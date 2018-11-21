Turbo-Elite laser atherectomy catheter captures the power of ultraviolet light to provide a versatile and reliable tool for treating multiple lesion morphologies within PAD lesions. Utilizing laser's unique mechanism of action, Turbo-Elite is capable of powering through the most challenging restenoses and occlusions.
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