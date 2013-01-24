Lumify تطبيق

أدخل معلومات مريضك أو استخدم المسح بلمسة واحدة، لتبدأ في استخدام تطبيق Lumify بسهولة وسرعة.
يتوافر تطبيق Lumify لأجهزة الأندرويد الذكية عبر متجر Google Play.
أدخل معلومات مريضك أو استخدم المسح بلمسة واحدة، لتبدأ في استخدام تطبيق Lumify بسهولة وسرعة.
يتوافر تطبيق Lumify لأجهزة الأندرويد الذكية عبر متجر Google Play.
لا تدعم Apple تطبيق Lumify في الوقت الحالي، ولكننا نسعى دائماً لتعميم الدعم على جميع المنصات
إن صور Lumify ذات جودة عالية للغاية. فقد عملنا دون كلل أو ملل على تحسين الصورة لكل نوع من الفحوصات حتى لا تضطر أنت إلى تحسينها بنفسك، لنمنحك جميع المزايا التي توفرها لك موجات فوق صوتية على جهازك الأندرويد المحمول بجودة الصورة العالية.
تتيح لك Lumify الآن حساب عمر الحمل ووزن الجنين التقديري بسرعة وبساطة باستخدام تقنية قياس رباعية تعتمد على جدول النمو الذي وضعه هادلوك في العام 1985.
قم بتعديل الصورة وتفاعل معها من خلال الإيماءات التي تستخدمها حالياً على جهازك المحمول: ضم إصبعيك وفرج بينهما أو انقر مرتين للتكبير أو التصغير، والتمرير لأعلى أو أسفل للتضخيم ومعرفة العمق والحجم.
في النمط الحركي، أو ما يسمى اختصاراً نمط ((M Mode ، يمكنك أن تعرف حركة إحدى أجزاء الجسم وأيضاً حساب معدل ضربات قلب الجنين. وفي النمط الحركي، يتم عرض موضع أو عمق واجهة النسيج على طول المحور العمودي، كما يتم عرض الوقت على طول المحور الأفقي.
يوفر تثبيت الصورة أدوات جديدة مثل شريط تمرير الحلقة الحركية وإمكانية حفظ ومشاركة صور وحلقات الموجات فوق الصوتية.
إعدادات البث السريع تغنيك عن الحاجة إلى تعديل أداة القياس يدوياً أثناء استخدام تصوير البث الملون: تم تحسين البث السريع لحالات تدفق الدم الأسرع في كل نوع من الفحوصات (كالتدفق الشرياني).
التقط واحفظ الصور الأفضل للاحتفاظ بها في سجل مريضك.
إعدادات البث السريع تغنيك عن الحاجة إلى تعديل أداة القياس يدوياً خلال استخدام تصوير البث الملون: تم تحسين البث السريع لحالات تدفق الدم الأبطئ في كل نوع من أنواع الفحوصات (كالتدفق الوريدي)
استخدم التكنولوجيا المتطورة للوحة مفاتيح الأندرويد وقدرات التعرف على الصوت لتدوين الملاحظات على صورك بسهولة وسرعة.
قم بقياس عدة مسافات ومحيطات ومناطق ثنائية الأبعاد ببساطة ودقة بلمسة بسيطة على آلة قياس السُمك (الفرجار).
يتيح لك Lumify المتوافق مع أحدث أنظمة التشفير وأمن البيانات، الاحتفاظ بسجل المرضى للمراجعة ويوفر خيارات تتوافق مع نظام حماية معلومات المرضى الأمريكي (HIPAA) لإرسال تلك السجلات من جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول.
يدعم Lumify مجموعة واسعة من وظائف التصوير والاتصالات الرقمية DICOM وتدفق العمل لتلبية احتياجات المنظمات الكبيرة والصغيرة حول العالم.
لأننا نعلم أن توفير الوقت عامل حاسم في الرعاية الصحية، قمنا بوضع ميزات تحسينية عديدة على تدفق العمل كاللائحة دائمة الجهوزية، وقارىء الباركود، وقائمة عمل الوسيلة العلاجية، وغيرها الكثير.
استخدم اللائحة المتاحة دائما للقيام بما يلي: مراجعة الفحص الحالي، تحرير بيانات المريض، تغيير الإعدادات المسبقة، استعراض الفحوصات المخزنة، ضبط وجهات التصدير، تعديل الإعدادات، عرض إصدار البرمجيات، وغيرها الكثير.
تمكّن قائمة عمل الوسيلة العلاجية في DICOM جهاز Lumify من الاستعلام عن ديموغرافيات المرضى وتفاصيل دراسة الموجات فوق الصوتية من خلال مزود فئة خدمة قائمة عمل الوسيلة العلاجية MWL SCP.
ويمكّن هذا مستخدمي قوائم عمل الوسيلة العلاجية في DICOM من الحصول على مسار مؤتمت (تلقائي) لتعبئة بيانات المريض على آلة الموجات فوق الصوتية Lumify.