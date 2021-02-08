الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تتعاون مع فيليبس بهدف تعزيز آفاق تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن نظام الرعاية الصحية في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية — أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية مع رويال فيليبس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الصحية، لدعم مساعي المملكة العربية السعودية في التحوّل إلى واحدة من الدول الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحيّة. وتنسجم مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين فيليبس وسدايا لترسيخ هذه الشراكة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخططها الرئيسية لتنويع الاقتصاد والنهوض بمستوى قطاع الخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الصحيّة، عبر الاعتماد على أحدث التقنيات المتاحة.

وستسهم الجهود المشتركة في تكوين منظومة ذكاء اصطناعي تشمل التعليم والعلوم والتكنولوجيا، مدعومة بمشاركة المعرفة وجهود التعاون في مختلف أنحاء العالم. وتجمع فيليبس بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعرفة المُعمّقة بالسياق السريري والتشغيلي لابتكار حلول متكاملة تعزز مستويات الأداء وإنتاجية نظم الرعاية الصحيّة. وتهدف اتفاقية التعاون، التي تشمل برنامجاً للتبادل العلمي والاستثمار في تدريب الطواقم المحلية، إلى تمكين خبراء البيانات وكوادر قطاع الخدمات الصحيّة في المملكة العربية السعودية وتزويدهم بأحدث تقنيات الرعاية الصحية، ما يتيح لهم نقل مزايا الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية إلى مواطني المملكة، وتحويلها إلى واحدة من الدول الأكثر تقدماً في مجال التكنولوجيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: "تشهد المملكة اليوم تحت مظلة رؤية السعودية 2030، نهضةً تنموية في كافة المجالات، ويأتي في مقدمتها المجالات التقنية؛ ونحن في سدايا نسعى ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (نسدي) إلى تحقيق الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي عبر دعم تطبيقاتها في جميع القطاعات ذات الصلة، واليوم تأتي هذه الاتفاقية جزءاً من جهودنا في تعزيز التقنيات المتقدمة في القطاع الصحي، ودعم تبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي، وإيجاد فرص عمل جديدة، والارتقاء باقتصادنا الوطني ليكون ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي".