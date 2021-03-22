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مار 22, 2021

فيليبس تتعاون مع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو) لتوفير أحدث خدمات علاج اضطرابات النوم في المملكة العربية السعودية من خلال مستشفيات مجموعة السعودي الألماني الصحية

   

جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت  فيليبس، الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الصحية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PHG)، وفي بورصة أمستردام تحت الرمز (AEX: PHIA)؛ ومستشفيات مجموعة السعودي الألماني الصحية، أحد مزودي خدمات الرعاية الصحية الرئيسيين في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يغطي مساحة جغرافية واسعة، عن التوقيع على اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لتوفير أحدث خدمات علاج اضطرابات النوم في المملكة العربية السعودية. وتسعى الشراكة لتوفير حلول مبتكرة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات حادة مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

 

وبموجب الاتفاقية، تزوّد فيليبس مستشفيات مجموعة السعودي الألماني الصحية بإمكانية الاستفادة من أحدث تقنيات علاجات اضطرابات النوم عبر برنامج تشخيصي وعلاجي متكامل، يغطي دورة العلاج الكاملة للمرضى إلى جانب إجراءات المتابعة لتضمن التزام المرضى بتوصيات العلاج والتوجيهات الصحية للوصول إلى التحسّن المتوقع.

 

أهمية علاج اضطرابات النوم في المملكة العربية السعودية

 

يعتبر انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من الأمراض الواسعة الانتشار، والتي تفتقر للتشخيص المناسب حول العالم. ومع ظهور أزمة كوفيد-19 العالمية وما سبّبته من ضغوطات شخصية ومهنية على حياة المواطنين السعوديين والمقيمين، تشير إحدى الدراسات في المملكة إلى أن واحداً من بين كل عشرة رجال في متوسط العمر معرّضون لخطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. وبناءً على هذه الحاجة الملحّة للاهتمام بحالات اضطراب النوم في المنطقة، ستساعد هذه الشراكة في علاج حالات المرضى، وتحسين نوعية حياتهم، والحد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحيّة خطيرة.

 

وتمتلك فيليبس سجلاً حافلاً بالحلول المعنية باضطرابات النوم المرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وتوفير تقنيات علاج متطورة تكفل تقديم الرعاية الصحية الكاملة.
على المدى الطويل، تؤدي قلة النوم واضطرابات النوم إلى ظهور مجموعة واسعة من المشكلات الصحيّة، ومن بينها زيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة والاكتئاب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. وبموجب شراكتنا الاستراتيجية مع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)، نحرص على استقطاب أحدث حلول فيليبس لعلاج اضطرابات النوم إلى المملكة العربية السعودية، ونعمل على تعزيز مستويات الجودة الشاملة لحياة المرضى وصولاً إلى حياة أفضل".

المهندس محمد سندي

الرئيس التنفيذي لدى فيليبس للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية

"يعتبر علاج اضطرابات النوم واحداً من الخدمات التخصّصية الهامة التي نتطلع لتوفيرها في مجتمعنا. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية مع فيليبس في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا، والتي نثق بأنها ستتوسع في اتجاهات مختلفة عبر مجموعة مستشفيات السعودي الألماني".

د. مكارم بترجي

رئيس شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

مختبر فيليبس للنوم

بموجب الاتفاقية، سيتم تجهيز عدد من المراكز لتشخيص اضطرابات النوم في مستشفيات مجموعة السعودي الألماني الصحية بالمملكة العربية السعودية. ويقضي المرضى ليلة في مركز النوم لضمان المراقبة الدقيقة لنمط النوم. وتعمل تكنولوجيا فيليبس الحديثة على المساعدة في تشخيص العديد من اضطرابات النوم، حيث يستفيد مرضى انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من أجهزة التنفس بالضغط الإيجابي التي توفرها فيليبس، والتي تساعد في علاج هذا الاضطراب.

 

وتسعى الشراكة إلى بناء رحلة علاجية تبدأ بتعريف المرضى بحالتهم، وتشخيص انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وتوفير الحلول العلاجية والمتابعة مع المرضى لزيادة امتثالهم للعلاج. ومن شأنها تعزيز التوعية باضطرابات النوم بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمؤسسات، وكليات الطب، ومزودي خدمات الرعاية الصحية من الحكومة وعامة الناس في المملكة العربية السعودية.

لمحة حول رويال فيليبس:

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a leading health technology company focused on improving people's health and well-being and enabling better outcomes across the health continuum – from healthy living and prevention, to diagnosis, treatment and home care. Philips leverages advanced technology and deep clinical and consumer insights to deliver integrated solutions. Headquartered in the Netherlands, the company is a leader in diagnostic imaging, image-guided therapy, patient monitoring and health informatics, as well as in consumer health and home care. Philips generated 2020 sales of EUR 19.5 billion and employs approximately 82,000 employees with sales and services in more than 100 countries. News about Philips can be found at www.philips.com/newscenter

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لمحة حول مجموعة مستشفيات  السعودي الألماني الصحية:

مجموعة مستشفيات  السعودي الألماني الصحية (SGH Group) هي المزود الرائد للرعاية الصحية في الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا بانتشار واسع  في عدة مدن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مصر واليمن وسيفتتح قريبا عدة مستشفيات في المغرب وباكستان. أسست المجموعة عائلة البترجي وافتتحت أول مستشفى في جدة عام 1988 ، حيث جلبت معايير الرعاية الصحية الألمانية المعاصرة إلى عتبة المجتمع المحلي. منذ ذلك الحين ، كانت المستشفى رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى لملايين المرضى في جميع أنحاء المنطقة.

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Topics

الشراكات علاج مشاكل النوم والعناية بالجهاز التنفسي بيان صحفي

Contacts

رينجن إردينك

مدير أول العلامة التجارية والاتصالات المتكاملة

فيليبس الشرق الأوسط وتركيا

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