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فبراير  08 2021

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تتعاون مع فيليبس بهدف تعزيز آفاق تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن نظام الرعاية الصحية في المملكة

   

 

  • الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظام الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية بما ينسجم مع أهداف الرعاية الصحية في رؤية المملكة 2030
  • إقامة مركزٍ معرفيّ للذكاء الاصطناعي ومختبر ذكاء اصطناعي لتطوير الكفاءات المحليّة عبر تبادل المعرفة والتدريب
  • تزويد قطاع الرعاية الصحية بالمملكة بحلول الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئتها من فيليبس لتحسين الأداء والإنتاجية، والمساهمة في تقديم خدمات طبيّة أفضل لمواطني المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية — أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية مع رويال فيليبس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الصحية، لدعم مساعي المملكة العربية السعودية في التحوّل إلى واحدة من الدول الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحيّة. وتنسجم مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين فيليبس وسدايا لترسيخ هذه الشراكة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخططها الرئيسية لتنويع الاقتصاد والنهوض بمستوى قطاع الخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الصحيّة، عبر الاعتماد على أحدث التقنيات المتاحة.

 

وستسهم الجهود المشتركة في تكوين منظومة ذكاء اصطناعي تشمل التعليم والعلوم والتكنولوجيا، مدعومة بمشاركة المعرفة وجهود التعاون في مختلف أنحاء العالم. وتجمع فيليبس بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعرفة المُعمّقة بالسياق السريري والتشغيلي لابتكار حلول متكاملة تعزز مستويات الأداء وإنتاجية نظم الرعاية الصحيّة. وتهدف اتفاقية التعاون، التي تشمل برنامجاً للتبادل العلمي والاستثمار في تدريب الطواقم المحلية، إلى تمكين خبراء البيانات وكوادر قطاع الخدمات الصحيّة في المملكة العربية السعودية وتزويدهم بأحدث تقنيات الرعاية الصحية، ما يتيح لهم نقل مزايا الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية إلى مواطني المملكة، وتحويلها إلى واحدة من الدول الأكثر تقدماً في مجال التكنولوجيا.

 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: "تشهد المملكة اليوم تحت مظلة رؤية السعودية 2030، نهضةً تنموية في كافة المجالات، ويأتي في مقدمتها المجالات التقنية؛ ونحن في سدايا نسعى ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (نسدي) إلى تحقيق الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي عبر دعم تطبيقاتها في جميع القطاعات ذات الصلة، واليوم تأتي هذه الاتفاقية جزءاً من جهودنا في تعزيز التقنيات المتقدمة في القطاع الصحي، ودعم تبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي، وإيجاد فرص عمل جديدة، والارتقاء باقتصادنا الوطني ليكون ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي".
"تتميز التقنيات الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي بالكثير من الإمكانات الكفيلة بتحسين نتائج المرضى وكفاءة عملية تقديم الرعاية، لا سيما وأنّها تسمح لأخصائيي الرعاية الصحية بتوفير وقتهم الثمين وتركيز جهودهم على علاج المرضى. ويتطلب التوظيف الصحيح للحلول المعزّزة بالذكاء الاصطناعي إقامة تعاون مكثف بين الأطباء وعلماء البيانات وغيرهم من الخبراء. ويسرنا التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف منشآت ومرافق الرعاية الصحيّة في المملكة العربية السعودية، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030".

فرانس فان هوتن

الرئيس التنفيذي لشركة رويال فيليبس

ولإقامة منظومة ذكاء اصطناعي في قطاع الخدمات الطبيّة، ستركز خطة التعاون على خمسة مجالات رئيسية:

 

  • توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحيّة على نطاق وطني بمساعدة فيليبس، دعماً لأهداف التحوّل الرقمي في رؤية المملكة 2030.
  • إقامة مركز معرفي للذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى المهارات والخبرات المحلية بهدف تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المملكة.
  • إعطاء الأولوية لتطبيق حلول التكنولوجيا الصحيّة التي توظّف الذكاء الاصطناعي في مسارات العمل السريرية؛ وستعمل منصّة إنتيليسبيس إيه آي ورك فلو سوت من فيليبس على استضافة عدة تطبيقات ذكاء اصطناعي وتمكين نشرها انطلاقاً من منصة واحدة في مرافق الرعاية الصحيّة. وستسهّل منصّة أبحاث الذكاء الاصطناعي إنتيليسبيس ديسكفري من فيليبس عملية إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، من خلال دعم جهود تكامل البيانات والتدريب والنشر في إعدادات البحث.
  • الوصول إلى شبكة تضم كبار قادة الرأي من شركاء فيليبس لتسهيل تبادل المعلومات والبحث المشترك الأفضل من نوعه، ودعم سبل اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
  • إيجاد فرص عمل جديدة معنية بالذكاء الاصطناعي في مجال خدمات الرعاية الصحيّة، ما سيشكل ثقافة قوية للشركات الناشئة.
"فخورون بمواصلة لعب دورنا في عملية التحول التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وتستقطب فيليبس خبرة عالمية تنسجم استراتيجياً مع رسالة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعنية بإطلاق قيمة البيانات باعتبارها أصولاً وطنية من شأنها تحقيق تطلعات رؤية 2030، وإقامة برنامج التميّز المعزز بالذكاء الاصطناعي في قطاع خدمات الرعاية الصحيّة. وتُسهم نماذج التعاون المُثبتة والحلول التي تجمع بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومسارات العمل السريرية في تمكين النظم الصحيّة في المملكة من تحقيق نتائج صحّية أفضل، وتحسين تجربة المريض والكوادر المتخصصة، وتخفيض تكلفة الرعاية الصحية. ونحن واثقون من دور التعاون بين سدايا وفيليبس في تسريع سبل تحوّل قطاع الخدمات الصحيّة في المملكة".

محمد مصطفى

المدير العام لأنظمة الصحة لدى فيليبس الشرق الأوسط وتركيا

وتجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً غير مسبوقة لتحويل مسيرة توفير خدمات الرعاية الصحيّة في جميع أنحاء العالم. وستلعب هذه الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وفيليبس دوراً بارزاً في تعزيز توجهات الطرفين نحو الاستثمار في مستقبل المملكة وصحّة شعبها وجودة حياتهم، ما يجعلها واحدة من العديد من الشراكات التي تدخلها فيليبس لتحسين حياة الناس من خلال الابتكارات.

لمحة حول رويال فيليبس:

تعد شركة رويال فيليبس، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: )، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الصحية والتي ينصب تركيزها على تحسين صحة الناس وتوفير أفضل النتائج في مجال التواصل الصحي، بدءاً من أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض، ووصولاً إلى التشخيص والعلاج وخدمات الرعاية الصحية المنزلية. وتستند فيليبس في عملها إلى التكنولوجيا فائقة التطور وأفضل رؤيا الطبية والاستهلاكية المعمّقة لتقديم أرقى الحلول المتكاملة. وتعتبر فيليبس، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، واحدة من الشركات الرائدة في تقنيات التصوير التشخيصي، والعلاجات القائمة على التصوير الطبي، وأنظمة مراقبة المرضى، ونظم المعلومات الصحية، فضلاً عن صحة المستهلك وخدمات الرعاية الصحية المنزلية. وفي عام 2019، سجلت فيليبس مبيعات بقيمة 19.5 مليار يورو؛ وتوظف الشركة حوالي 81 ألف شخص، وتقدم عروضها وخدماتها في أكثر من 100 دولة. News about Philips can be found at www.philips.com/newscenter

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لمحة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

تعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) هيئة حكومية في المملكة العربية السعودية، تأسست بموجب أمر ملكي صدر في 30 أغسطس 2019. وتعمل سدايا على قيادة الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال أذرعها الثلاث، التي تشمل كلاً من المركز الوطني للذكاء الاصطناعي (ذراع الابتكار)، ومركز المعلومات الوطني (ذراع العمليات)، ومكتب إدارة البيانات الوطنية (المكتب التنظيمي). وتهدف الهيئة إلى الارتقاء باقتصاد المملكة العربية السعودية ليتصدر لائحة أفضل الاقتصادات القائمة على البيانات في العالم. وطورت سدايا الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (نُسدي)، التي تمت الموافقة عليها في 17 يوليو 2020، بهدف الاستفادة من قطاعي البيانات والذكاء الاصطناعي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي عبر تضافر الجهود الوطنية المشتركة لجميع الأطراف المعنية. يمكنكم الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر زيارة الرابط الإلكتروني: https://ai.sa/index-en.html، أو الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال الرابط الإلكتروني:

https://www.sdaia.gov.sa/?Lang=en

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Topics

Health economics الذكاء الاصطناعي (AI) بيان صحفي

Contacts

رينجن إردينك

مدير أول العلامة التجارية والاتصالات المتكاملة

فيليبس الشرق الأوسط وتركيا

88 15 636 216 90+

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