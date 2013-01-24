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Lumify

هل لديك أسئلة حول جهاز Lumify؟
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الأسئلة الشائعة

الإعداد والضبط

1. كيف أقوم بتحميل تطبيق Lumify؟

 

يمكنك تحميل تطبيقLumify من متجر Google Play من خلال الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify

 

2. كيف أقوم بتثبيت تطبيق Lumify؟

 

يتم تثبيت تطبيق Lumify تلقائياً بمجرد تحميله على جهازك الذكي من متجر Google Play. وفي حالات نادرة، قد تمنع إعدادات الأمان على جهازكLumify من التثبيت. إذا حدث هذا، يرجى فحص إعدادات الأمان في الجهاز أو الاتصال بقسم تكنولوجيا المعلومات المحلي لديك للمساعدة.

 

3. هل يمكنني استخدام تطبيق Lumify مع مجسات من نوع آخر؟

 

كلا. يعمل تطبيق Lumify مع مجسات Lumify فقط. وإذا قمت بتوصيل مجس من نوع آخر إلى جهازك، فسيعمل تطبيق Lumify في الوضع التجريبي (الديمو) فقط. 

 

4. كيف أعرف متى يتوافر تحديث لتطبيق Lumify؟

 

يمكنك ضبط جهازك لتحديث التطبيقات شخصياً أو السماح لها بالتحديث تلقائياً. إذا تم ضبط جهازك المتوافق مع Lumify لتحديث التطبيقات تلقائياً، سيتم تحديث تطبيق Lumify تلقائياً عند توافر تحديث، إلا إذا كان التحديث يتضمن تغييراً في الأذونات. في تلك الحالة، سيتم توجيهك إلى تحديث تطبيق Lumify . إذا تم ضبط جهازك على تحديث التطبيقات شخصياً، يمكنك الحصول على تحديث Lumify الأخير من متجر Google Play. للمزيد من المعلومات، ابحث عن "تحديث التطبيقات/update apps" في صفحة المساعدة في Google Play.

 

5. هل يمكنني نقل تطبيق Lumify الخاص بي إلى جهاز جديد؟

 

أجل. حمّل تطبيق Lumify من متجر Google  Play وثبته على جهازك الجديد، وقم بتوصيل مجس Lumify ومن ثم اتبع خطوات التسجيل السهلة. لا يستطيع Lumify نقل بيانات المرضى بين الجهازين. يمكنك حفظ بيانات المرضى من جهازك السابق على شبكة مشتركة، أو قاعدة تخزين محلية، أو خادم دايكوم DICOM ، أو أي مساحات تخزين خارجية.

 

6. هل يمكنني استخدام أي كيبل USB لتوصيل المجس بجهازي؟

 

كلا. فمجس Lumify منتج طبي عالي الجودة ويتطلب كيبلاً خاصاً لضمان تحقيقك الأداء الأعلى جودة من نظام Lumify. نحن نكفل فقط أن نظام Lumify سيعمل وفقاً للمواصفات عند استخدامك كيبل Lumify الموافق عليه من قبل شركة Philips مع مجسك.


7. ما الذي يحدث إذا استخدمت جهازاً ذكياً غير مدرج في قائمة الأجهزة المتوافقة؟

 

نعمل بجد للحفاظ على قائمة محدثة للأجهزة المتوافقة www.philips.com/lumify-compatible-devices. لقد تم اختبار جميع الأجهزة على قائمة التوافق خاصتنا بشكل دقيق. نطلب منك اختيار جهاز من هذه القائمة لضمان التوافق الكامل.

 

8. ما هي الأجهزة الذكية المتوافقة مع Lumify؟

 

يمكن العثور هنا على قائمة الأجهزة الذكية التي تم اختبارها وتحديد توافقها الكامل مع تطبيق ومجس Lumify: www.philips.com/lumify-compatible-devices .

 

9. كيف أتأكد أن البيانات التي أخزنها على جهازي المتوافق مع Lumify آمنة؟

 

يوفر نظام التشغيل الأندرويد وكل شركة مصنّعة للأجهزة طرقاً لتأمين البيانات على جهازك، مثل تشفير البيانات واستخدام كلمات المرور للدخول. ونوصيك بشدة باستشارة قسم أمن تكنولوجيا المعلومات المحلي لديك للتأكد من أن جهازك قد تم تجهيزه وفقاً لمتطلبات الأمان الخاصة بك.

 

10. هل يمتثل منتج Lumify لنظام حماية معلومات المرضى الأمريكي (HIPAA)؟

 

يتكامل تطبيق Lumify مع سياسات الأمان ويستخدم بروتوكولات الاتصال التي تم إعدادها من قبل مؤسستك. ويوفر نظام تشغيل الأندرويد آليات حماية مثل الحماية بكلمة مرور والتشفير. كما يوفر نظام تشغيل الأندرويد آليات تلتزم بالمعايير الصناعية لحماية البيانات أثناء نقلها من خلال التحقق والتشفير على مستوى المؤسسة.

 

11. كيف أسجل منتجي الجديد Lumify؟

 

يجب أن يكون لديك اتصال بالانترنت لتسجيل Lumify. أولاً، قم بتوصيل الجهاز بشبكة لاسلكية أو خلوية. ثانياً، قم بتوصيل مجس Lumify إلى جهازك، ومن ثم اتبع التعليمات المفصلة التي تظهر في تطبيقLumify . ولكن، إذا كنت قد اشتريت حزمة نظام Lumify (حل جاهز – الولايات المتحدة الأمريكية فقط)، فهي تأتي مسجلة مسبقاً من المصنع، فلا يتعين عليك إعادة التسجيل (أو أن تكون متصلاً بالانترنت قبل استخدام النظام). السبب الوحيد لإعادة التسجيل سيكون في حال كان هنالك تغيير على الأجزاء الصلبة أو في ضبط برمجيات نظام Lumify المسجل مسبقاً.

