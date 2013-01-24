الغرض من إخطار الخصوصية هذا هو مساعدتك على فهم ممارسات الخصوصية الخاصة بنا عند استخدامك لخدماتنا، بما في ذلك المعلومات والبيانات الشخصية التي نجمعها، ولماذا نجمعها، وماذا نفعل بها، بالإضافة إلى حقوقك الفردية. ينطبق إخطار الخصوصية هذا على البيانات الشخصية التي تم جمعها أو معالجتها بواسطة التطبيق، والتي يتم التحكم فيها بواسطة Philips Consumer Lifestyle BV
يرجى أيضًا قراءة شروط الاستخدام، التي تصف الشروط التي تَستخدم بموجبها خدماتنا.
البيانات الشخصية الحسَّاسة
عند موافتقك على جمع بيانات النمط الظاهري، فإننا نعالج وزنك وطولك ومستوى نشاطك البدني وتفاصيل أخرى لتزويدك بخدمات التغذية المخصصة، بما في ذلك النصائح والإرشادات عبر الإشعارات المنبثقة و / أو الرسائل داخل التطبيق. قبل جمع أي بيانات حسَّاسة، سوف نخبرك ونطلب موافقتك الصريحة وفقًا للمادة 9.2.a. من اللائحة (EU) 2016/679.
بخلاف ما ورد أعلاه، نطلب منك عدم إرسال أو الكشف عن أي بيانات شخصية حسَّاسة (مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو المعلومات المتعلقة بالأصل العِرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو غيرها أو الصحة أو الحياة الجنسية أو التوجُّه الجنسي، والقياسات الحيوية أو الخصائص الجينية، أو السوابق الجنائية أو عضوية النقابات) لنا، على التطبيق أو من خلاله، أو بأي وسيلة أخرى.
بيانات الحساب
نحن نجمع بياناتك الشخصية عند إنشاء حساب. يمكنك تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب MyPhilips أو باستخدام حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب Apple الخاص بك.
نظرًا لأننا نستخدم بيانات حسابك لتوفير الخدمات، فإننا نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد تكون طرفًا فيه ومشروعًا بموجب المادة 6.1. (b) من اللائحة (EU) 2016/679.
نظرًا لأننا نستخدم بيانات حسابك لتوفير الخدمات، فإننا نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد تكون طرفًا فيه ومشروعًا
بموجب المادة 6.1. (b) من اللائحة (EU) 2016/679.
بيانات الجهاز
عندما تختار إقران التطبيق بجهازك، فإننا نجمع معلومات خاصة بالجهاز عندما تدخل إلى الجهاز أو تستخدمه، بما في ذلك رقم جهاز المستخدم الفريد وبيانات الجلسة والاستخدام، وهي معلومات حول استخدامك للجهاز. يسجل الجهاز أيضًا الوصفات والمكونات ويرسلها إلى التطبيق. يتم استخدام البيانات التي تم جمعها لتزويدك بخدمات التغذية المخصصة، بما في ذلك النصائح والإرشادات عبر رسائل داخل التطبيق و / أو الإشعارات الفورية المنبثقة.
نظرًا لأن بيانات جهازك (أجهزتك) لا تتم معالجتها إلَّا عندما تختار إقران جهازك (أجهزتك) بالتطبيق لأغراض الخدمات، فإننا نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ العقد الذي تكون طرفًا فيه ومشروعًا بموجبه المادة 6.1.(b) من اللائحة (EU) 2016/679.
البيانات المقدَّمة الأخرى
عند استخدام التطبيق، يمكنك إنشاء ملف شخصي يتكون من اسمك / لقبك، ووصف موجز عن نفسك، وبلدك، والمحتوى الذي تم إنشاؤه والمفضَّل لديك والملفات الشخصية الأخرى التي تتابعها. نحن نعالج هذه التفاصيل جنبًا إلى جنب مع إعداداتك الخاصة بما في ذلك المأكولات المفضلة لديك ونظام الوحدات والأجهزة التي تمتلكها والمعلومات التي نرصدها عند استخدام خدماتنا.
ملفات تعريف الارتباط والتحليلات
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط أو العلامات أو التقنيات المشابهة ("ملفات تعريف الارتباط") لتشغيل خدماتنا وتحسينها وفهمها وتخصيصها. تسمح لنا ملفات تعريف الارتباط بالتعرف على جهازك المحمول وجمع المعلومات والبيانات الشخصية بما في ذلك رقم جهاز المستخدم الفريد الخاص بك، وعنوان بروتوكول الإنترنت لجهازك المحمول، ونوع متصفح الإنترنت المحمول أو نظام التشغيل الذي تستخدمه، وبيانات الجلسة والاستخدام، أو المعلومات المتعلقة بأداء الخدمات، وهي معلومات حول استخدامك للتطبيق. نعرض لك أيضًا محتوى خاصًا بكل بلد (بما في ذلك المعلومات بلغتك المحلية)، استنادًا إلى عنوان بروتوكول الإنترنت لجهازك المحمول ومعلومات مشغِّل بطاقة SIM.
عند موافقتك على مشاركة بيانات التطبيق للمساعدة في تحسين التطبيق وتلقي خدمات مخصصة، فإننا نجمع بيانات استخدام التطبيق ونعالجها على النحو المفصَّل أدناه. وللقيام بذلك، نستخدم العديد من مزودي الخدمات الذين يعالجون بيانات التطبيق نيابة عنا ووفقًا لتعليماتنا. يستخدم مقدمو الخدمات لدينا ملفات تعريف الارتباط لمساعدتنا في جمع المعلومات الخاصة بك. ولكي نمنحك تجربة أكثر تخصيصًا، نعالج بيانات التحليلات الخاصة بك لنُظهر لك المحتوى الصحيح ونرسل لك توصيات ورسائل داخل التطبيق والإشعارات المنبثقة الفورية. نستخدم أيضًا معلومات ملفات تعريف الارتباط والتحليلات الخاصة بك لطرح أسئلة عليك أو دعوتك للمشاركة في الاستطلاعات أو المشاريع البحثية. عندما تقرر المشاركة، نعالج بيانات اعتماد حسابك والردود والآراء والتجارب. كما نستخدم بياناتك ومعلوماتك الشخصية لتحسين الخدمات وتطوير منتجات جديدة لك في مجال أجهزة المطبخ. يرجى ملاحظة أننا لا نعالج معلومات التحليلات إلَّا بعد تقديم الموافقة بموجبالمادة 6.1.(a) من اللائحة (EU) 2016/679. إذا كتبت مراجعة في متاجر التطبيقات، فإننا نراجع تعليقاتك ونعالجها لأغراض تحسين المنتج. وما لم تطلب منا القيام بذلك، فإننا لا نربط هذه المعلومات ببيانات اعتماد حسابك أو أي معلومات أخرى نحتفظ بها منك. يمكننا فقط رؤية اسم المستخدم الخاص بمتجر التطبيقات وتعليقاتك. في هذه الحالة، نعتبر معالجة بيانات دعم العملاء الخاصة بك قائمة على مصلحة مشروعة لشركة Philips وقانونية بموجب المادة 6.1. (f) من اللائحة (EU) 2016/679. وعندما تطلب دعم العملاء، نوجهك خلال عملية دعم العملاء وفقًا لقسم دعم العملاء أدناه.
عند موافقتك على مشاركة بيانات التطبيق للمساعدة في تحسين التطبيق وتلقي خدمات مخصصة، فإننا نجمع بيانات استخدام التطبيق ونعالجها على النحو المفصَّل أدناه. وللقيام بذلك، نستخدم العديد من مزودي الخدمات الذين يعالجون بيانات التطبيق نيابة عنا ووفقًا لتعليماتنا. يستخدم مقدمو الخدمات لدينا ملفات تعريف الارتباط لمساعدتنا في جمع المعلومات الخاصة بك.
ولكي نمنحك تجربة أكثر تخصيصًا، نعالج بيانات التحليلات الخاصة بك لنُظهر لك المحتوى الصحيح ونرسل لك توصيات ورسائل داخل التطبيق والإشعارات المنبثقة الفورية. نستخدم أيضًا معلومات ملفات تعريف الارتباط والتحليلات الخاصة بك لطرح أسئلة عليك أو دعوتك للمشاركة في الاستطلاعات أو المشاريع البحثية. عندما تقرر المشاركة، نعالج بيانات اعتماد حسابك والردود والآراء والتجارب. كما نستخدم بياناتك ومعلوماتك الشخصية لتحسين الخدمات وتطوير منتجات جديدة لك في مجال أجهزة المطبخ. يرجى ملاحظة أننا لا نعالج معلومات التحليلات إلَّا بعد تقديم الموافقة بموجبالمادة 6.1.(a) من اللائحة (EU) 2016/679.
إذا كتبت مراجعة في متاجر التطبيقات، فإننا نراجع تعليقاتك ونعالجها لأغراض تحسين المنتج. وما لم تطلب منا القيام بذلك، فإننا لا نربط هذه المعلومات ببيانات اعتماد حسابك أو أي معلومات أخرى نحتفظ بها منك. يمكننا فقط رؤية اسم المستخدم الخاص بمتجر التطبيقات وتعليقاتك. في هذه الحالة، نعتبر معالجة بيانات دعم العملاء الخاصة بك قائمة على مصلحة مشروعة لشركة Philips وقانونية بموجب المادة 6.1. (f) من اللائحة (EU) 2016/679. وعندما تطلب دعم العملاء، نوجهك خلال عملية دعم العملاء وفقًا لقسم دعم العملاء أدناه.
.دعم العملاء
عندما تحتاج إلى دعم العملاء، يمكنك تزويدنا بالمعلومات المتعلقة باستخدامك لخدماتنا، بما في ذلك تفاعلك مع Philips، وكيفية الاتصال بك حتى نتمكن من تقديم الدعم المطلوب. نحن نشغِّل ونقدِّم خدماتنا، بما في ذلك توفير دعم العملاء وتحسين خدماتنا وتنظيمها وتخصيصها. نستخدم أيضًا معلوماتك للرد عليك عندما تتصل بنا.
نعتبر معالجة بيانات دعم العملاء الخاصة بك ضرورية لتنفيذ عقد تكون أنت طرفًا فيه ومشروعًا بموجب المادة 6.1.(b) من اللائحة (EU) 2016/679. في بعض الحالات، نعتبر معالجة بيانات دعم العملاء الخاصة بك قائمة على مصلحة مشروعة لشركة Philips وقانونية بموجب المادة 6.1. (f) من اللائحة (EU) 2016/679.
البيانات المجمعة
يجوز لنا دمج بياناتك الشخصية، بما في ذلك بيانات الحساب والبيانات الأخرى المقدمة وبيانات الجهاز وملفات تعريف الارتباط مع البيانات التي تم جمعها أثناء تفاعلاتك واستخدام وسائل Philips الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات والمنتجات المتصلة، بما في ذلك بروتوكول عناوين الإنترنت الخاص بك وملفات تعريف الارتباط ومعلومات الجهاز المحمول والاتصالات التي تضغط عليها أو تنقر فوقها وتفاصيل الموقع والمواقع الإلكترونية التي تزورها.
نستخدم بياناتك المجمعة لتحسين محتوى التطبيق والجهاز (الأجهزة) والخدمات والمهام وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة. في هذه الحالة، نعتبر معالجة بياناتك المجمعة قائمة على مصلحة مشروعة لشركة Philips وقانونية بموجب المادة 6.1. (f) من اللائحة (EU) 2016/679. إذا كنت توافق على تلقي رسائل ترويجية حول منتجات Philips وخدماتها وأحداثها وعروضها الترويجية التي قد تكون ذات صلة بك بناءً على تفضيلاتك وسلوكك عبر الإنترنت، فقد نرسل إليك رسائل تسويقية وترويجية عبر البريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الرقمية الأخرى، مثل تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي. وحتى نتمكن من تخصيص الرسائل وفقًا لتفضيلاتك وسلوكك وتزويدك بتجربة أكثر ملاءمة وشخصية، قد نقوم بتحليل بياناتك المجمعة. يمكنك إلغاء الاشتراك وعدم تلقي هذه الرسائل في أي وقت.
نستخدم بياناتك المجمعة لتحسين محتوى التطبيق والجهاز (الأجهزة) والخدمات والمهام وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة. في هذه الحالة، نعتبر معالجة بياناتك المجمعة قائمة على مصلحة مشروعة لشركة Philips وقانونية بموجب المادة 6.1. (f) من اللائحة (EU) 2016/679.
إذا كنت توافق على تلقي رسائل ترويجية حول منتجات Philips وخدماتها وأحداثها وعروضها الترويجية التي قد تكون ذات صلة بك بناءً على تفضيلاتك وسلوكك عبر الإنترنت، فقد نرسل إليك رسائل تسويقية وترويجية عبر البريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الرقمية الأخرى، مثل تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي. وحتى نتمكن من تخصيص الرسائل وفقًا لتفضيلاتك وسلوكك وتزويدك بتجربة أكثر ملاءمة وشخصية، قد نقوم بتحليل بياناتك المجمعة. يمكنك إلغاء الاشتراك وعدم تلقي هذه الرسائل في أي وقت.
الأذونات
قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى إمكانات التخزين بجهازك المحمول أو أجهزة الاستشعار أو المميزات الأخرى (مثل الصور أو الأجندة أو جهات الاتصال أو الكاميرا أو شبكة الواي فاي أو الموقع الجغرافي أو البلوتوث). نطلب الوصول عند الضرورة القصوى لتقديم الخدمات على النحو المفصَّل أدناه.
يجوز لشركة Philips الإفصاح عن بياناتك الشخصية لمقدمي الخدمات الخارجيين، أو شركاء الأعمال، أو الأطراف الأخرى وفقًا لإخطار الخصوصية و / أو القانون المعمول به.
مقدمو الخدمات
نحن نعمل مع مقدمي خدمات من جهات خارجية لمساعدتنا في تشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها.
قد نشارك بياناتك الشخصية مع مقدمي الخدمة التاليين:
مقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية
يقدم مقدمو الخدمات الأجهزة والبرامج والشبكات والتخزين وخدمات المعاملات و / أو التكنولوجيا ذات الصلة اللازمة لتشغيل التطبيق أو تقديم الخدمات.
مقدمو خدمة التحليلات.
يقدم مقدمو الخدمة هؤلاء الأجهزة و / أو البرامج و / أو الشبكات و / أو التخزين و / أو التكنولوجيا ذات الصلة اللازمة التي نحتاجها لإجراء التحليلات الخاصة بالتطبيق.
تطلب Philips من مقدمي الخدمات التابعين لها توفير مستوى مناسب من الحماية لبياناتك الشخصية على غرار المستوى الذي نقدمه. نطلب من مقدمي الخدمات التابعين لنا معالجة بياناتك الشخصية فقط وفقًا لتعليماتنا وللأغراض المحدَّدة المذكورة أعلاه فقط، للوصول إلى الحد الأدنى من البيانات التي يحتاجونها لتقديم خدمة معينة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية.
الجهات الخارجية الأخرى
قد تعمل Philips أيضًا مع جهات خارجية تقوم بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. إذا شاركت Philips البيانات الشخصية مع جهات خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، فستضمن Philips إبلاغك و / أو الحصول على موافقتك وفقًا للقوانين المعمول بها قبل مشاركة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، يرجى قراءة إخطارات الخصوصية الخاصة بهم بعناية عند إبلاغهم عن ممارسات الخصوصية الخاصة بهم، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي يقومون بجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.
تبيع Philips أحيانًا شركة أو جزءًا من شركة ما إلى شركة أخرى. يمكن أن يشمل نقل الملكية هذا نقل بياناتك الشخصية المرتبطة مباشرة بهذه الشركة إلى الشركة المشترية. جميع حقوقنا والتزاماتنا بموجب إخطار الخصوصية الخاص بنا قابلة للتنازل بحرية من قِبل Philips إلى أي من الشركات التابعة لنا، فيما يتعلق بالاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو بيع الأصول، أو بموجب تطبيق القانون أو غير ذلك، ويجوز لنا أن ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا، أو الكيانات التي تحل محلنا، أو المالك الجديد.
تبيع Philips أحيانًا شركة أو جزءًا من شركة ما إلى شركة أخرى. يمكن أن يشمل نقل الملكية هذا نقل بياناتك الشخصية المرتبطة مباشرة بهذه الشركة إلى الشركة المشترية. جميع حقوقنا والتزاماتنا بموجب إخطار الخصوصية الخاص بنا قابلة للتنازل بحرية من قِبل Philips إلى أي من الشركات التابعة لنا، فيما يتعلق بالاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو بيع الأصول، أو بموجب تطبيق القانون أو غير ذلك، ويجوز لنا أن ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا، أو الكيانات التي تحل محلنا، أو المالك الجديد.
النقل عبر الحدود
قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي دولة لدينا فيها منشآت أو نتعامل فيها مع مقدمي الخدمات، وباستخدامك للخدمات، فإنك تقر بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى دول خارج بلد إقامتك، والتي قد يكون لديها قواعد حماية البيانات التي تختلف عن قواعد بلدك. وبمقتضى ظروف معينة، يحق للمحاكم وهيئات تطبيق القانون والهيئات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى الوصول إلى بياناتك الشخصية.
إذا كنت تعيش في دولة تقع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو مقدمي الخدمات في الدول غير الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية المعترف بها من قِبل المفوضية الأوروبية على أنها توفر مستوى مناسبًا من حماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية (القائمة الكاملة لهذه الدول متاحة هنا http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). بالنسبة للتحويلات من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى البلدان التي لا تعتبرها المفوضية الأوروبية مقبولة، مثل الولايات المتحدة، فقد وضعنا تدابير مناسبة، مثل قواعد الشركات الملزمة الخاصة بالعميل والمورد وبيانات شركاء الأعمال و / أو البنود التعاقدية القياسية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية. يمكنك الحصول على نسخة من هذه الإجراءات باتباع الرابط أعلاه أو عن طريق الاتصال بنا هنا.
إذا كنت تعيش في دولة تقع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو مقدمي الخدمات في الدول غير الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية المعترف بها من قِبل المفوضية الأوروبية على أنها توفر مستوى مناسبًا من حماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية (القائمة الكاملة لهذه الدول متاحة هنا http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). بالنسبة للتحويلات من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى البلدان التي لا تعتبرها المفوضية الأوروبية مقبولة، مثل الولايات المتحدة، فقد وضعنا تدابير مناسبة، مثل قواعد الشركات الملزمة الخاصة بالعميل والمورد وبيانات شركاء الأعمال و / أو البنود التعاقدية القياسية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية. يمكنك الحصول على نسخة من هذه الإجراءات باتباع الرابط أعلاه أو عن طريق الاتصال بنا هنا.
ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟
سنحتفظ ببياناتك الشخصية طالما كانت هناك حاجة إليها أو طالما أنه مسموح بذلك في ضوء الغرض (الأغراض) التي يتم جمع البيانات من أجلها. تشمل المعايير التي نستخدمها لتحديد فترات الاحتفاظ لدينا ما يلي: (1) طول الفترة الزمنية التي تستخدم فيها التطبيق والخدمات، (2) ما إذا كان هناك التزام قانوني نمتثل له، أو (3) ما إذا كان من الأفضل الاحتفاظ بها في ضوء موقفنا القانوني (مثل ما يتعلق بقوانين التقادم أو التقاضي أو التحقيقات التنظيمية المعمول بها).
اختياراتك وحقوقك
إذا كنت ترغب في إرسال طلب للوصول إلى معالجة البيانات الشخصية التي قدمتها لنا سابقًا أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض عليها، أو إذا كنت ترغب في إرسال طلب لاستلام نسخة إلكترونية من بياناتك الشخصية لأغراض نقلها إلى شركة أخرى (إلى الحد الذي يتم توفير هذا الحق في إمكانية نقل البيانات إليك بموجب القانون المعمول به)، يمكنك الاتصال بناهنا. سنرد على طلبك بما يتوافق مع القانون المعمول به.
في طلبك، يرجى توضيح البيانات الشخصية التي ترغب في الوصول إليها أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها. وبغرض حمايتك، قد نقوم بتنفيذ الطلبات فيما يتعلق بالبيانات الشخصية المرتبطة بحسابك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات الحساب الأخرى، التي تستخدمها لإرسال طلبك إلينا، ويجوز لنا التحقق من هويتك قبل تنفيذ طلبك. سنحاول الامتثال لطلبك في أقرب وقت ممكن عمليًا. عندما نعتمد على الموافقة على جمع و / أو معالجة بياناتك الشخصية، يمكنك سحب موافقتك في أي وقت، دون التأثير على قانونية المعالجة بناءً على الموافقة قبل سحبها. يرجى ملاحظة أنه إذا استخدمت (بعض) اختياراتك وحقوقك، فقد لا تتمكن من استخدام خدماتنا كليًا أو جزئيًا بعد الآن. عندما نعالج بياناتك الشخصية بناءً على التزام قانوني نخضع له، بما في ذلك عندما تتفاعل معنا لممارسة أي من حقوقك، فإننا نعتبر المعالجة قانونية وفقًا للمادة 6.1.(c) من اللائحة (EU) 2016/679. عندما نعتمد على تنفيذ عقد لمعالجة بياناتك الشخصية لأغراض الخدمات، فقد لا نتمكن من تقديم الخدمات إذا لم نتلق المعلوماتك الخاصة بك.
في طلبك، يرجى توضيح البيانات الشخصية التي ترغب في الوصول إليها أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها. وبغرض حمايتك، قد نقوم بتنفيذ الطلبات فيما يتعلق بالبيانات الشخصية المرتبطة بحسابك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات الحساب الأخرى، التي تستخدمها لإرسال طلبك إلينا، ويجوز لنا التحقق من هويتك قبل تنفيذ طلبك. سنحاول الامتثال لطلبك في أقرب وقت ممكن عمليًا.
عندما نعتمد على الموافقة على جمع و / أو معالجة بياناتك الشخصية، يمكنك سحب موافقتك في أي وقت، دون التأثير على قانونية المعالجة بناءً على الموافقة قبل سحبها.
يرجى ملاحظة أنه إذا استخدمت (بعض) اختياراتك وحقوقك، فقد لا تتمكن من استخدام خدماتنا كليًا أو جزئيًا بعد الآن.
عندما نعالج بياناتك الشخصية بناءً على التزام قانوني نخضع له، بما في ذلك عندما تتفاعل معنا لممارسة أي من حقوقك، فإننا نعتبر المعالجة قانونية وفقًا للمادة 6.1.(c) من اللائحة (EU) 2016/679.
عندما نعتمد على تنفيذ عقد لمعالجة بياناتك الشخصية لأغراض الخدمات، فقد لا نتمكن من تقديم الخدمات إذا لم نتلق المعلوماتك الخاصة بك.
نحن نأخذ واجبنا لحماية البيانات التي تعهد بها إلى Philips على محمل الجد ضد التغيير أو الفقد أو سوء الاستخدام أو الكشف أو الوصول العرضي أو غير المُصرَّح به. تستخدم Philips مجموعة متنوعة من تقنيات الأمان والإجراءات التقنية والتنظيمية للمساعدة في حماية بياناتك. ولهذا الغرض ننفذ، من بين أمور أخرى، ضوابط الوصول، واستخدام جدران الحماية والبروتوكولات الآمنة.
نحن نأخذ واجبنا لحماية البيانات التي تعهد بها إلى Philips على محمل الجد ضد التغيير أو الفقد أو سوء الاستخدام أو الكشف أو الوصول العرضي أو غير المُصرَّح به. تستخدم Philips مجموعة متنوعة من تقنيات الأمان والإجراءات التقنية والتنظيمية للمساعدة في حماية بياناتك. ولهذا الغرض ننفذ، من بين أمور أخرى، ضوابط الوصول، واستخدام جدران الحماية والبروتوكولات الآمنة.
على الرغم من أن الخدمات ليست موجَّهة للأطفال، كما هو محدَّد بموجب القانون المعمول به، إلَّا أن سياسة Philips تلتزم بالقانون عندما تطلب إذن الوالدين أو ولي الأمر قبل جمع البيانات الشخصية للأطفال أو استخدامها أو الكشف عنها. نحن ملتزمون بحماية احتياجات الخصوصية للأطفال ونشجع بشدة الآباء والأمهات وأولياء الأمور على القيام بدور نشط في أنشطة واهتمامات أطفالهم عبر الإنترنت.
وإذا علم أحد الوالدين أو الوصي أن طفله قد قدَّم لنا بياناته الشخصية دون موافقتهم، يرجى الاتصال بنا هنا. وإذا علمنا أن الطفل قد زوَّدنا ببيانات شخصية، فسنحذف بياناته من ملفاتنا.
وقت لآخر. عندما نقوم بتحديث إخطار الخصوصية هذا، سنقوم أيضًا بتحديث التاريخ في أعلى الإخطار. نحن نشجعك على مراجعة أحدث إصدار من إخطار الخصوصية بانتظام. سيصبح إخطار الخصوصية الجديد ساري المفعول فور نشره. وإذا كنت لا توافق على الإخطار المعدَّل، فيجب عليك تغيير تفضيلاتك، أو التفكير في التوقف عن استخدام خدماتنا. من خلال الاستمرار في الوصول إلى خدماتنا أو الاستفادة منها بعد أن تصبح هذه التغييرات سارية المفعول، فإنك تقر بأنه تم إبلاغك وأنك توافق على إخطار الخصوصية بصيغته المعدَّلة.
وقت لآخر. عندما نقوم بتحديث إخطار الخصوصية هذا، سنقوم أيضًا بتحديث التاريخ في أعلى الإخطار.
نحن نشجعك على مراجعة أحدث إصدار من إخطار الخصوصية بانتظام.
سيصبح إخطار الخصوصية الجديد ساري المفعول فور نشره. وإذا كنت لا توافق على الإخطار المعدَّل، فيجب عليك تغيير تفضيلاتك، أو التفكير في التوقف عن استخدام خدماتنا. من خلال الاستمرار في الوصول إلى خدماتنا أو الاستفادة منها بعد أن تصبح هذه التغييرات سارية المفعول، فإنك تقر بأنه تم إبلاغك وأنك توافق على إخطار الخصوصية بصيغته المعدَّلة.
اتصل بنا
إذا كان لديك أي سؤال حول إخطار الخصوصية هذا أو حول الطريقة التي تستخدم بها Philips بياناتك الشخصية، فيمكنك الاتصال بـ Philips و / مسؤول حماية البيانات لدينا هنا. وبدلاً من ذلك، يحق لك تقديم شكوى إلى هيئة رقابية مختصة بدولتك أو منطقتك
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
أيندهوفن، هولندا