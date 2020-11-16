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17-11-2020 

فيليبس وفي بي إس للرعاية الصحية تنشران رؤيا حول مستقبل قطاع الرعاية الصحية في فترة ما بعد كوفيد-19


 

  • أزمة كوفيد-19 سلطت الضوء على التحديات المتعلقة في حشد موارد الرعاية الصحية لتلبية الارتفاع المفاجئ في الطلب
  • الأزمة فرضت اعتماد أساليب جديدة لتقديم الرعاية الصحية، ما يمثل فرصةً لتجميع الموارد واستكشاف نماذج أعمال غير محدودة في فترة ما بعد كوفيد-19
  • تقديم الرعاية الصحية كخدمة هي الأسلوب الجديد لضمان جهوزية نظام الرعاية الصحية للاستجابة للأزمات والكوارث الطبيعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة - عقدت فيليبس، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية؛ ومجموعة في بي إس للرعاية الصحية، مزود خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، شراكة جديدة للأستعداد لمرحلة الرعاية الصحية ما بعد كوفيد-19. وأصدرت الشركتان تقريراً استراتيجياً جديداً بعنوان "خدمات تتخطى الحدود: إعادة هيكلة قطاع الرعاية الصحية بعد كوفيد-19"، والذي يدعم نموذج تقديم الرعاية الصحية كخدمة لتوفير أنظمة منخفضة التكلفة من حيث الأصول المطلوبة وقائمة على أساس الإنفاق وفقاً للحاجات التشغيلية بما يتيح للمرضى تلقي الرعاية التي يحتاجونها عند الطلب دون استنفاد الموارد.

 

ودفعت تحديات حشد الموارد بسرعة استجابة للأرتفاع المفاجئ في عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى جانب تلبية احتياجات المرضى الآخرين، مؤسسات الرعاية الصحية لأعتماد أساليب جديدة في تقديم خدماتها، لتتحول هذه الأساليب بسرعة إلى معايير قياسية معتمدة. وعلى الرغم من ذلك، ولتسهيل التغييرات ودوامها، تحتاج منظمات الرعاية الصحية إلى تطبيق نماذج رعاية بديلة. ويسلط التقرير الضوء على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات في قطاع الرعاية الصحية لتمكين نموذج فعال للرعاية الصحية كخدمة.

"أثّرت أزمة كوفيد-19 على أنظمة الرعاية الصحيّة في كلّ أنحاء العالم، ودفعتها لتوظيف كامل طاقاتها لمواكبة الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الحرجة، مع تأجيل خدمات الرعاية للمرضى الآخرين. كما أدّت الأزمة الحالية إلى العديد من التغييرات، من بينها تطبيق حلول الرعاية الصحية عن بُعد مثل خدمات التشخيص بالأشعة عن بُعد ومتابعة حالة المرضى عن بُعد، وساهمت في إيجاد منظومات رعاية صحية أكثر كفاءةً. وتتعاون في بي إس للرعاية الصحية وفيليبس لإيجاد حلول مبتكرة لرعاية المرضى والمجتمعات تتميز بجودتها العالية وتكلفتها المعقولة، ومصممة خصيصاً لمواكبة الاحتياجات المحليّة".

فرانس فان هوتن

الرئيس التنفيذي لشركة رويال فيليبس

للعمل في فترة ما بعد كرفيد-19 فرصةً للعديد من المنظمات تمكّنها من تجميع الموارد والخبرات. وتماشياً مع هدفنا في تحسين عافية وصحة ملياري شخص سنوياً بحلول عام 2025، وبالتعاون مع مجموعة في بي إس للرعاية الصحية، نتطلع إلى اعتماد منهج الرعاية الصحية كخدمة كوسيلة لا غنى عنها. ويمكن لمختلف المؤسسات في قطاع الرعاية الصحية العمل سويةً لتجميع الموارد وتقديم الرعاية الصحية بفعالية عند الطلب. فعلى سبيل المثال، نحن في المراحل الأولية لاستكشاف ثمار الشراكة المحتملة بين فيليبس وفي بي إس للرعاية الصحية في توسيع الحضور التجاري في الشرق الأوسط والمنطقة ككل". 