 

12. هل بإمكاني وصل مجس Lumify إلى أكثر من جهاز؟

 

أجل. يمكنك استخدام مجس Lumify على العدد الذي ترغب به من الأجهزة. يجب عليك تسجيل المجس في المرة الأولى التي تقوم بتوصيله إلى جهاز جديد. بعد التسجيل الأولي، يمكنك استخدام المجس دون إعادة التسجيل.


13. لماذا لا يمكنني العثور على تطبيق Lumify في متجر Google Play؟

 

إذا كنت لا تستطيع العثور على تطبيق Lumify على متجر Google Play، تأكد أن جهازك ونظام تشغيل الأندرويد يلبيان متطلبات نظام Lumify، وبأنك تزور متجر Google Play من الدولة التي يتوافر فيها Lumify.

 

14. كيف أضبط اتصال الشبكة في جهازي اللوحي؟

 

راجع الوثائق المتضمنة مع الجهاز بحثاً عن التعليمات الخاصة بكيفية ضبط الاتصال اللاسلكي والخلوي للجهاز.

 

15. كيف أنقل الصور من جهازي إلى موقع أرشفة خارجي؟

 

يمكنك تصدير الفحوصات والصور إلى نظام أرشفة الصور والاتصال في الدايكوم DICOM، أو إلى شبكة مشتركة، أو إلى وحدة تخزين محلية. يمكنك أيضاً إرسال الصور عبر البريد الالكتروني. للمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم من خلال زيارة الموقع www.philips.com/lumify-manual.

 

16. كيف أحذف جميع معلومات المرضى من جهازي؟

 

لحذف معلومات المرضى من Lumify، حدد إعدادات/Settings، ثم حدد إعادة البيانات للوضع الأصلي/Reset Database في بيانات المرضى/Patient Database. لحذف جميع البيانات من جهازك، أعد ضبط الجهاز للوضع الأصلي. للتعليمات، راجع الوثائق المتضمنة مع الجهاز.

 

17. هل من المسموح لي تحديث نظام التشغيل على جهازي؟

 

أجل. تختبر Philips بنشاط التوافق مع تطبيق Lumify حال إطلاق إصدارات جديدة من نظام التشغيل.

 

18. ما هو حجم تطبيق Lumify؟

 

تطبيق Lumify صغير جداً – حجمه تقريباً 50 ميغابايت، أي أقل من حجم نغمة MP3 الاعتيادية.

 

19. هل يمكنني وصل Lumify إلى شاشة خارجية؟

 

أجل. يمكنك "بث" عرض جهاز الأندرويد إلى شاشة عرض خارجية من خلال دنغل Chromecast. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en.

 

20. هل هناك طريقة لتجاوز إعدادات الاستعداد (أو ما يعرف بإعدادات النوم) في الأندرويد والحفاظ على الجهاز مشغلاً بصورة مستمرة عندما يكون تطبيق Lumify نشطاً؟

 

هناك تطبيق أندرويد باسم "Stay Alive" يفعل هذا تماماً.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en

 

21. هل يدعم Lumify أمن الواي فاي في شبكات الواي فاي محمية الوصول (WPA) للمؤسسات

 

تدعم أجهزة الأندرويد المتوافقة بروتوكولات أمن الواي فاي الموجودة، بما في ذلك شهادات الأمن. تتوافر قائمة الأجهزة المتوافقة على الرابط: www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices.

 

22. هل يمكنني تحريك منطقة التركيز من خلال لمس الشاشة والسحب؟

 

كلا. يعدل Lumify تلقائياً عدد وموضع نقطة التركيز بناء على التطبيق المعد مسبقاً، وموضع مربع اللون والعمق.

 

23. هل يتضمن Lumify المسح التلقائي؟

 

أجل. المسح التلقائي، والذي يدعى أحياناً التضخيم التلقائي/ Autogainأو التصوير المباشر عبر الانترنت/ Live iScan، يعدل درجة تضخيم كل سطر من كل صورة آنياً، ويضمن الحفاظ على االسطوع الكلي للصورة.

 

24. هل يمكنني تصدير صور تنسيق الحاسوب من Lumify؟

 

أجل. يمكنك إرسال الفحص عبر البريد الالكتروني مع الصور بصيغة الحاسوب، أو تصدير الصور إلى دليل محلي يمكن توصيل حاسوبك من خلاله. للمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم.

 

25. هل يمكنني تصدير صور بصيغة دايكوم DICOM من Lumify؟

 

يمكنك ضبط وجهة دايكوم والتصدير إلى نظام أرشفة الصور والاتصال للدايكوم. يمكن لقسم تكنولوجيا المعلومات لديك توفير معلومات الشبكة المطلوبة لضبط وجهة الدايكوم. للمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم.

 

26. كيف أضبط اتصال الشبكة في Lumify؟

 

للمعلومات حول ضبط الشبكة اللاسلكية لجهازك، راجع دليل المستخدم الخاص بنظام Lumify للأمواج فوق الصوتية www.philips.com/lumify-manual.

 

27. لماذا لا أستطيع تصدير الفحوصات إلى نظام أرشفة الصور واتصالاتها للدايكوم؟

 

جرب هذه النصائح لتحري الخلل وإصلاحه:

- تأكد أن جهازك متصل بشكل مستمر بشبكة لاسلكية أو خلوية. للمزيد من المعلومات حول ضبط الشبكة اللاسلكية أو الخلوية للجهاز، راجع الوثائق المتضمنة مع الجهاز.

