعين من تاريخ طلب الشراء، ولكن زمن الوصول الفعلي يعتمد على توافر المنتج. قد يستغرق وصول الطلبات الأكبر وقتاً أطول. يرجى الاتصال بالرقم 8643-695 (844) في حال كان لديك أية أسئلة تتعلق بطلبك.

29. ما هو نوع الضمان المقدم عند شراء حل Lumify؟

عند شراء Lumify تحصل على كفالة أساسية لمدة 5 أعوام ويتضمن تأمين الوصول إلى قسم الدعم في بوابة Lumify، والوصول عن بعد إلى خبراء الدعم في Philips، وتغطية مجس (مجسات) Lumify ضد عيوب التصنيع.

www.lumify.philips.com/web/support - التغطية الممتازة متوافرة بكلفة إضافية من خلال عرض Xtend Premium الذي يقدم لك الحماية ضد الأضرار العرضية.



30. ما هي تغطية الخدمات الإضافية المتوفرة عند شراء حل Lumify؟

تقدم Philips التغطية الممتازة Xtend Premium، وهي عبارة عن عقد خدمة يوفر تغطية إضافية على عملية شراء Lumify. يرجى العودة إلى الشروط والأحكام للمزيد من المعلومات حول Xtend Premium.

http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.



31. ما هي شروط وأحكام كفالة شراء Lumify؟

الشروط والأحكام الخاصة بالضمان

http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

32. ما هي الشروط والأحكام الخاصة بعقد الخدمة Xtend Premium القابل للشراء من Lumify؟

يوفر Xtend Premium التغطية ضد الأضرار العرضية التي قد تصيب مجسات Lumify التي يشتريها العميل، للمدة المذكورة في عرض السعر. ويحق للعميل استبدال المجسات المتضررة عرضياً (بما لا يتجاوز مجساً واحداً في العام). وصمم Xtend Premium لإكمال تغطية الضمان على مجس Lumify المشتري، وهو لا يتضمن استبدال المجسات المفقودة أو المسروقة. تطبق الشروط والأحكام الخاصة باتفاقية خدمة Philips. عرض Xtend Premium http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

33. كيف أقوم بإلغاء عملية شراء Lumify؟

بعد عملية شراء Lumify، لا يمكن العودة عن الشراء أو إلغائه بحسب شروط وأحكام الشراء.

34. هل هناك طريقة لإعادة ضبط عناصر التحكم بالتصوير إلى التضخيم/العمق الافتراضي؟ مثل مفتاح "إعادة الضبط"؟

يمكنك إعادة ضبط عناصر التحكم بالتصوير بكل سهولة إلى الوضع الافتراضي من خلال إعادة اختيار الضبط المسبق. سيؤدي هذا إلى إعادة العمق/التضخيم/الإعدادات إلى الوضع الافتراضي.



35. ما عدد قياسات المسافة الخطية التي يمكنني إجراؤها في الصورة الواحدة؟

تسمح Lumify بإجراء 4 من قياسات المسافة الخطية بحد أقصى في الصورة الواحدة. لإضافة قياس مسافة، اختر مسافة/Distance من قائمة القياس/Measure.

36. هل يمكنني عكس اتجاه الصورة القلبية؟

أجل، ولكن الصور القلبية فقط تتطلب مجس S4-1: اضغط مفتاح العكس بين اليسار واليمين Cardiac L/R Invert في الإعدادات.

37. هل سيؤدي تحديث Lumify التلقائي إلى مقاطعة الفحص؟

إذا كانت التحديثات التلقائية للتطبيق مفعلة على إعدادات جهاز الأندرويد، يمكن أن يوقف تحديث Lumify التلقائي استخدام النظام. لتجنب هذا الوضع، قم بتعطيل التحديثات التلقائية في نظام تشغيل الأندرويد. للحصول على الإرشادات، يرجى العودة إلى قسم المساعدة في متجر Google Play.



38. كيف يعمل ملخص عمر الجنين؟

في الإعداد المسبق للنسائية والتوليد، يمكنك إجراء التحليل الجنيني من الفحص الحالي. بعد تجميد الصورة، اضغط على العمر الجنيني. اضغط على العمر الجنيني المحدد بالنظام أو قياس النمو من القائمة. القياسات الجنينية الأربعة المتوافرة هي HC وBPD وِAC وFL. بإمكانك أيضاً إدخال LMP أو EDD. فيما يتم إضافة القياسات إلى ملخص العمر الجنيني، يتم حساب متوسط العمر الجنيني بالاعتماد على جداول هادلوك المنشورة في العام 1985. بعد إجراء القياسات الجنينية الأربع، يتم حساب الوزن الجنيني التقديري.



39. كيف يمكنني تصدير ملخص العمر الجنيني؟

إذا قمت بإجراء تحليل العمر الجنيني، يقوم Lumify بإنشاء صورة تتضمن ملخصاً عن القياسات والحسابات الجنينية (صورة ملخص العمر الجنيني). ويتضمن الفحص صورة ملخص العمر الجنيني عند تصديره.



40. ما هي الموجات فوق الصوتية المتلفزة من Lumify بتقنية Reacts؟

تتوافر المنصة المتكاملة للموجات فوق الصوتية المتلفزة المدمجة من Lumify بتقنية Reacts كخيار قائم على الاشتراك.

Reacts عبارة عن برنامج صوت-فيديو تفاعلي تم تطويره وتسويقه وبيعه من قبل شركة Innovative Imaging Technologies. وتم دمج برنامج Reacts في تطبيق Lumify، لتأمين التعاون المباشر للموجات فوق الصوتية.

