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Lumify

Lumify تطبيق

تواصل معنا

بلمسة واحدة فقط تستطيع بدء الفحص بالموجات فوق الصوتية

أدخل معلومات مريضك أو استخدم المسح بلمسة واحدة، لتبدأ في استخدام تطبيق Lumify بسهولة وسرعة.

 

يتوافر تطبيق Lumify لأجهزة الأندرويد الذكية عبر متجر Google Play.

Google Play

لا تدعم Apple تطبيق Lumify في الوقت الحالي، ولكننا نسعى دائماً لتعميم الدعم على جميع المنصات

لا تدعم Apple تطبيق Lumify في الوقت الحالي، ولكننا نسعى دائماً لتعميم الدعم على جميع المنصات.
لا تدعم Apple تطبيق Lumify في الوقت الحالي، ولكننا نسعى دائماً لتعميم الدعم على جميع المنصات.

تصوير مبسط

 

إن صور Lumify ذات جودة عالية للغاية. فقد عملنا دون كلل أو ملل على تحسين الصورة لكل نوع من الفحوصات حتى لا تضطر أنت إلى تحسينها بنفسك، لنمنحك جميع المزايا التي توفرها لك موجات فوق صوتية على جهازك الأندرويد المحمول بجودة الصورة العالية.

Imaging tablet
OB Calcs

حسابات الحمل والولادة

 

تتيح لك Lumify الآن حساب عمر الحمل ووزن الجنين التقديري بسرعة وبساطة باستخدام تقنية قياس رباعية تعتمد على جدول النمو الذي وضعه هادلوك في العام 1985.

Image adjustments

تعديلات الصورة

 

قم بتعديل الصورة وتفاعل معها من خلال الإيماءات التي تستخدمها حالياً على جهازك المحمول: ضم إصبعيك وفرج بينهما أو انقر مرتين للتكبير أو التصغير، والتمرير لأعلى أو أسفل للتضخيم ومعرفة العمق والحجم.

M Mode

النمط الحركي

 

في النمط الحركي، أو ما يسمى اختصاراً نمط ((M Mode ، يمكنك أن تعرف حركة إحدى أجزاء الجسم وأيضاً حساب معدل ضربات قلب الجنين. وفي النمط الحركي، يتم عرض موضع أو عمق واجهة النسيج على طول المحور العمودي، كما يتم عرض الوقت على طول المحور الأفقي.

Freeze

التثبيت

 

يوفر تثبيت الصورة أدوات جديدة مثل شريط تمرير الحلقة الحركية وإمكانية حفظ ومشاركة صور وحلقات الموجات فوق الصوتية.

Fast flow

البث السريع

 

إعدادات البث السريع تغنيك عن الحاجة إلى تعديل أداة القياس يدوياً أثناء استخدام تصوير البث الملون: تم تحسين البث السريع لحالات تدفق الدم الأسرع في كل نوع من الفحوصات (كالتدفق الشرياني).

Film

حفظ الصور

 

التقط واحفظ الصور الأفضل للاحتفاظ بها في سجل مريضك.

Slow flow

البث البطيء

 

إعدادات البث السريع تغنيك عن الحاجة إلى تعديل أداة القياس يدوياً خلال استخدام تصوير البث الملون: تم تحسين البث السريع لحالات تدفق الدم الأبطئ في كل نوع من أنواع الفحوصات (كالتدفق الوريدي)

Annotations

التعليقات التوضيحية

 

استخدم التكنولوجيا المتطورة للوحة مفاتيح الأندرويد وقدرات التعرف على الصوت لتدوين الملاحظات على صورك بسهولة وسرعة.

Measure

القياس

 

قم بقياس عدة مسافات ومحيطات ومناطق ثنائية الأبعاد ببساطة ودقة بلمسة بسيطة على آلة قياس السُمك (الفرجار).

المراجعة والإرسال

 

يتيح لك Lumify المتوافق مع أحدث أنظمة التشفير وأمن البيانات، الاحتفاظ بسجل المرضى للمراجعة ويوفر خيارات تتوافق مع نظام حماية معلومات المرضى الأمريكي (HIPAA) لإرسال تلك السجلات من جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول.

Review patient's tablet
راجع صور مريضك وأرسلها.
Review tablet
اتصل بسهولة بنظام أرشفة الصور الخاص بالمرضى، أو شارك الصور والفيديوهات والملاحظات مع الزملاء من جهازك المحمول باليد للموجات فوق الصوتية عبر البريد الالكتروني أو شبكة مشتركة.
Robust DICOM improvements screen

تصوير واتصالات رقمية طبية DICOM قوية وقدرات تدفق العمل

 

يدعم Lumify مجموعة واسعة من وظائف التصوير والاتصالات الرقمية DICOM وتدفق العمل لتلبية احتياجات المنظمات الكبيرة والصغيرة حول العالم.

 

  • تتيح ملفات التواصل تنقل المستخدم بسهولة بين بيئات متعددة
  • مخزن صور DICOM
  • خطوة الإجراء المتخذ بالوسيلة العلاجية في DICOM
  • دعم التزام التخزين في DICOM
  • قائمة عمل الوسيلة العلاجية في DICOM (استرجاع الاستعلام)
  • خيار ضبط بيانات المريض في ترويسة وصور DICOM (وليس وسوم DICOM)، إضافة إلى إخفاء المعلومات.
  • التصدير إلى نظام أرشفة الصور والاتصالات في DICOM ، وقرص التخزين الشبكي المشترك، ووحدة تخزين USB، وبطاقة التخزين القابلة للإزالة، والاتصال المباشر مع الحاسوب.
  • القدرة على التصدير بصيغ الحاسوب (مقاطع MP4، وصور بصيغة PNG)
  • إرسال الصور إلى وجهة تصدير حسب الطلب.
  • الحذف التلقائي للفحص بعد التصدير
  • إرسال فحوص المرضى عبر البريد الالكتروني
  • متوافق مع VISTA
  • متوافق مع IPv6
  • إمكانية ضبط التأخير قبل إنهاء الفحص تلقائياً

الوصول السريع

 

لأننا نعلم أن توفير الوقت عامل حاسم في الرعاية الصحية، قمنا بوضع ميزات تحسينية عديدة على تدفق العمل كاللائحة دائمة الجهوزية، وقارىء الباركود، وقائمة عمل الوسيلة العلاجية، وغيرها الكثير.

القائمة

 

استخدم اللائحة المتاحة دائما للقيام بما يلي: مراجعة الفحص الحالي، تحرير بيانات المريض، تغيير الإعدادات المسبقة، استعراض الفحوصات المخزنة، ضبط وجهات التصدير، تعديل الإعدادات، عرض إصدار البرمجيات، وغيرها الكثير.

قائمة عمل الوسيلة العلاجية

 

تمكّن قائمة عمل الوسيلة العلاجية في DICOM جهاز Lumify من الاستعلام عن ديموغرافيات المرضى وتفاصيل دراسة الموجات فوق الصوتية من خلال مزود فئة خدمة قائمة عمل الوسيلة العلاجية MWL SCP.

 

ويمكّن هذا مستخدمي قوائم عمل الوسيلة العلاجية في DICOM من الحصول على مسار مؤتمت (تلقائي) لتعبئة بيانات المريض على آلة الموجات فوق الصوتية Lumify.

Quick access side menu tablet

قارىء الباركود (الرمز الشريطي)

 

يستخدم قارىء الباركود المدمج كاميرا جهازك الأندرويد، مع إمكانية ضبطه لقراءة معظم الرموز الشريطية للمرضى، مما يجعل إدخال معلومات المرضى عملية سريعة ودقيقة.

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك