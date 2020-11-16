و بذلت في بي إس للرعاية الصحية خلال فترة كوفيد-19 جهوداً كبيرةً وتعاونت مع حكومة الإمارات والهيئات التنظيمية الصحية للحد من انتشار الفيروس في البلاد. كما أعدت الشركة مختبر تحاليل RT-PCR بقدرة اختبار تبلغ خمسة آلاف عينة يومياً في منشأتها بمدينة برجيل الطبية، ولعبت دوراً مفصلياً في برنامج الفحص الوطني، فضلاً عن دورها الهام في تقديم الرعاية والدعم اللازمين لمرضى كوفيد-19 في منشآتها المتوزعة في كافة أنحاء الإمارات.
ويسلط التقرير الضوء على الشراكات والحلول التجارية المحتملة التي ستعزز من قدرة شركاتٍ متخصصةً في تقديم خدماتٍ سريرية وتكنولوجية وإدارية ومالية عند الطلب لمؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة من خلال نماذج أعمال لتقديم الرعاية الصحية كخدمة قائمة على الاشتراك أو الدفع مقابل الأستخدام. وستتجنب هذه النماذج متعددة المزودين ازدواجية الموارد، وتضمن المرونة وإمكانية التوسع في تقديم الرعاية الصحية خلال الأزمات والكوارث.