- اختبر الاتصال بنظام أرشفة الصور والاتصالات للدايكوم: حدد وجهة التصدير، والمس اختبار/Test. للمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم.

- اعمل مع مسؤول الشبكة لديك للتأكد من صحة إعدادات وجهة الدايكوم في Lumify. للمزيد من المعلومات، راجع كتيب المستخدم.

 

28. كيف التقط صورة في نمط الحركة Mmode؟

 

لالتقاط صورة في نمط الحركة M-Mode، ثبت الصورة باستخدام تتبع النمط الحركي المطلوب ومن ثم المس حفظ الصورة/ Save Image. يتم إضافة الصورة إلى سجل المريض كما تراها على الشاشة.

 

29. ما هي حزمة نظام Lumify؟ ما أوجه اختلافها عن حل Lumify للأمواج فوق الصوتية؟

 

يتألف حل Lumify للأمواج فوق الصوتية من مجس Philips واحد أو أكثر، وتطبيق Philips Lumify الذي يتعين تثبيته على جهاز ذكي متوافق (غير متضمن). أما مع حزمة نظام Lumify، توفر Philips مجس Philips وجهازاً لوحياً متوافقاً ثبت عليه مسبقاً تطبيق Philips Lumify. إضافة إلى هذا، تأتي تركيبة المجس والجهاز اللوحي مسجلة مسبقاً حتى يكون بالإمكان استخدام النظام فوري عند إخراجه من العلبة.

 

30. لدي حزمة نظام Lumify. هل يجب أن أكون متصلاً بالانترنت لتسجيل نظامي؟

 

مع حزمة نظام Lumify، توفر Philips المجس مع الجهاز اللوحي المتوافق، وتسجل كلاً من المجس والجهاز اللوحي حتى يكون بالإمكان استخدام النظام مباشرة لدى إخراجه من العلبة. وبهذا، لا يكون اتصال الانترنت مطلوباً لبدء استخدام حزمة نظام Lumify. ولكن، لضمان أن يكون لديك آخر تحديثات للبرمجيات، توصي Philips بأن يكون لديك اتصال بشبكة لاسلكية أو خلوية على أساس منتظم للاستفادة القصوى من الفوائد التي تقدمها Lumify.

 

31. هل يمكنني تصدير الصور إلى محرك أقراص USB/Thumb؟

 

أجل. يمكنك تصدير الفحوصات إلى نظام أرشفة الصور والاتصالات للدايكوم، أو إلى شبكة مشتركة، أو إلى دليل محلي يمكن أن يكون على محرك أقراص USB أو thumb. راجع "ضبط وجهات التصدير" في دليل المستخدم للمزيد من التفاصيل.


32. لماذا يتوجب علي تقديم تفاصيل الاتصال الخاصة بي عند تسجيل مجسي؟

 

إذا قمت بشراء المجس مباشرة، من المهم أن يكون لدى Philips تفاصيل الاتصال المحدثة خاصتك لإبلاغك بمعلومات المنتج المهمة وتحديثاته.

 

33. كيف يمكنني تغيير اللغة في تطبيق Lumify؟

 

إذا قمت بشراء المجس مباشرة، من المهم أن يكون لدى Philips تفاصيل الاتصال المحدثة خاصتك لإبلاغك بمعلومات المنتج المهمة وتحديثاته.

 

34. كيف يمكنني الاشتراك لتلقي الاتصالات حول المنتجات والعروض الترويجية من Philips؟

 

لتلقي الاتصالات المتعلقة بـ Lumifyمن Philips، حدد ابقني على اطلاع/Keep Me Informed بالأخبار والمنتجات والعروض الترويجية من Philips عند تسجيل مجسك. لإيقاف استلام الاتصالات المتعلقة بـLumify، اضغط على رابط إلغاء الاشتراك في أي من رسائلPhilips Lumify  في البريد الالكتروني.

 

35. كيف يمكنني الحصول على تحديثات البرمجيات لحزمة نظام Lumify؟

 

تنشر تحديثات برمجيات Lumify من خلال متجر Google Play. عندما يصبح hgتحديث متاحاً، يظهر إشعار للمستخدم عند اتصاله باTنترنت، وقد يتم تثبيته تلقائياً بالاعتماد على الإعدادات الخاصة بالجهاز اللوحي المتوافق للمستخدم.

تفاصيل وإدارة المشتريات

1. كيف أقدم طلباً لشراء Lumify؟

 

يرجى الاتصال بنا لإعداد الحساب وتقديم طلب الشراء. 

 

2. كم يستغرق زمن وصول مجس Lumify؟

 

يصل المجس أو المجسات خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب. أما الطلبات الكبيرة فقد تستغرق وقتاً أطول، علماً أن وقت التسليم الفعلي يعتمد على توافر المنتج.

 

3. ما الذي أحصل عليه عند الشراء النقدي لـ Lumify؟

 

عند الشراء النقدي لـ Lumify، سوف تحصل على مجس (مجلسات) Lumify، وتطبيق Lumify، وتحديثات البرنامج، وضمان الشركة المصنّعة. كما يتضمن الشراء حقيبة لحمل للجهاز والمجس.

 

هام: لا يتضمن المنتج جهاز ذكياً متوافقاً إلا في حالة حزمة نظام Lumify (الحل الجاهز - خاص بالولايات المتحدة الأمريكية فقط). في حال شرائك حزمة نظام Lumify، سوف توفر Philips جهاز COTS لوحي متوافق يتضمن آخر إصدار من تطبيق Lumify مثبت، إضافة إلى المكونات الأخرى المخصصة لجهاز Lumify.

