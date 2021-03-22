فيليبس تتعاون مع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو) لتوفير أحدث خدمات علاج اضطرابات النوم في المملكة العربية السعودية من خلال مستشفيات مجموعة السعودي الألماني الصحية

جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت فيليبس، الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الصحية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PHG)، وفي بورصة أمستردام تحت الرمز (AEX: PHIA)؛ ومستشفيات مجموعة السعودي الألماني الصحية، أحد مزودي خدمات الرعاية الصحية الرئيسيين في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يغطي مساحة جغرافية واسعة، عن التوقيع على اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لتوفير أحدث خدمات علاج اضطرابات النوم في المملكة العربية السعودية. وتسعى الشراكة لتوفير حلول مبتكرة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات حادة مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

وبموجب الاتفاقية، تزوّد فيليبس مستشفيات مجموعة السعودي الألماني الصحية بإمكانية الاستفادة من أحدث تقنيات علاجات اضطرابات النوم عبر برنامج تشخيصي وعلاجي متكامل، يغطي دورة العلاج الكاملة للمرضى إلى جانب إجراءات المتابعة لتضمن التزام المرضى بتوصيات العلاج والتوجيهات الصحية للوصول إلى التحسّن المتوقع.

أهمية علاج اضطرابات النوم في المملكة العربية السعودية

يعتبر انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من الأمراض الواسعة الانتشار، والتي تفتقر للتشخيص المناسب حول العالم. ومع ظهور أزمة كوفيد-19 العالمية وما سبّبته من ضغوطات شخصية ومهنية على حياة المواطنين السعوديين والمقيمين، تشير إحدى الدراسات في المملكة إلى أن واحداً من بين كل عشرة رجال في متوسط العمر معرّضون لخطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. وبناءً على هذه الحاجة الملحّة للاهتمام بحالات اضطراب النوم في المنطقة، ستساعد هذه الشراكة في علاج حالات المرضى، وتحسين نوعية حياتهم، والحد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحيّة خطيرة.

وتمتلك فيليبس سجلاً حافلاً بالحلول المعنية باضطرابات النوم المرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وتوفير تقنيات علاج متطورة تكفل تقديم الرعاية الصحية الكاملة.