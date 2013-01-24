يتلكأ المرء أحيانًا عن القيام بما هو ضروري حتى لو كان مفيدًا لصحته إذا كان في ذلك من مشقّة كونه يبحث دائمًا عما يسهّل حياته وليس العكس. من هنا، تعتمد فوائد علاج انقطاع النفس النومي على مواظبة المريض في استخدام العلاج بكل أمانة. ومع ارتباط الامتثال مباشرة بالتعويض الآن، تتزايد الضغوط على موفري الرعاية في المنزل لبذل المزيد من الجهود بغية إثبات الامتثال، حتى في حالة معدلات تعويض التكاليف المنخفضة.

لم تعد الحياة بالسهولة والبساطة التي اعتدنا عليها، الأمر الذي دفع الجميع إلى العمل بشكل حثيث لتطوير منتجات وحلول لتقريب كل الجهات وتسهيل التبادل بينها. نتيجة لذلك، برزت الحاجة العميقة إلى حلول تنظّم إدارة علاج المريض وتقرّب المسافة بين المرضى وموفري الرعاية وتسهّل الوصول إلى البيانات الأساسية وتمكّن المريض من الامتثال شخصيًا إلى العلاج. ولهذا، نحن نركز على حلول الامتثال التي تتناسب ومناخ الرعاية في عصرنا الحالي.

يمكنك الآن استكشاف معلومات حول كيفية مساعدة الحلول التي نقدمها مرضى انقطاع النفس النومي الذين تعالجهم في إنجاح العلاج.