41. كيف يمكنني الاتصال بمستخدم Reacts آخر؟

بمجرد دخول Reacts في تطبيق Lumify، يمكنك بدء جلسة Reacts مع أي من جهات اتصال Reacts. يمكنك الاطلاع على دليل المستخدم للتفاصيل حول إضافة جهات اتصال Reacts وبدء الجلسات.

42. ما الذي يتضمنه اشتراكي في Reacts ما هي فترة صلاحيته؟

للمزيد من التفاصيل حول خطة Reacts خاصتك، يرجى زيارة: https://reacts.com/en/plans



43. كيف تتم إدارة معلومات المريض الصحية خلال استخدام الموجات فوق الصوتية المتلفزة مع Reacts؟

لا يتم إرسال أي بيانات خاصة بالمرضى إلى المستخدم عن بعد خلال جلسات الموجات فوق الصوتية المتلفزة بواسطة Reacts. حيث يتم حجب هوية صاحب الصور التي يمكن للمستخدم عن بعد الوصول إليها مع المحافظة على خصوصية المريض.

44. بمن يمكنني الاتصال باستخدام Reacts على نظام Lumify؟

باستخدام حساب Reacts على نظام Lumify، يمكنك الاتصال بأي مستخدم Reacts. حيث يتوافر Reacts كحاسوب مضيف، أو تطبيق iOS، أو تطبيق شبكي، أو ضمن Lumify.

45. ما الذي يتوجب علي فعله لأتمكن من الوصول إلى Reacts على نظام Lumify؟

قبل أن تتمكن من استخدام Lumify مع reacts للمرة الأولى، يجب أن تكون متصلاً بالانترنت والقيام بالأمور التالية:

1. استعادة أو مشاركة رموز الوصول إلى Reacts لتفعيل رخص Reacts المجانية.

2. إنشاء حساب Reacts. إذا كان لديك حساب Reacts، يمكنك استخدام معلومات الحساب للدخول.

3. إضافة جهات اتصال Reacts.

46. كيف يمكنني استعادة أو مشاركة رموز الوصول الخاصة بالموجات فوق الصوتية المتلفزة من Reacts؟

تقدم Philips مع كل مجس Lumify رمزين للوصول يؤمنان عند استعادتهما أو مشاركتهما وصولاً مجانياً إلى الخطة المعيارية من Reacts. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم للمزيد من التفاصيل.



47. ما هي شروط الكفالة لحزمة نظام Lumify؟

يتضمن نظام حزمة Lumify تغطية كفالة خاصة بالجهاز اللوحي والمجس. راجع الشروط والأحكام للمزيد من التفاصيل.

48. لدي حزمة نظام Lumify. هل ستعمل مجسات Lumify مع أجهزة ذكية أخرى متوافقة؟

أجل. فيما تأتي حزمة نظام Lumify مع جهاز لوحي ومجس مسجل مسبقاً، يمكن تسجيل المجس مع جهاز ذكي آخر. راجع قائمة الأجهزة المتوافقة الأخيرة على الموقع:https://www.usa.philips.com/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility



49. ما هو محلول التنظيف المستخدم للحفاظ على حقيبة الجهاز اللوحي في حزمة نظام Lumify؟

يمكن تنظيف حقيبة الجهاز اللوحي المتضمنة في حزمة نظام Lumify باستخدام جميع المنظفات ومواد التطهير المعتمدة كما في حالة مجسات Lumify.

50. هل يمكنني إعداد عدة ملفات اتصال شخصية في Lumify؟

تتيح لك ملفات الاتصال الشخصية تحديد مجموعة من وجهات التخزين، واستراتيجيات التصدير، وإعدادات الفحص. يمكنك إنشاء وإعداد عدة ملفات اتصال شخصية والانتقال بينها بسرعة. يجب عليك إنهاء الفحص قبل أن تتمكن من الانتقال بين الملفات.



51. هل يمكنني إعداد Lumify لحذف الفحوصات بعد إرسالها؟ (الحذف بعد الإرسال)

نظام الموجات فوق الصوتية Lumify ليس مخصصاً لتخزين بيانات المرضى على المدى الطويل. قم بتصدير الفحوصات وحذفها بعد تصديرها.



52. كيف أقوم بإعداد خادم MPPS؟

أثناء إضافة ملف اتصال شخصي، أسفل Server & Roles، ثم باختيار خادم MPPS. لإضافة خادم MPPS جديد، قم باختيار إضافة جديد/Add New، ومن ثم، في مربع الحوار الخاص بإعداد خادمات MPPS، اضغط على إضافة جديد. يرجى الاطلاع على قسم "إضافة ملف الاتصال الشخصي" في دليل المستخدم.



53. كيف يمكنني إعداد خادم التزام تخزين الدايكوم؟

أثناء إضافة ملف اتصال شخصي، أسفل Server & Roles، قم باختيار خادم التزام تخزين الدايكوم لإضافة خادم تخزين دايكوم جديد، قم باختيار خيارات الإدارة/Manage Options، ومن ثم اضغط على إضافة جديد/Add New. يرجى الاطلاع على قسم "إضافة ملف الاتصال الشخصي" في دليل المستخدم.

54. كم يمكنني الانتظار قبل استئناف فحص تم إيقافه مؤقتاً؟

عند ترك الفحص أو إغلاق النظام، يمكن العودة إلى الفحص المفتوح في غضون 24 ساعة. يرجى الاطلاع على قسم "متابعة الفحص الموقف مؤقتاً" في دليل المستخدم للمزيد من التفاصيل. الاتصال بالدعم؟

يرجى الاطلاع على وثائق المستخدم أو البحث ضمن الأسئلة الشائعة للتأكد مما إذا تمت الإجابة على سؤالك.

إذا كنت بحاجة للمزيد من المساعدة التقنية، يرجى الاتصال بالدعم التقني.