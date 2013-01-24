1. كيف أقوم بتحميل تطبيق Lumify؟
يمكنك تحميل تطبيقLumify من متجر Google Play من خلال الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify
2. كيف أقوم بتثبيت تطبيق Lumify؟
يتم تثبيت تطبيق Lumify تلقائياً بمجرد تحميله على جهازك الذكي من متجر Google Play. وفي حالات نادرة، قد تمنع إعدادات الأمان على جهازكLumify من التثبيت. إذا حدث هذا، يرجى فحص إعدادات الأمان في الجهاز أو الاتصال بقسم تكنولوجيا المعلومات المحلي لديك للمساعدة.
3. هل يمكنني استخدام تطبيق Lumify مع مجسات من نوع آخر؟
كلا. يعمل تطبيق Lumify مع مجسات Lumify فقط. وإذا قمت بتوصيل مجس من نوع آخر إلى جهازك، فسيعمل تطبيق Lumify في الوضع التجريبي (الديمو) فقط.
4. كيف أعرف متى يتوافر تحديث لتطبيق Lumify؟
يمكنك ضبط جهازك لتحديث التطبيقات شخصياً أو السماح لها بالتحديث تلقائياً. إذا تم ضبط جهازك المتوافق مع Lumify لتحديث التطبيقات تلقائياً، سيتم تحديث تطبيق Lumify تلقائياً عند توافر تحديث، إلا إذا كان التحديث يتضمن تغييراً في الأذونات. في تلك الحالة، سيتم توجيهك إلى تحديث تطبيق Lumify . إذا تم ضبط جهازك على تحديث التطبيقات شخصياً، يمكنك الحصول على تحديث Lumify الأخير من متجر Google Play. للمزيد من المعلومات، ابحث عن "تحديث التطبيقات/update apps" في صفحة المساعدة في Google Play.
5. هل يمكنني نقل تطبيق Lumify الخاص بي إلى جهاز جديد؟
أجل. حمّل تطبيق Lumify من متجر Google Play وثبته على جهازك الجديد، وقم بتوصيل مجس Lumify ومن ثم اتبع خطوات التسجيل السهلة. لا يستطيع Lumify نقل بيانات المرضى بين الجهازين. يمكنك حفظ بيانات المرضى من جهازك السابق على شبكة مشتركة، أو قاعدة تخزين محلية، أو خادم دايكوم DICOM ، أو أي مساحات تخزين خارجية.
6. هل يمكنني استخدام أي كيبل USB لتوصيل المجس بجهازي؟
كلا. فمجس Lumify منتج طبي عالي الجودة ويتطلب كيبلاً خاصاً لضمان تحقيقك الأداء الأعلى جودة من نظام Lumify. نحن نكفل فقط أن نظام Lumify سيعمل وفقاً للمواصفات عند استخدامك كيبل Lumify الموافق عليه من قبل شركة Philips مع مجسك.
7. ما الذي يحدث إذا استخدمت جهازاً ذكياً غير مدرج في قائمة الأجهزة المتوافقة؟
نعمل بجد للحفاظ على قائمة محدثة للأجهزة المتوافقة www.philips.com/lumify-compatible-devices. لقد تم اختبار جميع الأجهزة على قائمة التوافق خاصتنا بشكل دقيق. نطلب منك اختيار جهاز من هذه القائمة لضمان التوافق الكامل.
8. ما هي الأجهزة الذكية المتوافقة مع Lumify؟
يمكن العثور هنا على قائمة الأجهزة الذكية التي تم اختبارها وتحديد توافقها الكامل مع تطبيق ومجس Lumify: www.philips.com/lumify-compatible-devices .
9. كيف أتأكد أن البيانات التي أخزنها على جهازي المتوافق مع Lumify آمنة؟
يوفر نظام التشغيل الأندرويد وكل شركة مصنّعة للأجهزة طرقاً لتأمين البيانات على جهازك، مثل تشفير البيانات واستخدام كلمات المرور للدخول. ونوصيك بشدة باستشارة قسم أمن تكنولوجيا المعلومات المحلي لديك للتأكد من أن جهازك قد تم تجهيزه وفقاً لمتطلبات الأمان الخاصة بك.
10. هل يمتثل منتج Lumify لنظام حماية معلومات المرضى الأمريكي (HIPAA)؟
يتكامل تطبيق Lumify مع سياسات الأمان ويستخدم بروتوكولات الاتصال التي تم إعدادها من قبل مؤسستك. ويوفر نظام تشغيل الأندرويد آليات حماية مثل الحماية بكلمة مرور والتشفير. كما يوفر نظام تشغيل الأندرويد آليات تلتزم بالمعايير الصناعية لحماية البيانات أثناء نقلها من خلال التحقق والتشفير على مستوى المؤسسة.