تحري الخلل وإصلاحه

1. ما الذي يتوجب علي فعله عند فشل عملية التسجيل؟
 

Fi أولاً، تأكد من وجود جهازك ضمن قائمة الأجهزة المتوافقة من خلال زيارة الصفحة: www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices

 

ثم تأكد أن المجس متصل بشكل صحيح مع جهازك وأن جهازك متصل بشبكة خلوي لاسلكلية أثناء عملية التسجيل. يمكن أن يفشل التسجيل في حال فقدان الجهاز للاتصال. إذا حدث ذلك، قم بفصل المجس، وأعد عملية الاتصال، ومن ثم قم بوصل المجس.

 

2. هل يتوجب علي الاتصال بشبكة لاسلكية للقيام بعملية المسح باستخدام Lumify؟

 

كلا. بمجرد قيامك بتسجيل Lumify، لا يتطلب التشغيل اتصالاً لاسلكياً أو خلوياً. ولكن يجب أن يتصل تطبيق Lumify ببوابة Lumify كل 30 يوماً على الأقل للتحقق من حالة الاشتراك وضمان أن يكون لديك آخر التحديثات. وتوصي Philips بأن يكون لديك اتصال بشبكة لاسلكية أو خلوية على أساس ثابت للاستفادة إلى أقصى درجة من الخدمة التي تقدمها Lumify. 

 

3. لماذا لا يوجد معلومات في سجلات الدايكوم؟

 

يجب عليك تفعيل تسجيلات الدايكوم قبل جمع Lumify للبيانات. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على دليل المستخدم.

 

4. أين يمكنني أن أجد بيان مطابقة الدايكوم؟


قم بزيارة Visit http://www.usa.philips.com/healthcare/resources/support-documentation/dicom-ultrasound واضغط على Lumify.


5. كيف أجد الرقم التسلسلي للمجس خاصتي؟

 

يمكن أن تجد الرقم التسليلي المؤلف من 6 خانات على جانب المجس. ويمكنك عوضاً عن ذلك وصل المجس إلى جهازك وتشغيل Lumify، ومن ثم الضغط على حول/About في القاائمة الجانبية وستجد الرقم التسلسلي للمجس المؤلف من 6 خانات.

 

6. هل يمكنني حذف خادم قائمة تشغيل الوسائل العلاجية من Lumify؟

 

أجل. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على دليل المستخدم.

 

7.ما الذي تشير إليه علامة X خضراء أو حمراء اللون بجانب وجهة التصدير؟

 

تشير علامة X الحمراء على عدم قدرة Lumify على الاتصال بجهة التصدير. أما علامة X الخضراء فتشير إلى نجاح عملية الاتصال بجهة التصدير.

 

8. كيف أحصل على الدعم التقني؟

 

يرجى الاطلاع على وثائق المستخدم أو البحث ضمن الأسئلة الشائعة لرؤية إذا ما تم تناول السؤال ضمنها.

 

إذا كنت بحاجة للمزيد من الدعم التقني، يمكنك الاتصال بالدعم التقني: 
يرجى الاطلاع على وثائق المستخدم أو البحث ضمن الأسئلة الشائعة لرؤية إذا ما تم تناول السؤال ضمنها.
 

9. ما الذي بوسعي فعله عندما يتوقف جهازي عن التعرف على مجس Lumify؟

 

حاول تجربة تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية:

 

تأكد من أن وصلة USB الخاصة بالمجس متصلة بشكل صحيح مع جهازك.

أعد تشغيل الجهاز واتبع تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في فصل صيانة النظام من دليل المستخدم.

إذا كنت بحاجة لمساعدة إضافية، يرجى الاتصال بالدعم التقني.
 

10. ما سبب ظهور الرسالة "مجس غير مدعوم" عندما أقوم بتوصيل مجس S4-1?

 

S4يتطلب مجس S4-1 الإصدار 1.6 من تطبيق Lumify. للتأكد من نسخة الإصدار لديك، اذهب إلى Lumify - إعدادات/Settings - قائمة حول/ِAbout.

 

 

إذا كان لديك الإصدار 1.2 أو إصدار سابق له، اذهب إلى متجر Playstore من Google واحصل على التحديث إلى الإصدار 1.6.

 

إذا كان لديك نسخة الإصدار 1.6، يرجى الاتصال بممثلي دعم Philips Lumify.


11. أواجه مشاكل في تشغيل حلقات Lumify على مشغل الوسائط.

 

إذا كانت حلقات Lumify لا تعمل بشكل صحيح على برنامج Quick Time، حاول تجربة مشغل وسائط آخر مثل برنامج VLC المجاني. 

 

12. بمن أتصل عند وجود أي سؤال يتعلق بدعم الموجات فوق الصوتية المتلفزة بتقنية Reacts؟

 

يرجى الاطلاع على وثائق دليل المستخدم أو البحث ضمن هذه الأسئلة الشائعة لمعرفة ما إذا تم تناول سؤالك. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الدعم التقني، يرجى الاتصال بقسم خدمة العملاء لدى Philips وسيقومون بمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل مبدئي ومن ثم التصعيد حسب الاقتضاء.


13. لم أتمكن من استعادة/مشاركة رمز الدخول. ما الذي يمكنني فعله؟

 

حاول تجربة هذه التلميحات الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

 

تأكد أن وصلة USB الخاصة بالمجس متصلة بالجهاز بشكل صحيح.

تأكد أن جهازك متصل بالانترنت ومن ثم أعد المحاولة مجدداً.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية، يرجى الاتصال بالدعم الفني من Philips

عروض المنتج

1. هل ستقومون بإضافة أنماط تصوير أخرى مثل دوبلر الموجة النبضية؟

 

يعمل فريق Lumify بشكل متواصل على تحسين Lumify، ويتضمن ذلك المجسات الجديدة والمزايا والخدمات.

