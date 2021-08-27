تحديثات على الأسئلة والإجابات

ستستبدل الشركة فوم خفض الصوت الحالي وستستخدم مادة جديدة لا تتأثر بهذه المشكلة.



في الوقت الحالي، تعمل الشركة على معالجة كل الأجهزة المتأثرة في نطاق هذا التصحيح بأقصى سرعة ممكنة.



ستقدّم Philips مزيدًا من التفصيل بشأن التواريخ المتوقعة لتنفيذ عملية التصحيح عندما تكون هذه المعلومات متاحة.



بدأت عملية إعداد التصحيحات المشار إليها في إشعار السحب (الولايات المتحدة فقط)/إشعار السلامة الميدانية (الأسواق الدولية).



تتضمن هذه الجهود زيادة عالمية واسعة النطاق لعملية التصنيع والإصلاح وأعمال الصيانة وسلسلة التوريد وغيرها من الوظائف من أجل دعم عملية التصحيح.



تقوم Philips بإخطار الهيئات التنظيمية في المناطق والبلدان التي توجد فيها المنتجات المتأثرة.



ويتم حاليًا تنفيذ برنامجنا العالمي لإصلاح الأجهزة المتأثرة واستبدالها وفقًا للمتطلبات التنظيمية المناسبة في كل سوق والذي قد يتضمن، في بعض الأسواق، عملية مراجعة و/أو تفويض من الوكالات التنظيمية المعنية.



إننا نزوّد الهيئات بالمعلومات اللازمة في ما يتعلق بالإصدار الأول والتنفيذ المستمر للتصحيح المتوقع.