11. كيف أسجل منتجي الجديد Lumify؟
يجب أن يكون لديك اتصال بالانترنت لتسجيل Lumify. أولاً، قم بتوصيل الجهاز بشبكة لاسلكية أو خلوية. ثانياً، قم بتوصيل مجس Lumify إلى جهازك، ومن ثم اتبع التعليمات المفصلة التي تظهر في تطبيقLumify . ولكن، إذا كنت قد اشتريت حزمة نظام Lumify (حل جاهز – الولايات المتحدة الأمريكية فقط)، فهي تأتي مسجلة مسبقاً من المصنع، فلا يتعين عليك إعادة التسجيل (أو أن تكون متصلاً بالانترنت قبل استخدام النظام). السبب الوحيد لإعادة التسجيل سيكون في حال كان هنالك تغيير على الأجزاء الصلبة أو في ضبط برمجيات نظام Lumify المسجل مسبقاً.
12. هل بإمكاني وصل مجس Lumify إلى أكثر من جهاز؟
أجل. يمكنك استخدام مجس Lumify على العدد الذي ترغب به من الأجهزة. يجب عليك تسجيل المجس في المرة الأولى التي تقوم بتوصيله إلى جهاز جديد. بعد التسجيل الأولي، يمكنك استخدام المجس دون إعادة التسجيل.
13. لماذا لا يمكنني العثور على تطبيق Lumify في متجر Google Play؟
إذا كنت لا تستطيع العثور على تطبيق Lumify على متجر Google Play، تأكد أن جهازك ونظام تشغيل الأندرويد يلبيان متطلبات نظام Lumify، وبأنك تزور متجر Google Play من الدولة التي يتوافر فيها Lumify.
14. كيف أضبط اتصال الشبكة في جهازي اللوحي؟
راجع الوثائق المتضمنة مع الجهاز بحثاً عن التعليمات الخاصة بكيفية ضبط الاتصال اللاسلكي والخلوي للجهاز.
15. كيف أنقل الصور من جهازي إلى موقع أرشفة خارجي؟
يمكنك تصدير الفحوصات والصور إلى نظام أرشفة الصور والاتصال في الدايكوم DICOM، أو إلى شبكة مشتركة، أو إلى وحدة تخزين محلية. يمكنك أيضاً إرسال الصور عبر البريد الالكتروني. للمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم من خلال زيارة الموقع www.philips.com/lumify-manual.
16. كيف أحذف جميع معلومات المرضى من جهازي؟
لحذف معلومات المرضى من Lumify، حدد إعدادات/Settings، ثم حدد إعادة البيانات للوضع الأصلي/Reset Database في بيانات المرضى/Patient Database. لحذف جميع البيانات من جهازك، أعد ضبط الجهاز للوضع الأصلي. للتعليمات، راجع الوثائق المتضمنة مع الجهاز.
17. هل من المسموح لي تحديث نظام التشغيل على جهازي؟
أجل. تختبر Philips بنشاط التوافق مع تطبيق Lumify حال إطلاق إصدارات جديدة من نظام التشغيل.
18. ما هو حجم تطبيق Lumify؟
تطبيق Lumify صغير جداً – حجمه تقريباً 50 ميغابايت، أي أقل من حجم نغمة MP3 الاعتيادية.
19. هل يمكنني وصل Lumify إلى شاشة خارجية؟
أجل. يمكنك "بث" عرض جهاز الأندرويد إلى شاشة عرض خارجية من خلال دنغل Chromecast. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en.
20. هل هناك طريقة لتجاوز إعدادات الاستعداد (أو ما يعرف بإعدادات النوم) في الأندرويد والحفاظ على الجهاز مشغلاً بصورة مستمرة عندما يكون تطبيق Lumify نشطاً؟
هناك تطبيق أندرويد باسم "Stay Alive" يفعل هذا تماماً.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en
21. هل يدعم Lumify أمن الواي فاي في شبكات الواي فاي محمية الوصول (WPA) للمؤسسات
تدعم أجهزة الأندرويد المتوافقة بروتوكولات أمن الواي فاي الموجودة، بما في ذلك شهادات الأمن. تتوافر قائمة الأجهزة المتوافقة على الرابط: www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices.
22. هل يمكنني تحريك منطقة التركيز من خلال لمس الشاشة والسحب؟
كلا. يعدل Lumify تلقائياً عدد وموضع نقطة التركيز بناء على التطبيق المعد مسبقاً، وموضع مربع اللون والعمق.
23. هل يتضمن Lumify المسح التلقائي؟
أجل. المسح التلقائي، والذي يدعى أحياناً التضخيم التلقائي/ Autogainأو التصوير المباشر عبر الانترنت/ Live iScan، يعدل درجة تضخيم كل سطر من كل صورة آنياً، ويضمن الحفاظ على االسطوع الكلي للصورة.
24. هل يمكنني تصدير صور تنسيق الحاسوب من Lumify؟
أجل. يمكنك إرسال الفحص عبر البريد الالكتروني مع الصور بصيغة الحاسوب، أو تصدير الصور إلى دليل محلي يمكن توصيل حاسوبك من خلاله. للمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم.
25. هل يمكنني تصدير صور بصيغة دايكوم DICOM من Lumify؟
يمكنك ضبط وجهة دايكوم والتصدير إلى نظام أرشفة الصور والاتصال للدايكوم. يمكن لقسم تكنولوجيا المعلومات لديك توفير معلومات الشبكة المطلوبة لضبط وجهة الدايكوم. للمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم.
