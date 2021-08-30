إشعار السلامة الميدانية للجهاز الطبي

Philips Respironics

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رسالة من ديفيد فيرغسون

نائب الرئيس التنفيذي، رائد أعمال في Philips
، العناية التنفسية ورعاية حالات اضطرابات النوم

30 أغسطس 2021

إلى مجتمع المرضى ومقدّمي الرعاية والأطباء،

في إطار التزامنا بالاتصالات الجارية بشأن إشعار السحب الأخير (الولايات المتحدة فقط)/إشعار السلامة الميدانية (خارج الولايات المتحدة) لمنتجات معينة في مجموعة منتجات العناية التنفسية ورعاية حالات اضطرابات النوم، أردت اغتنام هذه الفرصة لمشاركة بعض التحديثات المهمة معكم.

في الأسابيع الأخيرة، كنا نعمل بنشاط مع السلطات العالمية المختصة والهيئات التنظيمية لمواكبة عملية الإصلاح. ستتيح هذه العملية إصلاح الأجهزة المتأثرة أو استبدالها مع وضع سلامة المريض وسرعة التوصل إلى حل للمشكلة على رأس الأولويات. 

ثمة ثلاثة مجالات أخرى تم تحديثها سأشاركها معكم اليوم:

الإحصاءات السريرية

 

كان ثمة اهتمام كبير بالتوجيهات التي تقدمها Philips في ما يتعلق باستخدام الأجهزة المتأثرة والتي يمكن العثور عليها مرة أخرى على philips.com/src-update. يجب أن نؤكد مجددًا على ضرورة استشارة المرضى للأطباء في ما يتعلق بخيارات العلاج والاستخدام المستمر. 

نحن ندرك أن هذه التوصيات بالإضافة إلى الوقت اللازم لإنهاء خطة الإصلاح هذه وتنفيذها يمكن أن يمثلا تحديات بالنسبة إلى عملائنا وأطبائنا ومرضاهم. على أن هذا التقرير جاء بعد دراسة متأنية للبيانات السريرية المتاحة، فضلاً عن احترام كل علاقة بين المريض والطبيب في ما يتعلق بالرعاية الشخصية.

وسوف نستمر في تقديم أي بيانات وتوجيهات تظهر لأخذها في الحسبان من قبل الطبيب علىphilips.com/src-clinician-update.

توقيت عملية الإصلاح

 

نقوم حاليًا بمعالجة تسجيلات الرقم التسلسلي للجهاز التي تم استلامها ونعمل بنشاط مع السلطات العالمية المختصة في عملية الإصلاح. وتواظب شركتنا على العمل الدؤوب لاستبدال الأجهزة أو إصلاحها في أقرب وقت ممكن. واستنادًا إلى التقديرات الحالية للأجهزة المتأثرة في مختلف أنحاء العالم، نعمل على استكمال هذه الجهود في غضون 12 شهرًا تقريبًا.


سنظل على تواصل لمعرفة أحدث المستجدات بشأن أي تطورات جديدة ومعلومات إضافية بشأن التقدم والتوقيت.

زيادة عمليات التصنيع

 

نحن ملتزمون التزامًا كاملاً بمعالجة هذه المشكلة على نطاق عالمي، وقد زدنا من قدرتنا الإنتاجية وقدرتنا على تقديم الخدمات وعمليات الإصلاح. وعلى وجه التحديد، قمنا بزيادة القدرة الإنتاجية لمعدات الإصلاح وأجهزة الاستبدال في الربع الثالث من عام 2021 إلى 55000 وحدة في الأسبوع، ونحن نسعى إلى زيادة هذه القدرة إلى 80000 وحدة في الأسبوع في الربع الرابع من عام 2021.

ورغم إحرازنا هذا التقدم، فإننا ندرك أن التوقيت والتواصل أمران في غاية الأهمية. ومن ثم، سنواصل مشاركة التحديثات مع إدارة سير هذه العملية، بالإضافة إلى مواصلة نشر المعلومات الحالية على philips.com/src-update.

بالنيابة عن كل شخص في Philips، أشكركم على التحلي بالصبر وشراكتكم في أثناء تنفيذ هذه العملية، مع إبقاء رعاية المريض محور أعمالنا.

 

مع أطيب التمنيات،


ديفيد فيرغسون

إذا لم تكن قد سجلت جهازك بعد

معرفة المزيد حول السحب

بدء عملية التسجيل

الرقم المجاني الخاص بالمملكة العربية السعودية

0039 800-814 (00966)

 

الرقم المجاني الدولي الخاص بالدول الأخرى

 

(0044) 20 8089 3822

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