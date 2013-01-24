إن البدء في استخدام الموجات فوق الصوتية عن بعد Lumify بتقنية Reacts سهل للغاية فما عليك سوى توصيل مجسك، واسترجاع أحد رمزي الوصول المتضمنة مع مجسك، وبعد ذلك إبدأ في استخدام Reacts. يوفر رمزا الوصول اللذان توفرهما لك Philips رخص Reacts المجانية. انظر أدناه للتفاصيل والشروط:
تعتبر البنية الأمنية القوية إحدى الخصائص الرئيسية لتقنية Reacts. فهي توفر اتصالاً آمناً للغاية داخل وخارج نظام الرعاية الصحي بما في ذلك شبكات المستشفيات، والرعاية المنزلية، والمرضى، والمرافق الخاصة، والأطباء العاملين من المنزل.
ويستخدم Reacts بروتوكول XMPP ومكتبة jingle لقدرات تدفق الند للند المعروفة اختصاراً بالرمز (P2P)، مما يضمن أمن بروتوكول DTLS-SRTP من الطرف إلى الطرف مع تشفير تدفقات المقاطع الصوتية والفيديو.