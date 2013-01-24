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خدمات تحويل الرعاية الصحية | استشارات الرعاية الصحية
ما من شركة استشارات في مجال الرعاية الصحية تمتلك إرثًا يمكنه المنافسة مع إرث شركة Philips العريق من الابتكارات السريرية وتحسين الأداء وإدارة صحة السكان
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حلول خدمات العملاء
بدءًا من أبسط اتفاقيات الخدمات الأساسية إلى أكثرها شمولية، تبذل شركة Philips جهودها لمساعدة كل عميل في العثور على حل الخدمة المناسب
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