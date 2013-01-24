توفر الاتصالات المباشرة تعاوناً أفضل وأكثر جدوى، خصوصاً عندما تقتضي الحاجة لذلك. اكتشف كيف تجمع Lumify بتقنية Reacts المدمجة ما بين المتخصصين والأماكن والمرضى معاً لإحداث فارق حقيقي.