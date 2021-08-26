إشعار الخصوصية للرعاية اليومية من Philips

تم إجراء آخر تحديث لإشعار الخصوصية هذا في 8 أغسطس 2022. يوفر لك تطبيق الرعاية اليومية من Philips خدمات مخصصة في مجال الصحة الشخصية ("الخدمات"). وبحسب اختياراتك ومنطقتك، قد يقوم التطبيق بمعالجة البيانات الشخصية من منتجات Philips المختلفة التي لديها القدرة على الاتصال بالتطبيق ("المنتج").

إن إشعار الخصوصية هذا مصمم لمساعدتك على فهم ممارسات الخصوصية التي نتّبعها عندما تستخدم خدماتنا، بما في ذلك المعلومات والبيانات الشخصية التي نجمعها وسبب جمعنا لها وكيفية التصرف بها بالإضافة إلى حقوقك الفردية.

إن الشركة التي تتحكم في بياناتك الشخصية بموجب إشعار الخصوصية هذا هي Philips Consumer Lifestyle B.V التي يقع مقرها في High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands, وأي من فروعها أو الشركات التابعة لها ("Philips" أو "خاصتنا" أو "نحن" أو ضمير المخاطب "نا") ما هي المعلومات والبيانات الشخصية التي نجمعها ولأي غرض؟ نحن نعالج المعلومات والبيانات الشخصية كما هو موضّح بالتفصيل أدناه، عندما نقدّم خدماتنا، بما في ذلك عندما تقوم بالوصول إلى التطبيق وتنزيله أو تثبيته أو استخدام خدماتنا. نربط بياناتك الشخصية بمعرفات فريدة. ويجوز لنا استخدام هذه البيانات الشخصية كما هو محدد أدناه لتقديم الخدمات بالاستناد إلى موافقتك والتي تطلبها بناء على شروطنا؛ أو لتشغيل خدماتنا وتقديمها وتحسينها وتخصيصها ودعمها وتسويقها بالاستناد إلى مصالحنا القانونية، أو للامتثال لالتزام قانوني نخضع له. إذا لم تكن ترغب في أن نجمع بياناتك الشخصية ونقوم بمعالجتها، فلن تتمكّن من استخدام خدماتنا.

بيانات الحساب يمكنك تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب Philips أو باستخدام ملف التعريف الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب Apple. قد تشتمل البيانات الشخصية التي نجمعها على اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني وبلدك ولغتك وكلمة المرور الخاصة بك. نقوم أيضًا بمعالجة المعلومات حول استخدام التطبيق، بما في ذلك معلومات حول الجلسة وتسجيل الدخول والمصادقة، ونستخدمها لإدارة حسابك.

إذا اخترتِ تسجيل الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تتضمن البيانات الشخصية التي نجمعها ملف التعريف العام الأساسي الخاص بك (مثل صورة ملف التعريف والمعرّف والجنس وعنوان URL الخاص بملف التعريف وتاريخ الميلاد والصفحة الرئيسية والموقع الجغرافي) والبريد الإلكتروني لأغراض المصادقة. في هذه الحالة، يجوز لموفّر وسائل التواصل الاجتماعي جمع معلومات تفيد بأنك تستخدمين التطبيق وتسجّلين الدخول باستخدام حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي. يرجى قراءة إشعار الخصوصية الخاص بموفّر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك (على سبيل المثال، Facebook وGoogle وApple) للاطّلاع على ممارسات الخصوصية الخاصة به، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي يتم جمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.

نحن نستخدم بيانات حسابك لإنشاء حسابك وإدارته، ونسمح لك بتسجيل الدخول بأمان إلى التطبيق ، ونزوّدك بالخدمات المخصصة. إذا قمت بإنشاء حساب Philips لتسجيل الدخول إلى التطبيق، فسنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا للتحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصَين بك أو للتواصل معك ردًا على استفساراتك أو حصريًا لإرسال إعلانات متعلقة بالخدمة أو مراسلات تسويقية مباشرة في حال موافقتك على ذلك. يمكنك أيضًا استخدام حساب Philips لطلب منتج أو خدمة من Philips أو تسجيلها، وللمشاركة في عرض ترويجي أو لعبة، وللمشاركة في نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بعرض ترويجي خاص بـ Philips (على سبيل المثال، النقر فوق "إعجاب" أو "مشاركة") وللمشاركة في اختبار المنتج أو استطلاعات الرأي المتعلقة به.

البيانات الشخصية الحساسة عند استخدام التطبيق، قد تزودنا بمعلومات حساسة، مثل تفاصيل حول نمط حياتك ورفاهيتك. قد نقوم أيضًا بجمع البيانات الشخصية من المنتجات التي تقرر استخدامها بالتزامن مع التطبيق. يوضح هذا القسم أنواع البيانات الشخصية التي تم جمعها استنادًا إلى الميزات التي تستخدمها وطبيعة المنتجات التي تقرن بها التطبيق. سنقوم بتحديث هذا القسم بمجرد تمكين المنتجات والميزات الجديدة. · العناية بالمظهر للرجال وفقًا لاختياراتك، سنقوم بتخزين بياناتك المتعلقة بحلاقة الشعر والتسريح في حسابك حتى تتمكن من إعادة تخزينها بسهولة إذا قمت بتثبيت التطبيق على جهاز آخر. ونستخدم أيضًا بياناتك لتوفير تجربة مخصصة لك في ما يتعلق بحلاقة الشعر والتسريح من خلال أمور مثل البرامج التوجيهية المخصصة والخدمات الأخرى. تتضمن البيانات التي تمت معالجتها ما يلي:

o تفاصيل الحلاقة، بما في ذلك المعلومات عن آلة الحلاقة، مثل الطراز والرقم التسلسلي وبيانات الجلسة والاستخدام واستخدام سائل Quick Clean Pod؛ بالإضافة إلى تكرار ومدة الحلاقة. o تفاصيل البشرة وشعر الوجه، بما في ذلك صور البشرة أو الوجه التي تحملها إلى التطبيق؛ والمعلومات عن بشرتك وشعرك ولونه ونوعه؛ بالإضافة إلى روتين العناية بالبشرة ومشاكل الجلد. o تفاصيل حول نمط الحياة والصحة التي تقوم بإدخالها إلى التطبيق، وتتضمن نظام الحياة اليومي والتوتر والنوم والبيئة، بالإضافة إلى تفضيلات التسريح لديك. o الصور، بما في ذلك صور ملف التعريف والوجه والشعر والبشرة، عندما يكون ذلك ضروريًا بالنسبة إليك للاستمتاع بميزات معيّنة في التطبيق. o تفاصيل حول أنماط استخدام الحساب والجهاز المحمول. o إجابات على أسئلة التخصيص التي نطرحها.·

بناءً على الإعدادات لديك، يجوز لنا إرسال رسائل بريد إلكتروني وإعلامات منبثقة ومحتويات داخل التطبيق ورسائل داخل التطبيق. يجوز لنا أيضًا تجميع بياناتك أو توفيرها تحت اسم مستعار أو إزالة معلومات التعريف الشخصي منها أو جمعها لأغراض التخصيص.

بخلاف ما هو مذكور أعلاه، نطلب منك عدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية حساسة إلينا (على سبيل المثال، أرقام الضمان الاجتماعي، أو معلومات متعلقة بالأصل العرقي أو الإثني، أو الآراء السياسية، أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو غيرها، أو الصحة، أو الحياة الجنسية أو التوجه الجنسي، أو القياسات الحيوية أو الخصائص الجينية، أو الخلفية الجنائية، أو العضوية في اتحاد تجاري) في التطبيق أو بواسطته أو بأي وسيلة أخرى.

بيانات التحليلات وفقًا لاختياراتك، سوف تساعدنا في تحسين التطبيق والمنتجات المتصلة الخاصة بنا (بالإضافة إلى تطوير حلول جديدة مناسبة لك في مجال الصحة الشخصية!) استنادًا إلى البيانات التي نلاحظها ونجمعها عندما تستخدم خدماتنا. ونحن نفعل ذلك عن طريق:

· تقييم كيفية استخدامك للتطبيق وكيفية أداء التطبيق على جهازك المحمول، بما في ذلك عندما يتعطل التطبيق لتحديد المشكلات وإصلاحها؛ · تنفيذ وتحليل التغييرات أو الميزات عبر مجموعات مختلفة لفهم التفاعلات؛ · تقييم كيفية الوصول إلى التطبيق واستخدامه وربطك مباشرة بأقسام محددة في التطبيق؛· التفاعل معك للحصول على ملاحظاتك، ودعمك عند الحاجة، وإرسال المراسلات المتعلقة بالخدمة إليك؛ · دعوتك للمشاركة في الاستطلاعات أو المشاريع البحثية التي تنظمها مجموعة Philips وتسجيل إجاباتك.

يجوز لنا كذلك استخدام هذه المعلومات المعمقة لتخصيص خدماتنا أكثر. استنادًا إلى البيانات التي نلاحظها عند استخدام التطبيق والمنتج المتصل الخاص بك، سنحاول فهم أنماط الاستخدام التي تؤدي إلى تفاعلات معينة مع التطبيق، مثل قراءة مقالة معينة في التطبيق، وشراء منتج، والاستمرار بالتفاعل مع التطبيق أو تطوير ظروف ذات صلة بالمنتج الذي تستخدمه. سنستخدم هذه الأفكار لإنشاء قواعد حول المحتوى الذي سيتم عرضه للمستخدمين، وفي النهاية استخدام هذه المعلومات لتحسين الخوارزميات المستخدمة في توفير خدمات مخصصة. إذا قمت بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب Philips الخاص بك، فسوف نستخدم هذه المعلومات المعمقة لتخصيص تجربتك استنادًا إلى أنماط استخدامك للتطبيق.

تتضمن البيانات المعالجة تفاصيل الحساب، والمعرفات الفريدة، وبيانات الجلسة والاستخدام، ونظام التشغيل، والطراز، ومعلومات الشبكة، وعناوين بروتوكول الإنترنت (المقنعة)، ومعلومات التطبيق، مثل اسم التطبيق، والإصدار، والاستخدام، والأحداث، والصفحات التي تمت زيارتها، ومعلومات الجلسة، وبيانات الجهاز المتصلة والبيانات التي تدخلها في التطبيق، بالإضافة إلى البيانات التي يتم جمعها عند التفاعل مع قنوات Philips الرقمية، مثل المنتجات المسجلة. ويجوز لنا استخدام ملفات تعريف الارتباط و/أو العلامات و/أو التقنيات المماثلة والاستعانة بموفّري الخدمات الذين يعالجون التفاصيل الخاصة بك بالنيابة عنا وبناءً على تعليماتنا. يجوز لنا أيضًا تجميع بياناتك أو توفيرها تحت اسم مستعار أو إزالة معلومات التعريف الشخصي منها أو جمعها لأغراض الإحصاء والتحليل والتخصيص.

البيانات المجمّعة قد نجمّع بياناتك الشخصية، بما في ذلك بيانات الحساب وبيانات الجهاز وملفات تعريف الارتباط مع بيانات تم جمعها أثناء تفاعلك واستخدامك لقنوات Philips الرقمية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والرسائل الإلكترونية والتطبيقات والمنتجات المتصلة، بما في ذلك عنوان IP وملفات تعريف الارتباط ومعلومات حول الجهاز المحمول والمراسلات التي تنقر فوقها أو تضغط عليها والتفاصيل حول الموقع والمواقع الإلكترونية التي تزورها.

يجوز لنا تحليل بياناتك المجمّعة لتزويدك بالخدمات مثل روتين مخصص لتنظيف البشرة والحلاقة، وبرامج مخصصة للتدريب على العناية بالبشرة و/أو الحلاقة، ونصائح حول التسريح والحلاقة، ونصائح مخصصة حول أفضل تسريحات شعر الوجه، وتلميحات حول الحلاقة والتسريح، ولمساعدتنا على تحسين محتوى التطبيق والجهاز والخدمات ووظائفها وإمكانية استخدامها، فضلاً عن تطوير منتجات وخدمات جديدة في مجال العناية بالمظهر للرجال. في هذه الحالة، نتعامل مع معالجة بياناتك المجمّعة على أنها تستند إلى مصلحة شرعية لشركة Philips وقانونية بموجب المادة 6.1.(و) من القانون ‎(EU) 2016/679.

بيانات المراجعات والتصنيفات إذا قمت بكتابة تعليق حول التطبيق أو بتقييم التطبيق في متاجر التطبيقات، فيجوز لنا عندئذٍ معالجة هذه المعلومات للرد على تعليقاتك وأسئلتك وفهم ما تشعرين به عند استخدام التطبيق والتعرف على تصوّرك العام للتطبيق وعلامتنا التجارية واستخدام هذه المعلومات المعمقة لتحسين التطبيق. يمكننا فقط رؤية اسم المستخدم الخاص بك على متجر التطبيقات، والتقييمات، والتعليقات، وأي تفاصيل أخرى تقررين مشاركتها معنا أو إتاحتها للجمهور. ما لم تطلبي منا القيام بذلك، فإننا لا نربط هذه المعلومات ببيانات اعتماد حسابك أو أي معلومات أخرى نحتفظ بها منك. عند الحاجة إلى دعم العملاء، قد نستخدم بياناتك لمتابعة حالتك وتوجيهك عبر عملية دعم العملاء لدينا بما يتوافق مع قسم دعم العملاء الوارد أدناه بمزيد من التفصيل.