 

2. كيف يقارن أداء تصوير Lumify بأداء الأنظمة الأخرى؟

 

يضاهي تصوير تطبيق Lumify في أدائه الأنظمة الأكبر حجماً، مع الاحتفاظ بعمق النفاذ أو دقة وضوح النسج.
 

3. ما هو زمن الاستخدام الذي يمكنني الحصول عليه من نظام Lumify؟

 

تعتمد أزمنة المسح على نوع جهازك، ولكن بشكل عام، يمكنك المسح بشكل متواصل لمدة ساعتين إلى 4 ساعات. للاطلاع على زمن المسح المتوقع للأجهزة المتوافقة، يرجى زيارة .http://www.philips.com/lumify-compatible-devices.

 

4. ما هي مساحة الذاكرة المطلوبة في Lumify؟

 

يتطلب تطبيق Lumify مساحة تخزين تقدر بحوالي 50 ميغابايت، مع ضرورة وجود مساحة تخزين إضافية لبيانات المرضى.

 

5. ما مقدار تحمل مجس Lumify؟

 

تم تصميم واختبار مجموعة مجسات Lumify بطريقة تطابق المعايير الصارمة لسوق أجهزة الموجات فوق الصوتية المتنقلة، وبشكل يضمن تحمل المجسات ما تتعرض له من صدمات ناجمة عن الاستخدام في المحيط الذي تستخدم فيه أجهزة الموجات فوق الصوتية المتنقلة.

 

6. هل يمكنكم تزويدي بالمزيد من المعلومات حول الاشتراك في Lumify وما يتضمنه من أمور؟

 

بإمكانك الاشتراك في خدمة Lumify على أساس شهري دون الالتزام بعقد طويل الأمد، لكي تضمن حصولك على تقنيات الموجات فوق الصوتية الأحدث ولا سيما مجسات Lumify، والتطبيق، وبرامج التحديث، وضمان الشركة المصنعة، والوصول إلى الخدمات التقنية والتعليمية في Philips. ويتضمن اشتراكك حقيبة لحمل المجس أو المجسات، ولا يشمل خدمات الأندرويد.

 

7. ما هي الخدمات التعليمية أو التدريبية المقدمة مع Lumify؟

 

Lumify تطبيق بسيط ولا يتطلب خدمة تدريب مكثفة. وتقدم Philips مصادر تعليمية محددة دون مقابل، إضافة إلى دورات مكثفة تعليمية وتدريبية مقابل أجر. يرجى زيارة المواقع الالكترونية التالية لاستعراض المصادر التعليمية والعروض.

www.philips.com/CCEMeducation

www.philips.com/RAPMeducation

http://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/education-training

 

8. ما هي سعة تخزين الصور في Lumify؟

 

يستخدم فحص الموجات فوق الصوتية العادي مع بعض الصور الثابتة حوالي 10 ميغابايت فقط من سعة التخزين. أما الفحوصات التي تتضمن بعض مقاطع الفيديو لمدة 3 ثوان فتستخدم 50 ميغابايت. يمكنك تخزين المئات من الفحوصات على أي جهاز متوافق مع Lumify (www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices). وتعتمد سعة التخزين الفعلية على عدة عوامل منها مقدار المحتوى المخزن على جهازك.

 

9. هل يدعم Lumify أجهزة الويندوز، مثل جهاز Surface اللوحي؟

 

يدعم Lumify حالياً أجهزة الأندرويد فقط. ونستكتشف باستمرار الفرص المتاحة لتوسيع دعمنا بحيث يشمل جميع المنصات.

 

10. هل تتضمن معلومات المرضى في Lumify رقم مسلسل؟ 

 

أجل. تتضمن استمارة معلومات المريض حقل رقم مسلسل، كما يمكن الحصول عليه من خلال وظيفة قائمة العمل.
 

11. هل يمكنني استخدام Lumify للتصوير في طب الأطفال؟

 

أجل. التصوير الخاص بطب الأطفال متضمن في الاستخدام.

 

12. هل يمكنني إجراء تعديلات على درجة التضخيم في الحقل القريب والبعيد مع Lumify؟

 

أجل، يمكنك تعديل التضخيم الكلي مع Lumify، علماً أن خاصية المسح التلقائي (التحسين المتواصل لدرجة تضخيم المسح الالكتروني) مفعلة دائماً للحفاظ على انتظام درجة تضخيم الصورة  من السطحي إلى العميق.

 

13. هل يتم التقاط مقاطع الفيديو بأثر مستقبلي أم رجعي؟

 

يلتقط Lumify مقاطع الفيديو (بمدة 1-10 ثواني) بأثر مستقبلي. بمجرد الضغط على زر حفظ المقطع/Save Loop، يبدأ Lumify بالتسجيل ويستمر في ذلك حتى الضغط على زر الإيقاف/Stop أو حتى ينتهي الزمن المحدد للمقطع.

 

14. هل يعمل Lumify مع هواتف سامسونج (S4، S5، S6، S6 Edge)؟

 

توصي Philips باستخدام جهاز مدرج على قائمة الأجهزة اللوحية المتوافقة: http://www.philips.com/lumify-compatible-devices

 

15. هل يتضمن Lumify ميزة XRes؟

 

أجل. ميزة XRES، الجيل الأحدث لمعالجة الصور، تحسن من دقة وضوح الصورة وتسهل من إظهار البنى. تحسن philips من ميزة Xres في كل التطبيقات السريرية.