فينتشنزو فينتريتشيلي

الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس الشرق الأوسط وتركيا

و بذلت في بي إس للرعاية الصحية خلال فترة كوفيد-19 جهوداً كبيرةً وتعاونت مع حكومة الإمارات والهيئات التنظيمية الصحية للحد من انتشار الفيروس في البلاد. كما أعدت الشركة مختبر تحاليل RT-PCR بقدرة اختبار تبلغ خمسة آلاف عينة يومياً في منشأتها بمدينة برجيل الطبية، ولعبت دوراً مفصلياً في برنامج الفحص الوطني، فضلاً عن دورها الهام في تقديم الرعاية والدعم اللازمين لمرضى كوفيد-19 في منشآتها المتوزعة في كافة أنحاء الإمارات.

 

ويسلط التقرير الضوء على الشراكات والحلول التجارية المحتملة التي ستعزز من قدرة شركاتٍ متخصصةً في تقديم خدماتٍ سريرية وتكنولوجية وإدارية ومالية عند الطلب لمؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة من خلال نماذج أعمال لتقديم الرعاية الصحية كخدمة قائمة على الاشتراك أو الدفع مقابل الأستخدام. وستتجنب هذه النماذج متعددة المزودين ازدواجية الموارد، وتضمن المرونة وإمكانية التوسع في تقديم الرعاية الصحية خلال الأزمات والكوارث.

كوفيد-19 الإمكانات المحدودة لنظام الرعاية الصحية القائم، وسلطت الضوء على أهمية ابتكار وبناء نظام صحي متكامل وقوي لتلبية احتياجات السكان في المستقبل. ونرى في تقديم الرعاية الصحية كخدمة نموذجاً مثالياً يمكننا اعتماده. ويقدم التقرير الاستراتيجي رؤى حول السبل التي يوفرها النموذج الموصى به والكفيلة بدعم نظام الرعاية الصحية حول العالم للاستجابة لأي تحدياتٍ صحية محتملة مشابهة لأزمة كوفيد. ويسرنا التعاون مع فيليبس لإصدار هذا التقرير الهام لتحسين وتطوير نظام الرعاية الصحية. كما سنعمل سويةً على التكيّف مع المعايير الجديدة في فترة ما بعد كوفيد-19، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمعات التي ننشط ضمنها".

الدكتور شامشير فاياليل

رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لدى مجموعة في بي إس للرعاية الصحية

وتحتل الإمارات العربية موقعاً فريداً بين أفريقيا والهند وآسيا يمكّنها من العمل كمركز استراتيجي لحلول تقديم الرعاية الصحية كخدمة. كما تمتلك أصولاً طبية عالمية تعدّ الأساس لنماذج محسّنة قائمة على الموارد.

 

ويستند تقرير خدمات تتخطّى الحدود: إعادة هيكلة قطاع الرعاية الصحية بعد كوفيد-19" إلى رؤيا المستمدة من مجموعة من رواد القطاع الخبراء لدى فيليبس و في بي إس للرعاية الصحية، وتدعمه مواد سبق نشرها. يمكن تنزيل التقرير كاملاً من هنا.

لمحة حول رويال فيليبس:

تعد شركة ’رويال فيليبس‘، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE PHG)، وبورصة أمستردام تحت الرمز (AEX: PHIA)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الصحية والتي ينصب تركيزها على تحسين صحة الناس وتوفير أفضل النتائج في مجال التواصل الصحي، بدءاً من أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض، ووصولاً إلى التشخيص والعلاج وخدمات الرعاية الصحية المنزلية. وتستند ’فيليبس‘ في عملها إلى التكنولوجيا فائقة التطور وأفضل الرؤى الطبية والاستهلاكية المعمّقة لتقديم أرقى الحلول المتكاملة. وتعتبر ’فيليبس‘، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، واحدة من الشركات الرائدة في تقنيات التصوير التشخيصي، والعلاجات القائمة على التصوير الطبي، وأنظمة مراقبة المرضى، ونظم المعلومات الصحية، فضلاً عن صحة المستهلك وخدمات الرعاية الصحية المنزلية. وفي عام 2019، سجلت ’فيليبس‘ مبيعات بقيمة 19.5 مليار يورو؛ وتوظف الشركة حوالي 81 ألف شخص، وتقدم عروضها وخدماتها في أكثر من 100 بلداً. ويمكن الاطلاع على آخر أخبار ’فيليبس‘ عبر الرابط التالي: www.philips.com/newscenter

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