26. كيف أضبط اتصال الشبكة في Lumify؟
للمعلومات حول ضبط الشبكة اللاسلكية لجهازك، راجع دليل المستخدم الخاص بنظام Lumify للأمواج فوق الصوتية www.philips.com/lumify-manual.
27. لماذا لا أستطيع تصدير الفحوصات إلى نظام أرشفة الصور واتصالاتها للدايكوم؟
جرب هذه النصائح لتحري الخلل وإصلاحه:
- تأكد أن جهازك متصل بشكل مستمر بشبكة لاسلكية أو خلوية. للمزيد من المعلومات حول ضبط الشبكة اللاسلكية أو الخلوية للجهاز، راجع الوثائق المتضمنة مع الجهاز.
- اختبر الاتصال بنظام أرشفة الصور والاتصالات للدايكوم: حدد وجهة التصدير، والمس اختبار/Test. للمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم.
- اعمل مع مسؤول الشبكة لديك للتأكد من صحة إعدادات وجهة الدايكوم في Lumify. للمزيد من المعلومات، راجع كتيب المستخدم.
28. كيف التقط صورة في نمط الحركة Mmode؟
لالتقاط صورة في نمط الحركة M-Mode، ثبت الصورة باستخدام تتبع النمط الحركي المطلوب ومن ثم المس حفظ الصورة/ Save Image. يتم إضافة الصورة إلى سجل المريض كما تراها على الشاشة.
29. ما هي حزمة نظام Lumify؟ ما أوجه اختلافها عن حل Lumify للأمواج فوق الصوتية؟
يتألف حل Lumify للأمواج فوق الصوتية من مجس Philips واحد أو أكثر، وتطبيق Philips Lumify الذي يتعين تثبيته على جهاز ذكي متوافق (غير متضمن). أما مع حزمة نظام Lumify، توفر Philips مجس Philips وجهازاً لوحياً متوافقاً ثبت عليه مسبقاً تطبيق Philips Lumify. إضافة إلى هذا، تأتي تركيبة المجس والجهاز اللوحي مسجلة مسبقاً حتى يكون بالإمكان استخدام النظام فوري عند إخراجه من العلبة.
30. لدي حزمة نظام Lumify. هل يجب أن أكون متصلاً بالانترنت لتسجيل نظامي؟
مع حزمة نظام Lumify، توفر Philips المجس مع الجهاز اللوحي المتوافق، وتسجل كلاً من المجس والجهاز اللوحي حتى يكون بالإمكان استخدام النظام مباشرة لدى إخراجه من العلبة. وبهذا، لا يكون اتصال الانترنت مطلوباً لبدء استخدام حزمة نظام Lumify. ولكن، لضمان أن يكون لديك آخر تحديثات للبرمجيات، توصي Philips بأن يكون لديك اتصال بشبكة لاسلكية أو خلوية على أساس منتظم للاستفادة القصوى من الفوائد التي تقدمها Lumify.
31. هل يمكنني تصدير الصور إلى محرك أقراص USB/Thumb؟
أجل. يمكنك تصدير الفحوصات إلى نظام أرشفة الصور والاتصالات للدايكوم، أو إلى شبكة مشتركة، أو إلى دليل محلي يمكن أن يكون على محرك أقراص USB أو thumb. راجع "ضبط وجهات التصدير" في دليل المستخدم للمزيد من التفاصيل.
32. لماذا يتوجب علي تقديم تفاصيل الاتصال الخاصة بي عند تسجيل مجسي؟
إذا قمت بشراء المجس مباشرة، من المهم أن يكون لدى Philips تفاصيل الاتصال المحدثة خاصتك لإبلاغك بمعلومات المنتج المهمة وتحديثاته.
33. كيف يمكنني تغيير اللغة في تطبيق Lumify؟
إذا قمت بشراء المجس مباشرة، من المهم أن يكون لدى Philips تفاصيل الاتصال المحدثة خاصتك لإبلاغك بمعلومات المنتج المهمة وتحديثاته.
34. كيف يمكنني الاشتراك لتلقي الاتصالات حول المنتجات والعروض الترويجية من Philips؟
لتلقي الاتصالات المتعلقة بـ Lumifyمن Philips، حدد ابقني على اطلاع/Keep Me Informed بالأخبار والمنتجات والعروض الترويجية من Philips عند تسجيل مجسك. لإيقاف استلام الاتصالات المتعلقة بـLumify، اضغط على رابط إلغاء الاشتراك في أي من رسائلPhilips Lumify في البريد الالكتروني.
35. كيف يمكنني الحصول على تحديثات البرمجيات لحزمة نظام Lumify؟
تنشر تحديثات برمجيات Lumify من خلال متجر Google Play. عندما يصبح hgتحديث متاحاً، يظهر إشعار للمستخدم عند اتصاله باTنترنت، وقد يتم تثبيته تلقائياً بالاعتماد على الإعدادات الخاصة بالجهاز اللوحي المتوافق للمستخدم.