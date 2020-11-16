دبي، الإمارات العربية المتحدة - عقدت فيليبس، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية؛ ومجموعة في بي إس للرعاية الصحية، مزود خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، شراكة جديدة للأستعداد لمرحلة الرعاية الصحية ما بعد كوفيد-19. وأصدرت الشركتان تقريراً استراتيجياً جديداً بعنوان "خدمات تتخطى الحدود: إعادة هيكلة قطاع الرعاية الصحية بعد كوفيد-19"، والذي يدعم نموذج تقديم الرعاية الصحية كخدمة لتوفير أنظمة منخفضة التكلفة من حيث الأصول المطلوبة وقائمة على أساس الإنفاق وفقاً للحاجات التشغيلية بما يتيح للمرضى تلقي الرعاية التي يحتاجونها عند الطلب دون استنفاد الموارد.

ودفعت تحديات حشد الموارد بسرعة استجابة للأرتفاع المفاجئ في عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى جانب تلبية احتياجات المرضى الآخرين، مؤسسات الرعاية الصحية لأعتماد أساليب جديدة في تقديم خدماتها، لتتحول هذه الأساليب بسرعة إلى معايير قياسية معتمدة. وعلى الرغم من ذلك، ولتسهيل التغييرات ودوامها، تحتاج منظمات الرعاية الصحية إلى تطبيق نماذج رعاية بديلة. ويسلط التقرير الضوء على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات في قطاع الرعاية الصحية لتمكين نموذج فعال للرعاية الصحية كخدمة.