 

16. هل يتضمن Lumify تصوير الأنسجة المتناسق (THI)؟ 

 

أجل. يستخدم Lumify تصوير الأنسجة المتناسق بالاعتماد على التطبيق السريري. على سبيل المثال، على المجس C5-2، يستخدم تطبيقا المرارة والنسائية والتوليد تصوير الأنسجة المتناسق على حد سواء.

 

17. هل يتضمن Lumify تقنية SonoCT؟

 

أجل، تقنية SonoCT، التي يطلق عليها أحياناً اسم التركيب المكاني أو الشعاع المتعدد، فعالة على مجسي L12-4 وC5-2 لجميع الاستخدامات فيما عدا الرئة.

 

18. هل يتم إعادة المبالغ لي على الفحوصات التي إجراؤها باستخدام Lumify؟

 

Lumify جهاز طبي متوفر للشراء من قبل الأطباء المجازين (وهم الأطباء  أو أطباء العظام) ومقدمي الرعاية الصحية الذين يوظفون أطباء مجازين.

 

ويتم الإبلاغ عن خدمات الموجات فوق الصوتية التي يتم إجراؤها باستخدام الموجات فوق الصوتية المتنقلة أو نظام الموجات فوق الصوتية المحمول باليد باستخدام نفس رموز الموجات فوق الصوتية المرسلة للفحوصات التي تم إجراؤها باستخدام أنظمة الموجات فوق الصوتية غير المتنقلة طالما يتم استيفاء المتطلبات المعتادة. ويجب أن تلبي جميع فحوصات الموجات فوق الصوتية مقتضيات الضرورة الطبية التي يضعها المشتري، ومتطلبات اكتمال الرموز المختارة، كما يجب أن يتم توثيقها في سجل المريض، بغض النظر عن معدات التصوير المستخدمة للموجات فوق الصوتية.

 

19. هل يدعم Lumify قائمة تشغيل الوسيلة العلاجية للدايكوم (MWL)؟ كيف يمكنني إعداد خادم قائمة تشغيل الوسيلة العلاجية؟

 

أجل، بإمكانك إعداد خادم قائمة تشغيل الوسيلة العلاجية للدايكوم والاستعلام عنها. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على دليل المستخدم.

 

20. هل يمكنني إنشاء بطاقة تعريفية مؤقتة عند بدء الفحص؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل يمكنني تعديلها مع معلومات المريض لاحقاً؟

 

أجل. يمكنك الضغط على مسح/Scan عند إنشاء/مسح مريض للبدء في التصوير دون إدخال معلومات المريض. بإمكانك تعديل بيانات المريض في أي وقت حتى نهاية الفحص.
 

21. هل يتوفر نمط الألوان؟

 

أجل. يتوفر نمطان للألوان. التدفق السريع (مقياس الألوان العالي للتدفق الشرياني) والتدفق البطي (مقياس اللون المنخفض للتدفق الوريدي).

 

22. هل يمكني إجراء المسح أو مراجعة الصور في نمط العرض ملء الشاشة؟

 

أجل. لاستعراض صورة في نمط العرض ملء الشاشة، اضغط على رمز (العرض ملء الشاشة/Full-screen View) في الركن السفلي الأيمن من الصورة. لاستعادة العرض الطبيعي، اضعط على رمز (العودة للعرض الطبيعي/return to normal view).

 

23. ما هي صيغ الباركودات التي يدعهما Lumify؟

 

يرجى الاطلاع على دليل المستخدم للحصول على القائمة الكاملة للصيغ المدعومة وللحصول على التعليمات حول كيفية ضبط الماسحة الضوئية للباركود.

 

24. على أي من المجسات يتوافر النمط الحركي (M-Mode)؟

 

يتوافر النمط الحركي على المجسات S4-1K وCF-2 و L12-4.

 

25. هل بإمكاني استخدام Lumify خارج المستشفى؟

 

Lumify هو نظام للموجات فوق الصوتية قابل للنقل ومخصص للاستخدام في البيئات التي يتم بها تقديم الرعاية الصحية من قبل المختصين، وقد يتضمن ذلك المنزل، أو المستشفى، أو العيادة، أو بيئات التنقل (تقنيي طب الطوارىء)

 

26. ماذا يتضمن الشراء الفوري لـ Lumify؟

 

عند الشراء الفوري لجهاز Lumify، تحصل على مجس (مجسات)، وتطبيق Lumify، وتحديثات البرنامج، وضمان الشركة المصنعة. كما يشتمل شراؤك على حقيبة لحمل جهازك والمجس.

 

هام: عملية الشراء لا تتضمن جهازاً ذكياً، باستثناء حزمة نظام Lumify (الحل الجاهز - خاص بالولايات المتحدة الأمريكية فقط). في حال شرائك حزمة نظام Lumify، سوف توفر Philips جهاز COTS لوحي متوافق يتضمن آخر إصدار من تطبيق Lumify مثبت، إضافة إلى المكونات الأخرى المخصصة لجهاز Lumify.
 

27. ما هي طرق الدفع التي بإمكاني استخدامها عند الشراء الفوري لـ Lumify؟

 

بإمكانك الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو بإمكان Philips إرسال فاتورة مقابل طلب الشراء.
 

28. كم يستغرق زمن وصول مجس Lumify بعد شرائه؟

 

سوف يصل مجس (مجسات) Lumify خلال أسبوعين من تاريخ طلب الشراء، ولكن زمن الوصول الفعلي يعتمد على توافر المنتج. قد يستغرق وصول الطلبات الأكبر وقتاً أطول. يرجى الاتصال بالرقم 8643-695 (844) في حال كان لديك أية أسئلة تتعلق بطلبك.

 

29. ما هو نوع الضمان المقدم عند شراء حل Lumify؟

عند شراء Lumify تحصل على كفالة أساسية لمدة 5 أعوام ويتضمن تأمين الوصول إلى قسم الدعم في بوابة Lumify، والوصول عن بعد إلى خبراء الدعم في Philips، وتغطية مجس (مجسات) Lumify ضد عيوب التصنيع.

www.lumify.philips.com/web/support - التغطية الممتازة متوافرة بكلفة إضافية من خلال عرض Xtend Premium الذي يقدم لك الحماية ضد الأضرار العرضية.
 

30. ما هي تغطية الخدمات الإضافية المتوفرة عند شراء حل Lumify؟

 

تقدم Philips التغطية الممتازة Xtend Premium، وهي عبارة عن عقد خدمة يوفر تغطية إضافية على عملية شراء Lumify. يرجى العودة إلى الشروط والأحكام للمزيد من المعلومات حول Xtend Premium. 

http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.
 

31. ما هي شروط وأحكام كفالة شراء Lumify؟

 

الشروط والأحكام الخاصة بالضمان
http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

 

32. ما هي الشروط والأحكام الخاصة بعقد الخدمة Xtend Premium القابل للشراء من Lumify؟

 

يوفر Xtend Premium  التغطية ضد الأضرار العرضية التي قد تصيب مجسات Lumify التي يشتريها العميل، للمدة المذكورة في عرض السعر. ويحق للعميل استبدال المجسات المتضررة عرضياً (بما لا يتجاوز مجساً واحداً في العام). وصمم Xtend Premium لإكمال تغطية الضمان على مجس Lumify المشتري، وهو لا يتضمن استبدال المجسات المفقودة أو المسروقة. تطبق الشروط والأحكام الخاصة باتفاقية خدمة Philips. عرض Xtend Premium http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

 

33. كيف أقوم بإلغاء عملية شراء Lumify؟

 

بعد عملية شراء Lumify، لا يمكن العودة عن الشراء أو إلغائه بحسب شروط وأحكام الشراء.

 

34. هل هناك طريقة لإعادة ضبط عناصر التحكم بالتصوير إلى التضخيم/العمق الافتراضي؟ مثل مفتاح "إعادة الضبط"؟

 

يمكنك إعادة ضبط عناصر التحكم بالتصوير بكل سهولة إلى الوضع الافتراضي من خلال إعادة اختيار الضبط المسبق. سيؤدي هذا إلى إعادة العمق/التضخيم/الإعدادات إلى الوضع الافتراضي.
 

35. ما عدد قياسات المسافة الخطية التي يمكنني إجراؤها في الصورة الواحدة؟

 

تسمح Lumify بإجراء 4 من قياسات المسافة الخطية بحد أقصى في الصورة الواحدة. لإضافة قياس مسافة، اختر مسافة/Distance من قائمة القياس/Measure.

 

36. هل يمكنني عكس اتجاه الصورة القلبية؟

 

أجل، ولكن الصور القلبية فقط تتطلب مجس S4-1: اضغط مفتاح العكس بين اليسار واليمين Cardiac L/R Invert في الإعدادات.

 

37. هل سيؤدي تحديث Lumify التلقائي إلى مقاطعة الفحص؟

 

إذا كانت التحديثات التلقائية للتطبيق مفعلة على إعدادات جهاز الأندرويد، يمكن أن يوقف تحديث Lumify التلقائي استخدام النظام. لتجنب هذا الوضع، قم بتعطيل التحديثات التلقائية في نظام تشغيل الأندرويد. للحصول على الإرشادات، يرجى العودة إلى قسم المساعدة في متجر Google Play.
 

38. كيف يعمل ملخص عمر الجنين؟

 

في الإعداد المسبق للنسائية والتوليد، يمكنك إجراء التحليل الجنيني من الفحص الحالي. بعد تجميد الصورة، اضغط على العمر الجنيني. اضغط على العمر الجنيني المحدد بالنظام أو قياس النمو من القائمة. القياسات الجنينية الأربعة المتوافرة هي HC وBPD وِAC وFL. بإمكانك أيضاً إدخال LMP أو EDD. فيما يتم إضافة القياسات إلى ملخص العمر الجنيني، يتم حساب متوسط العمر الجنيني بالاعتماد على جداول هادلوك المنشورة في العام 1985. بعد إجراء القياسات الجنينية الأربع، يتم حساب الوزن الجنيني التقديري.
 

39. كيف يمكنني تصدير ملخص العمر الجنيني؟

 

إذا قمت بإجراء تحليل العمر الجنيني، يقوم Lumify بإنشاء صورة تتضمن ملخصاً عن القياسات والحسابات الجنينية (صورة ملخص العمر الجنيني). ويتضمن الفحص صورة ملخص العمر الجنيني عند تصديره.


40. ما هي الموجات فوق الصوتية المتلفزة من Lumify بتقنية Reacts؟

 

تتوافر المنصة المتكاملة للموجات فوق الصوتية المتلفزة المدمجة من Lumify بتقنية Reacts  كخيار قائم على الاشتراك.

 

Reacts عبارة عن برنامج صوت-فيديو تفاعلي تم تطويره وتسويقه وبيعه من قبل شركة Innovative Imaging Technologies. وتم دمج برنامج Reacts في تطبيق Lumify، لتأمين التعاون المباشر للموجات فوق الصوتية.

 

41. كيف يمكنني الاتصال بمستخدم Reacts آخر؟

 

بمجرد دخول Reacts في تطبيق Lumify، يمكنك بدء جلسة Reacts مع أي من جهات اتصال Reacts. يمكنك الاطلاع على دليل المستخدم للتفاصيل حول إضافة جهات اتصال Reacts وبدء الجلسات.

 

42. ما الذي يتضمنه اشتراكي في Reacts ما هي فترة صلاحيته؟

 

للمزيد من التفاصيل حول خطة Reacts خاصتك، يرجى زيارة:  https://reacts.com/en/plans
 

43. كيف تتم إدارة معلومات المريض الصحية خلال استخدام الموجات فوق الصوتية المتلفزة مع Reacts؟

 

لا يتم إرسال أي بيانات خاصة بالمرضى إلى المستخدم عن بعد خلال جلسات الموجات فوق الصوتية المتلفزة بواسطة Reacts. حيث يتم حجب هوية صاحب الصور التي يمكن للمستخدم عن بعد الوصول إليها مع المحافظة على خصوصية المريض.

 

44. بمن يمكنني الاتصال باستخدام Reacts على نظام Lumify؟

 

باستخدام حساب Reacts على نظام Lumify، يمكنك الاتصال بأي مستخدم Reacts. حيث يتوافر Reacts كحاسوب مضيف، أو تطبيق  iOS، أو تطبيق شبكي، أو ضمن Lumify.

 

45. ما الذي يتوجب علي فعله لأتمكن من الوصول إلى Reacts على نظام Lumify؟

 

قبل أن تتمكن من استخدام Lumify مع reacts للمرة الأولى، يجب أن تكون متصلاً بالانترنت والقيام بالأمور التالية:

1. استعادة أو مشاركة رموز الوصول إلى Reacts لتفعيل رخص Reacts المجانية.

2. إنشاء حساب Reacts. إذا كان لديك حساب Reacts، يمكنك استخدام معلومات الحساب للدخول.

3. إضافة جهات اتصال Reacts.

 

46. كيف يمكنني استعادة أو مشاركة رموز الوصول الخاصة بالموجات فوق الصوتية المتلفزة من Reacts؟

 

تقدم Philips مع كل مجس Lumify رمزين للوصول يؤمنان عند استعادتهما أو مشاركتهما وصولاً مجانياً إلى الخطة المعيارية من Reacts. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم للمزيد من التفاصيل.
 

47. ما هي شروط الكفالة لحزمة نظام Lumify؟

 

يتضمن نظام حزمة Lumify تغطية كفالة خاصة بالجهاز اللوحي والمجس. راجع الشروط والأحكام للمزيد من التفاصيل.

 

48. لدي حزمة نظام Lumify. هل ستعمل مجسات Lumify مع أجهزة ذكية أخرى متوافقة؟

 

أجل. فيما تأتي حزمة نظام Lumify مع جهاز لوحي ومجس مسجل مسبقاً، يمكن تسجيل المجس مع جهاز ذكي آخر. راجع قائمة الأجهزة المتوافقة الأخيرة على الموقع:https://www.usa.philips.com/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility
 

49. ما هو محلول التنظيف المستخدم للحفاظ على حقيبة الجهاز اللوحي في حزمة نظام Lumify؟

 

يمكن تنظيف حقيبة الجهاز اللوحي المتضمنة في حزمة نظام Lumify باستخدام جميع المنظفات ومواد التطهير المعتمدة كما في حالة مجسات Lumify.

 

50. هل يمكنني إعداد عدة ملفات اتصال شخصية في Lumify؟

 

تتيح لك ملفات الاتصال الشخصية تحديد مجموعة من وجهات التخزين، واستراتيجيات التصدير، وإعدادات الفحص. يمكنك إنشاء وإعداد عدة ملفات اتصال شخصية والانتقال بينها بسرعة. يجب عليك إنهاء الفحص قبل أن تتمكن من الانتقال بين الملفات.
 

51. هل يمكنني إعداد Lumify لحذف الفحوصات بعد إرسالها؟ (الحذف بعد الإرسال)

 

نظام الموجات فوق الصوتية Lumify ليس مخصصاً لتخزين بيانات المرضى على المدى الطويل. قم بتصدير الفحوصات وحذفها بعد تصديرها.


52. كيف أقوم بإعداد خادم MPPS؟

 

أثناء إضافة ملف اتصال شخصي، أسفل Server & Roles، ثم باختيار خادم MPPS. لإضافة خادم MPPS جديد، قم باختيار إضافة جديد/Add New، ومن ثم، في مربع الحوار الخاص بإعداد خادمات MPPS، اضغط على إضافة جديد. يرجى الاطلاع على قسم "إضافة ملف الاتصال الشخصي" في دليل المستخدم.


53. كيف يمكنني إعداد خادم التزام تخزين الدايكوم؟

 

أثناء إضافة ملف اتصال شخصي، أسفل Server & Roles، قم باختيار خادم التزام تخزين الدايكوم لإضافة خادم تخزين دايكوم جديد، قم باختيار خيارات الإدارة/Manage Options، ومن ثم اضغط على إضافة جديد/Add New. يرجى الاطلاع على قسم "إضافة ملف الاتصال الشخصي" في دليل المستخدم.

 

54. كم يمكنني الانتظار قبل استئناف فحص تم إيقافه مؤقتاً؟

 

عند ترك الفحص أو إغلاق النظام، يمكن العودة إلى الفحص المفتوح في غضون 24 ساعة. يرجى الاطلاع على قسم "متابعة الفحص الموقف مؤقتاً" في دليل المستخدم للمزيد من التفاصيل. الاتصال بالدعم؟
يرجى الاطلاع على وثائق المستخدم أو البحث ضمن الأسئلة الشائعة للتأكد مما إذا تمت الإجابة على سؤالك.
إذا كنت بحاجة للمزيد من المساعدة التقنية، يرجى الاتصال بالدعم التقني.

المصادر

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك