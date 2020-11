عند موافقتك على مشاركة بيانات التطبيق للمساعدة في تحسين التطبيق وتلقي خدمات مخصصة، فإننا نجمع بيانات استخدام التطبيق ونعالجها على النحو المفصَّل أدناه. وللقيام بذلك، نستخدم العديد من مزودي الخدمات الذين يعالجون بيانات التطبيق نيابة عنا ووفقًا لتعليماتنا. يستخدم مقدمو الخدمات لدينا ملفات تعريف الارتباط لمساعدتنا في جمع المعلومات الخاصة بك. تحليلات أدوبي. يستخدم هذا التطبيق خدمة تحليلات أدوبي (Adobe Analytics)، وهي خدمة تحليلية ("تحليلات أدوبي") مقدَّمة من Adobe Systems Software Ireland Limited ("أدوبي"). تستخدم خدمة تحليلات أدوبي "ملفات تعريف الارتباط" أو تقنيات مشابهة، وهي ملفات نصية توضع في تطبيقك من أجل مساعدة التطبيق على تحليل أنماط حركة الاتصال الإجمالية من خلال تطبيقنا. ومن خلال نقل المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة ملف تعريف الارتباط حول استخدام التطبيق إلى أدوبي، تضمن أدوبي إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك قبل التمكُّن من استخدام أدوات تحديد المواقع الجغرافية واستبداله بعنوان بروتوكول إنترنت عام قبل التخزين. نيابة عن شركة Philips، ستستخدم "أدوبي" هذه المعلومات لتقييم استخدامك للتطبيق، وتجميع التقارير حول نشاط التطبيق وإرسالها إلى شركة Philips، ولتوفير خدمات أخرى تتعلق بنشاط التطبيق واستخدام التطبيق لـ Philips. لن تقوم أدوبي بربط عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك بأي بيانات أخرى تحتفظ بها أدوبي.

خدمة "Apptentive". يستخدم هذا التطبيق خدمة "Apptentive"، وهي خدمة تقدم التعليقات والملاحظات وخدمات الاتصالات ("Apptentive") مقدمة من شركة Apptentive Inc. نيابة عن شركة Philips، ستستخدم خدمة "Apptentive" معلومات حول جهازك (مثل الشركة المصنعة والطراز ونظام التشغيل) وأنماط استخدام التطبيق والمعلومات التي تختار تقديمها (مثل الردود على الاستطلاع أو التعليقات) لتقديم الخدمات إلى Philips لمساعدتها على فهم استخدام التطبيق وتقديم الدعم وتحسين منتجاتهم وخدماتهم. يكون عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك مجهولًا قبل الاستخدام والتخزين ضمن منتجات وخدمات "Apptentive".

خدمة "Branch Metrics". يستخدم هذا التطبيق خدمة "Branch Metrics"؛ وهي خدمة مقدمة من شركة Branch Metrics Inc. المُشار إليها باسم (“Branch”)؛ لربط المستخدمين بعمق داخل التطبيق، وتحليل كيفية وصول المستخدمين إلى التطبيق واستخدامه، واستخدام نتائج التحليلات هذه لتحسين التطبيق. بالنيابة عن Philips، ستعالج شركة Branch المعلومات التي يتم إنشاؤها حول استخدامك للتطبيق (مثل منصة الجوّال، والطابع الزمني، ومفتاح واجهة برمجة التطبيقات (معرف التطبيق)، وإصدار التطبيق، ومعرّف الجهاز، ومعرّف iOS للإعلانات، ومعرّف iOS للموردين، وAndroid Advertiser ID، وعنوان IP، وطراز الجهاز، والشركة المصنعة، ونظام تشغيل الجهاز، ووقت بدء/ إيقاف جلسة العمل، ورمز شبكة الجوّال، وحالة الشبكة). إذا قمت بتنزيل التطبيق بالنقر فوق أحد إعلانات Philips على إحدى منصات شركاء التسويق لدينا، مثل فيسبوك أو آبل أو جوجل، وقررت تقديم الموافقة، ستقوم خدمة "Branch" بجمع بيانات قياس الإعلان من جهازك المحمول، بما في ذلك المعرِّفات الفريدة وبيانات التحليلات عن الإعلان التي نقرت عليه وأحداث التطبيق الأخرى (مثل التثبيت الأول والفتح ومشاركة التطبيق عبر خاصية مشاركة التطبيق). لفهم فعالية حملاتنا الإعلانية وقياس التفاعل، نشارك بيانات قياسات الإعلان الخاصة بك مع المنصة التي استخدمناها لتشغيل الإعلان والتي ستستخدم بعد ذلك البيانات لإعداد التقارير عن فعالية إعلاناتنا. بموجب الموافقة على استخدام شركة Branch، فإنك توافق على مشاركة بيانات قياس إعلانك مع المنصة التي استخدمتها عند النقر فوق إعلاننا، مثل فيسبوك، وآبل، وجوجل، بحسب الحالة، والتي ستعالج بياناتك وفقًا لإخطار الخصوصية فيسبوك:https://www.facebook.com/privacy/explanation; آبل: https://www.apple.com/privacy/; جوجل: https://policies.google.com/privacy).

خدمة "Google Firebase". يستخدم هذا التطبيق خدمة "Google Firebase"، وهي خدمة تطوير تطبيقات ("Firebase") مقدَّمة من Google Ireland Ltd. ("جوجل"). تستخدم خدمة "Firebase" "ملفات تعريف الارتباط" أو تقنيات مشابهة لأدوات تطوير البرامج، وهي ملفات نصية توضع في تطبيقك ومتصفح الويب. نيابة عن Philips، ستستخدم دمة "Firebase" المعلومات من جهازك مثل معرِّف الجهاز وعنوان بروتوكول الإنترنت ومعرِّف IDFA أو معرِّف خدمات Google Play وعنوان MAC الخاص بك وستستبدلها برمز فريد. عند استخدامك للتطبيق، سوف نقيس عدد زيارات التطبيق والصفحات التي تزورها واتصال الشبكة وأوقات التحميل ومتى يتعطل التطبيق. نحن نستخدم هذه المعلومات لتقييم وفهم استخدامك للتطبيق، لاختبار الأداء وتحليله وتحسين منتجاتنا وخدماتنا في النهاية. ولكي نمنحك تجربة أكثر تخصيصًا، نعالج بيانات التحليلات الخاصة بك لنُظهر لك المحتوى الصحيح ونرسل لك توصيات ورسائل داخل التطبيق والإشعارات المنبثقة الفورية. نستخدم أيضًا معلومات ملفات تعريف الارتباط والتحليلات الخاصة بك لطرح أسئلة عليك أو دعوتك للمشاركة في الاستطلاعات أو المشاريع البحثية. عندما تقرر المشاركة، نعالج بيانات اعتماد حسابك والردود والآراء والتجارب. كما نستخدم بياناتك ومعلوماتك الشخصية لتحسين الخدمات وتطوير منتجات جديدة لك في مجال أجهزة المطبخ. يرجى ملاحظة أننا لا نعالج معلومات التحليلات إلَّا بعد تقديم الموافقة بموجبالمادة 6.1.(a) من اللائحة (EU) 2016/679. إذا كتبت مراجعة في متاجر التطبيقات، فإننا نراجع تعليقاتك ونعالجها لأغراض تحسين المنتج. وما لم تطلب منا القيام بذلك، فإننا لا نربط هذه المعلومات ببيانات اعتماد حسابك أو أي معلومات أخرى نحتفظ بها منك. يمكننا فقط رؤية اسم المستخدم الخاص بمتجر التطبيقات وتعليقاتك. في هذه الحالة، نعتبر معالجة بيانات دعم العملاء الخاصة بك قائمة على مصلحة مشروعة لشركة Philips وقانونية بموجب المادة 6.1. (f) من اللائحة (EU) 2016/679. وعندما تطلب دعم العملاء، نوجهك خلال عملية دعم العملاء وفقًا لقسم دعم العملاء أدناه. قراءة المزيدقراءة محتوى أقل