الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

مركز الأخبار

29-11-2020 

فيليبس تطلق مجموعة تصفيف الشعر StyleCare للحصول على تسريحات شعر احترافية في المنزل


 

  •  المجموعة الجديدة تتيح فرصة الحصول على تسريحات متنوعة بفضل جهاز التموجات الفورية وفرشاة التمليس المسخّنة في علبة فاخرة واحدة
  • تقنيتا MoistureProtect و ThermoProtect من فيليبس مع زيت الأرجان تحمي الشعر وتساعد في الحفاظ على إطلالته المتألقة
  • StyleCare من فيليبس لتسريحة شعر احترافية تدوم طويلاً ويمكن الحصول عليها من المنزل

دبي؛ الإمارات العربية المتحدة — أعلنت فيليبس عن إطلاق StyleCare، مجموعة تصفيف الشعر الاحترافية، والتي تتكون من جهاز التموجات، وفرشاة تمليس مسخّنة، مع خواصّ متميزة لحماية الشعر، ومنحه إطلالة احترافية كل يوم، ودون الحاجة لمغادرة المنزل.

 

وتأتي مجموعة StyleCare مع جهاز التموجات، وفرشاة تمليس في علبة فاخرة واحدة، مما يعزز سهولة تخزينها وحملها أثناء السفر، ويلبي احتياجات المستهلكين الباحثين عن حلول تصفيف شعر منزلية لتجنّب مخاطر ومتاعب الخروج. ويقدم هذا المنتج المبتكر 27 تسريحة أنيقة تلائم أيّ مناسبة، بدايةً من الشعر المتموج الكثيف، وصولاً إلى الشعر الأملس والمشرق. وتتيح مجموعة  StyleCare للمستخدمين ابتكار تسريحة شعر فريدة، وبكل سرعة وسهولة سواء للتألق بها في المنزل أو المكتب أو المدرسة أو خلال أمسية رومانسية. 

 

وفي تعليقها على إطلاق المجموعة الجديدة، قالت سيبل يلدز، رئيسة قسم التسويق لدى فيليبس الشرق الأوسط وتركيا: "لطالما حرصت فيليبس على جعل حياة السيدات أكثر سهولة، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية. وبصفتي إمرأة عاملة وأماً لطفلين، أبحث باستمرار عن منتجات العناية بالشعر السريعة والفعالة التي تتناسب مع أسلوب حياتي، لأكون دائماً مستعدة للتألق بإطلالة أنيقة خلال دقائق قليلة. وتعتبر مجموعة تصفيف الشعر الاحترافية StyleCare الحلّ الأمثل لذلك؛ فهي أحد أحدث إضافاتنا إلى مجموعتنا الفاخرة للعناية بالشعر التي تهدف إلى منح السيدات الثقة والراحة من خلال تسريحات شعر متنوعة وجميلة في المنزل. وبفضل الجمع بين جهاز التموجات الفورية وفرشاة التمليس المسخّنة، تضمن StyleCare حصول السيدات على خياراتٍ متنوعة من التسريحات العصرية التي تدوم طويلاً، والتركيز في ذات الوقت على التقنية الذكية في كلا الأداتين لحماية الشعر".

 

وتساعد تقنيتَي MoistureProtect و ThermoProtect من فيليبس التي تتوفر في جهاز التموجات الفورية وفرشاة التمليس المسخّنة في الحفاظ على صحة الشعر وحمايته من الحرارة الزائدة عبر ضمان درجة السخونة الأمثل أثناء التصفيف. ويؤدي استخدام زيت الأرجان مع أسطوانة جهاز التموجات وشعيرات فرشاة التمليس إلى ضمان الانزلاق السلس للشعر في الجهازين، وحصوله على مظهر متألق ومميز.

تقنية معزّزة للحصول على تسريحة شعر مموّج تدوم طويلاً

انطلاقاً من إدراكها المستمرّ لضيق الوقت الذي تعاني منه المرأة، زوّدت فيليبس منتجها StyleCare Auto Curler & Heated Straightening Brush باسطوانة تجعيد أطول لتصفيف ضعف كمية الشعر في كل مرة، واستكمال التسريحة في نصف الوقت. وتعمل تقنية التجعيد المعززة والذكية على تجعيد كل خصلة شعر بالتساوي، وباستخدام حرارة يمكن التحكّم بدرجتها للحصول على شعر مموج لوقت طويل.

 

فرشاة ثلاثية لسرعة مضاعفة ثلاث مرّات

تمتاز فرشاة تمليس الشعر في StyleCare بتصميم على شكل المجداف لتعزيز السرعة وتمليس خصلات أكثر من الشعر دفعة واحدة. ويساعد تصميم الفرشاة الثلاثية على منع تشابك الشعر مع حماية فروة الرأس من الحرارة، وتوفير القدر المناسب من العناية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة StyleCare متوفرة في صيدليات بوتس بالإمارات العربية المتحدة، وعبر الإنترنت من خلال الرابط الإلكتروني، والموقع الإلكتروني: www.amazon.ae

لمحة حول رويال فيليبس:

تعد شركة ’رويال فيليبس‘، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE PHG)، وبورصة أمستردام تحت الرمز (AEX: PHIA)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الصحية والتي ينصب تركيزها على تحسين صحة الناس وتوفير أفضل النتائج في مجال التواصل الصحي، بدءاً من أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض، ووصولاً إلى التشخيص والعلاج وخدمات الرعاية الصحية المنزلية. وتستند ’فيليبس‘ في عملها إلى التكنولوجيا فائقة التطور وأفضل الرؤى الطبية والاستهلاكية المعمّقة لتقديم أرقى الحلول المتكاملة. وتعتبر ’فيليبس‘، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، واحدة من الشركات الرائدة في تقنيات التصوير التشخيصي، والعلاجات القائمة على التصوير الطبي، وأنظمة مراقبة المرضى، ونظم المعلومات الصحية، فضلاً عن صحة المستهلك وخدمات الرعاية الصحية المنزلية. وفي عام 2019، سجلت ’فيليبس‘ مبيعات بقيمة 19.5 مليار يورو؛ وتوظف الشركة حوالي 81 ألف شخص، وتقدم عروضها وخدماتها في أكثر من 100 بلداً. ويمكن الاطلاع على آخر أخبار ’فيليبس‘ عبر الرابط التالي: www.philips.com/newscenter

قراءة المزيدقراءة محتوى أقل

الموضوعات

الجمال صحة المستهلك - العناية الشخصية بيان صحفي

جهات الاتصال

رينجن إردينك

مدير أول العلامة التجارية والاتصالات المتكاملة

فيليبس الشرق الأوسط وتركيا

88 15 636 216 90+

ملفات الوسائط

image
image
image

المزيد من الأخبار ذات الصلة