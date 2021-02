الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تتعاون مع فيليبس بهدف تعزيز آفاق تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن نظام الرعاية الصحية في المملكة

تعد شركة رويال فيليبس، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: )، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الصحية والتي ينصب تركيزها على تحسين صحة الناس وتوفير أفضل النتائج في مجال التواصل الصحي، بدءاً من أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض، ووصولاً إلى التشخيص والعلاج وخدمات الرعاية الصحية المنزلية. وتستند فيليبس في عملها إلى التكنولوجيا فائقة التطور وأفضل رؤيا الطبية والاستهلاكية المعمّقة لتقديم أرقى الحلول المتكاملة. وتعتبر فيليبس، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، واحدة من الشركات الرائدة في تقنيات التصوير التشخيصي، والعلاجات القائمة على التصوير الطبي، وأنظمة مراقبة المرضى، ونظم المعلومات الصحية، فضلاً عن صحة المستهلك وخدمات الرعاية الصحية المنزلية. وفي عام 2019، سجلت فيليبس مبيعات بقيمة 19.5 مليار يورو؛ وتوظف الشركة حوالي 81 ألف شخص، وتقدم عروضها وخدماتها في أكثر من 100 دولة. News about Philips can be found at www.philips.com/newscenter