بيانات دعم العملاء عندما تطلب دعم العملاء، قد نطلب منك تزويدنا بمعلومات مرتبطة باستخدامك لخدماتنا، بما في ذلك تفاعلك مع Philips، وكيفية الاتصال بك لتزويدك بالدعم المطلوب. نحن نشغّل خدماتنا ونقدمها، بما في ذلك تقديم الدعم للعملاء، وتحسين خدماتنا وإصلاحها وتخصيصها. نستخدم معلوماتك أيضًا للرد عليك لدى الاتصال بنا.

بيانات التسويق إذا وافقت على تلقي مراسلات ترويجية حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها الترويجية التي قد تهمّك بالاستناد إلى تفضيلاتك وسلوكك عبر الإنترنت، فقد نرسل إليك مراسلات ترويجية وتسويقية عبر البريد الإلكتروني، والهاتف وغيرها من القنوات الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي. بهدف أن نتمكّن من تخصيص المراسلات حسب تفضيلاتك وسلوكك، وبهدف تزويدك بتجربة مخصصة وذات صلة أكثر، قد نحلل بياناتك الشخصية ونجمعها. يمكنك إلغاء الاشتراك وعدم تلقي هذه المراسلات في أي وقت.

ملفات تعريف الارتباط ومعلومات الجهاز نستخدم ملفات تعريف الارتباط أو العلامات أو تقنيات مشابهة أخرى ("ملفات تعريف الارتباط") و/أو نجمع المعلومات من جهازك المحمول ومن المنتج لتشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها. وتسمح لنا ملفات تعريف الارتباط بالتعرّف على جهازك المحمول والمنتج ذي الصلة وجمع المعلومات والبيانات الشخصية، بما فيها رقم جهاز المستخدم الفريد أو عنوان IP الخاص بجهازك المحمول، أو نوع مستعرض الإنترنت للأجهزة المحمولة أو نظام التشغيل الذي تستخدمه، أو بيانات حول الجلسة والاستخدام، أو معلومات متعلقة بأداء الخدمة، وهي معلومات حول استخدامك للتطبيق. يجوز لنا أيضًا استخدام هذه المعلومات لعرض محتوى خاص ببلدك (يتضمن ذلك معلومات بلغتك المحلية).

الأذونات قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى سعات التخزين الخاصة بجهازك المحمول أو المستشعرات أو الميزات الأخرى. نحن لا نطلب الوصول إلا عند الضرورة القصوى لتوفير الخدمات على النحو الموضّح بالتفصيل أدناه.

• Bluetooth وWIFI. يستلزم التطبيق اتصال WIFI للاتصال بالإنترنت. يحتاج التطبيق أيضًا إلى Bluetooth‏/WIFI لتوصيل جهازك (أجهزتك) به. ويمكنك حظر اتصال Bluetooth‏/WIFI في أي وقت من خلال الإعدادات في جهازك المحمول. • الموقع. للسماح للمستخدمين بالاتصال واستخدام أي جهاز Bluetooth مع هواتفهم، تتطلب أنظمة تشغيل Android من المستخدمين منح الإذن للتطبيق للوصول إلى الموقع الجغرافي التقريبي. وبالمثل، قد يطلب نظام التشغيل iOS من المستخدمين إعطاء إذن للتطبيق للوصول إلى الموقع الجغرافي. لا يستخدم التطبيق هذه الأذونات لتحديد موقعك، ولا تقوم Philips بجمع بيانات موقعك. يمكنك إلغاء أذونات الموقع في أي وقت في إعدادات جهازك المحمول. • الملفات. يتطلب التطبيق الوصول إلى الملفات في الجهاز المحمول لتخزين تكوينات اللغة وغيرها من الملفات التي يستخدمها التطبيق ليعمل كما يجب (على سبيل المثال، دلائل المستخدم أو الرسومات أو ملفات الوسائط أو غيرها من أصول البرامج الكبيرة). إذا قمت بحذف التطبيق، فسيتم حذف الملفات حينئذٍ من جهازك المحمول. • الصور والوسائط. إذا قمت بتحميل الصور إلى حسابك، فيستلزم التطبيق الحصول على إذن للوصول إلى الكاميرا أو معرض الصور في جهازك المحمول. قد تطلب أنظمة التشغيل Android إذنًا للوصول إلى مقاطع الفيديو، إلا أن التطبيق لن يستخدم الإذن إلا للسماح لك بتحميل صورتك.



