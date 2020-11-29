فيليبس تطلق مجموعة تصفيف الشعر StyleCare للحصول على تسريحات شعر احترافية في المنزل

دبي؛ الإمارات العربية المتحدة — أعلنت فيليبس عن إطلاق StyleCare، مجموعة تصفيف الشعر الاحترافية، والتي تتكون من جهاز التموجات، وفرشاة تمليس مسخّنة، مع خواصّ متميزة لحماية الشعر، ومنحه إطلالة احترافية كل يوم، ودون الحاجة لمغادرة المنزل.

وتأتي مجموعة StyleCare مع جهاز التموجات، وفرشاة تمليس في علبة فاخرة واحدة، مما يعزز سهولة تخزينها وحملها أثناء السفر، ويلبي احتياجات المستهلكين الباحثين عن حلول تصفيف شعر منزلية لتجنّب مخاطر ومتاعب الخروج. ويقدم هذا المنتج المبتكر 27 تسريحة أنيقة تلائم أيّ مناسبة، بدايةً من الشعر المتموج الكثيف، وصولاً إلى الشعر الأملس والمشرق. وتتيح مجموعة StyleCare للمستخدمين ابتكار تسريحة شعر فريدة، وبكل سرعة وسهولة سواء للتألق بها في المنزل أو المكتب أو المدرسة أو خلال أمسية رومانسية.

وفي تعليقها على إطلاق المجموعة الجديدة، قالت سيبل يلدز، رئيسة قسم التسويق لدى فيليبس الشرق الأوسط وتركيا: "لطالما حرصت فيليبس على جعل حياة السيدات أكثر سهولة، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية. وبصفتي إمرأة عاملة وأماً لطفلين، أبحث باستمرار عن منتجات العناية بالشعر السريعة والفعالة التي تتناسب مع أسلوب حياتي، لأكون دائماً مستعدة للتألق بإطلالة أنيقة خلال دقائق قليلة. وتعتبر مجموعة تصفيف الشعر الاحترافية StyleCare الحلّ الأمثل لذلك؛ فهي أحد أحدث إضافاتنا إلى مجموعتنا الفاخرة للعناية بالشعر التي تهدف إلى منح السيدات الثقة والراحة من خلال تسريحات شعر متنوعة وجميلة في المنزل. وبفضل الجمع بين جهاز التموجات الفورية وفرشاة التمليس المسخّنة، تضمن StyleCare حصول السيدات على خياراتٍ متنوعة من التسريحات العصرية التي تدوم طويلاً، والتركيز في ذات الوقت على التقنية الذكية في كلا الأداتين لحماية الشعر".

وتساعد تقنيتَي MoistureProtect و ThermoProtect من فيليبس التي تتوفر في جهاز التموجات الفورية وفرشاة التمليس المسخّنة في الحفاظ على صحة الشعر وحمايته من الحرارة الزائدة عبر ضمان درجة السخونة الأمثل أثناء التصفيف. ويؤدي استخدام زيت الأرجان مع أسطوانة جهاز التموجات وشعيرات فرشاة التمليس إلى ضمان الانزلاق السلس للشعر في الجهازين، وحصوله على مظهر متألق ومميز.