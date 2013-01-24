مات ماكينا رياضي يبلغ من العمر 15 عامًا عاد للتوّ من معسكر صيفي مكثّف للعبة لاكروس .كان مات يؤدي قفزات متتالة من فوق لوح القفز عندما لاحظت والدته ويندي وجود خطأ ما.
وقع مات على ركبتيه وأحنى رأسه حتى كاد يلمس الأرض. وعندما أسرعت ويندي إليه وبدأت في هزه، لم يستجب لها. كان لون بشرته أزرق لعدم قدرته على تنشّق الأكسجين.
كان مات يتعرّض لسكتة قلبية مفاجئة (SCA).
السكتة القلبية المفاجئة يمكن أن تحدث في أي عمر
إن السكتة القلبية المفاجئة عبارة عن خلل كهربائي في القلب يمكن أن يحدث في أي مرحلة عمرية ولا يستثني أحد على الإطلاق. وما يحدث هو أن النبضات الكهربائية للقلب تصبح عشوائية ويتوقف القلب عن ضخ الدم. وكما حدث مع مات، ينهار ضحايا هذه الحالة ويفقدون وعيهم بسرعة. ويجب استعادة إيقاع قلبهم الطبيعي على الفور وإلا سيفقدون حياتهم.
والطريقة الوحيدة لاستعادة إيقاع القلب السليم هي بواسطة إجراء صدمة من خلال جهاز صدمات كهربائية.
حارس شاطئ ينقذ حياة مات
عندما بدأت ويندي في طلب المساعدة، استدعى مدير بركة السباحة أحد المنقذين وطلب منه إحضار جهاز الصدمات الكهربائية. فأسرع مايك ميرزوا أحد المنقذين المناوبين وأحضر الجهاز وحمله نحو المكان حيث تجمهر الناس.
وعلى الرغم من حصول مايك مؤخرًا على تدريب حول كيفية استخدام جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي، إلا أنه ليس متخصصًا في المجال الطبي. ومع ذلك، تشجّع وركع إلى جانب مات وشغّل جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي HeartStart من Philips، وبدأ في اتباع الإرشادات الصوتية للجهاز. فوضع الوسادات على صدر مات وانتظر تحليل الجهاز لإيقاع القلب. اكتشف جهاز HeartStart رجفانًا بطينيًا، وهو الإيقاع غير الطبيعي للقلب نتيجة الإصابة بسكتة قلبية مفاجئة. وأشار الجهاز إلى ضرورة إجراء صدمة.
ضغط مايك على الزر ونفّذ الصدمة على قلب مات. قام الجهاز بتحليل إيقاع قلب مات مرة أخرى ولكنه هذه المرة سجّل إيقاعًا طبيعيًا. وها هو قلب مات ينبض بشكل طبيعي من جديد.
وعلى الرغم من أن قلبه بدأ ينبض من جديد، إلا أن مات لم يكن يتنفس. واستمر مايك في منحه تنفسًا اصطناعيًا لإنقاذه حتى وصول سيارة الإسعاف.
واليوم، عاد مات إلى أنشطته الطبيعية بفضل ردة فعل مايك السريعة.