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Lumify

Lumify بتقنية Reacts من Philips

تعاون آني، مدمج حي مباشر، موجات صوتية عن بعد. 

Reacts logo
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اكتشف الحل الأول الحقيقي في العالم للموجات فوق الصوتية عن بعد المدمجة – Lumify مع Reacts

Lumify integrated Tele-ultrasound powered by Reacts-still video
توفر الاتصالات المباشرة تعاوناً أفضل وأكثر جدوى، خصوصاً عندما تقتضي الحاجة لذلك. اكتشف كيف تجمع Lumify بتقنية Reacts المدمجة ما بين المتخصصين والأماكن والمرضى معاً لإحداث فارق حقيقي.

دمج Reacts في Lumify: قصة ابتكار

Philips Lumify with Reacts: Partnership in integrated tele-ultrasound video
تعرف كيف تعاونت Philips مع الدكتور Yanick Beaulieu، مؤسس ومبدع Reacts لإنتاج قدرة الدمج الأولى في العالم للموجات فوق الصوتية عن بعد.
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

استخدام Reacts على Lumify

Reacts on device
Contacts icon
تواصل مع مستخدمي  Reacts الآخرين من جميع أنحاء العالم.
Calling icon
تلقى أو ابدأ مكالمة موجات فوق صوتية عن بعد في أي وقت، بسرعة وسهولة.
Streaming icon
تعاون آنياً من خلال مشاركة كاميرا جهازك، وصوتك، وفحصك بالموجات فوق الصوتية.
No streaming icon
تحكم في ما تشارك به المتعاون معك عن بعد بنقرة من إصبعك. 
Camera-flip icon
اختر كاميرا الجهاز التي يجب استخدامها: الكاميرا الأمامية للمكالمات وجهاً لوجه، أو الكاميرا الخلفية للسماح للشخص المتعاون معك بمشاهدة ما تراه.
Mic icon
لديك القدرة على التحكم في ما تشاركه وما لا تشاركه. انقر ببساطة على أيقونة الميكروفون لكتم الأصوات.
Reacts pointer icon
تفاعل بسهولة تامة مع الشخص المتعاون معك عن بعد من خلال المؤشرات الافتراضية. قم بتنشيط مؤشرك لإبراز النقاط الهامة على صورة الموجات فوق الصوتية، وشاهد مؤشر المتعاون معك أيضاً...كل ذلك في الوقت الحقيقي.
Lock icon
تواصل بثقة وأنت تعلم أن Reacts يمتثل لنظام حماية معلومات المرضى الأمريكي (HIPAA) ونظام حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية (PIPEDA). فالبنيه الأمنية القوية هي إحدى الخصائص الرئيسية لتقنية Reacts.

بدء الاستخدام مجاناً

 

إن البدء في استخدام الموجات فوق الصوتية عن بعد Lumify بتقنية Reacts سهل للغاية فما عليك سوى توصيل مجسك، واسترجاع أحد رمزي الوصول المتضمنة مع مجسك، وبعد ذلك إبدأ في استخدام Reacts. يوفر رمزا الوصول اللذان توفرهما لك Philips رخص Reacts المجانية. انظر أدناه للتفاصيل والشروط:

إذا قمت بشراء المجس مباشرة، فبعد تسجيل مجسك، يكون لديك 12 شهراً متتالياً لاسترجاع أو مشاركة رموز وصول Reacts قبل انتهاء صلاحيتها. يوفر كل رمز وصول، بمجرد استرجاعه، الوصول إلى خطة Reacts القياسية في فترة تجريبية مدتها 6 أشهر. بعد انتهاء الإصدار التجريبي الذي تصل مدته إلى 6 أشهر، اتصل بـ IIT Reacts  لبدء خطة Reacts الأفضل ملائمة لاحتياجاتك.
للمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://reacts.com
Access code screen app

تواصل بثقة

 

تعتبر البنية الأمنية القوية إحدى الخصائص الرئيسية لتقنية Reacts. فهي توفر اتصالاً آمناً للغاية داخل وخارج نظام الرعاية الصحي بما في ذلك شبكات المستشفيات، والرعاية المنزلية، والمرضى، والمرافق الخاصة، والأطباء العاملين من المنزل.

 

ويستخدم Reacts بروتوكول XMPP ومكتبة jingle لقدرات تدفق الند للند المعروفة اختصاراً بالرمز (P2P)، مما يضمن أمن بروتوكول DTLS-SRTP من الطرف إلى الطرف مع تشفير تدفقات المقاطع الصوتية والفيديو.

 

  • يمتثل لمعايير الخصوصية والأمان لنظام حماية معلومات المرضى الأمريكي (HIPAA)، ونظام حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية (PIPEDA)، ونظام حماية المعلومات الشخصية الصحية (PHIPA)
  • تتم استضافة الخوادم من خلال مركز بيانات آمن في كندا، مع وجود خوادم احتياطية في مركز آمن ثان.

بدء استخدام Reacts  على Lumify

Creating a reacts account
Conducting a reacts session

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك