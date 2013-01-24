أدوات المقياس المعدل للإنذار المبكر لتحقيق استجابة سريعة

هل يمكن لمقدمو الرعاية في الجناح العام الاستجابة بسرعة لعلامات التدهور غير الملحوظة؟ تظهر مؤشرات عدم الاستقرار السريري للمريض عادة قبل ست إلى ثماني ساعات من وقوع حدث سيء ضائر.
يمكن أن تؤدي أعداد المرضى الكبيرة وعدد العاملين المحدود إلى تصعيب مهمة تحديد المرضى الذين يجب متابعتهم بالأول عن كثب من قِبل موفري الرعاية.
يساعدك التدخل السريع على جعل الوقت لصالحك. ومن خلال حل IntelliVue Guardian Solution، يمكن أن يساعد مقياس الإنذار المبكر (EWS) في اكتشاف علامات تدهور حالة المريض بسرعة وإرسال الإشعار المناسب إلى فرق الاستجابة السريعة.¹
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