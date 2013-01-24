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مصطلحات البحث

مركز الموارد

مساعدتك في العثور على ما تحتاجه للعمل بفعالية مع كتالوج منتجاتنا ، بما في ذلك تعليمات الاستخدام والتوافق التقني والجودة والامتثال التنظيمي والمزيد.

مصطلحات البحث

روابط سريعة

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مستندات استخدام المنتج 

معلومات لمساعدة المستخدمين العمليين على تحقيق أقصى استفادة من منتجات Philips ، بما في ذلك:
Manuals/Instructions for use
Technical descriptions
Technical reference guide
Addendum
people reviewing documents decoration image

الوثائق التنظيمية

توثيق الجودة والمعايير التنظيمية ومنها:
Declaration of compatibility
مطلوب برنامج قارئ ملفات PDF لعرض هذه المستندات.
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الصحة الشخصية

 

استخدم رقم الطراز الخاص بك للوصول بسهولة إلى دعم المنتج ، بما في ذلك:

  • أسئلة وأجوبة
  • أدلة المستخدم
    نصائ
تفضّل بزيارة قسم دعم العملاء هنا

دعم الخدمة

 

موارد للحفاظ على أنظمتك قيد التشغيل ، أو لتحرّي الخلل وإصلاحه ، بما في ذلك:

  • كتيبات النظام
  • تثبيت البرامج

يتطلب حساب مستخدم
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طلب الوصول

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اتصل بفريق الدعم الفني مباشرة للحصول على مزيد من المساعدة.
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ملاحظة مهمة: وثائق المنتج لا ينبغي تغييرها ، حيث قد ينتج عن ذلك مشكلة تتعلق بالسلامة.


* ملاحظة: يوفر مركز موارد Philips لمستخدمي منتجات Philips نسخًا إلكترونية من الملصقات ، بما في ذلك تعليمات الاستخدام ، لتلك المنتجات. يجب على المستخدمين الوصول فقط إلى إصدارات الملصقات التي تنطبق على اللغة والمنطقة الجغرافية التي تم فيها تسويق الجهاز واستخدامه بشكل قانوني. لا تتوفر جميع المنتجات المدرجة في هذا الموقع في جميع الأسواق.

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

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