في بعض الحالات، قد يطلب نظام التشغيل الخاص بك الأذونات التي يحتاج إليها جهازك المحمول لأسباب فنية، لكن لا يتم التحكم فيها أو استخدامها بواسطة Philips. لن نجمع أي بيانات مرتبطة بهذه الأذونات إلا إذا كان ذلك مطلوبًا لتقديم خدماتنا بما يتفق مع هذا الإشعار.

على الأجهزة التي تدعم كاميرا TrueDepth، يقوم التطبيق باستخدامها للسماح بوظائف - تتبع الوجه. وبشكل خاص، يستخدم هذا التطبيق تتبّع الوجه لمعاينة أشكال لحى مختلفة على وجهك. يتم استخدام المعلومات من كاميرا TrueDepth في الوقت الحقيقي. لا نخزّن هذه المعلومات على خوادمنا أو نشاركها مع جهات خارجية.

ويجوز لك حظر هذه الأذونات أو سحبها في أي وقت ضمن إعدادات نظام التشغيل.

مع من نشارك بياناتك الشخصية؟ قد تتم مشاركة بياناتك مع شركات Philips التابعة الأخرى التي تشكل جزءًا من مجموعة Philips. ولا يمكن لأي شخص الوصول إلى المعلومات سوى الأشخاص (داخل Philips) الذين يحتاجون إلى معرفة المعلومات. قد تفصح شركة Philips عن بياناتك الشخصية إلى مزوّدي الخدمات أو شركاء الأعمال من الجهات الخارجية، أو جهات خارجية أخرى بموجب إشعار الخصوصية هذا و/أو القانون المطبّق.

الجهات التابعة يجوز لنا مشاركة بياناتك مع كيانات Philips الأخرى التي تُعد جزءًا من مجموعة Philips. على سبيل المثال، يجوز لبعض كيانات Philips مساعدتنا على إدارة البنية الأساسية للتطبيق أو التعامل مع استفساراتك. لن يقوم بمعالجة بياناتك سوى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الوصول إليها للقيام بوظائفهم فقط.

مزوّدو الخدمات نحن نعمل مع موفّري خدمات من الجهات الخارجية لمساعدتنا في تشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها.

قد نشارك بياناتك الشخصية مع مزوّدي الخدمات التاليين:

موفرو خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات السحابة. يقدّم موفّرو الخدمات هؤلاء الأجهزة و/أو البرامج و/أو الشبكات و/أو خدمات التخزين و/أو خدمات المعاملات و/أو التقنيات ذات الصلة المطلوبة لتشغيل التطبيق أو لتوفير الخدمات.

موفّرو خدمات التحليلات والاستبيانات. يقدم موفّرو الخدمات هؤلاء الأجهزة والبرامج والشبكات والتخزين و/أو التكنولوجيا ذات الصلة التي نحتاجها لإجراء تحليلات التطبيقات أو الاستبيانات. تطلب شركة Philips من موفّري الخدمات لديها توفير مستوى مناسب لحماية بياناتك الشخصية ويجب أن يكون مماثلاً للمستوى الذي نقدّمه. ونحن نلزم موفّري الخدمات لدينا بمعالجة بياناتك الشخصية بما يتوافق مع إرشاداتنا وللأهداف المذكورة أعلاه فحسب، بهدف إمكانية الوصول إلى أقل كمية من البيانات الضرورية ليتمكّنوا من توفير خدمة محددة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية.

جهات خارجية أخرى قد تعمل Philips مع جهات خارجية تهتمّ بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. في حال قامت Philips بمشاركة بياناتك الشخصية مع جهات خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، ستحرص Philips على إبلاغك و/أو الحصول على موافقتك بما يتوافق مع القوانين المطبّقة قبل مشاركة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، يُرجى قراءة إشعارات الخصوصية الخاصة بهذه الجهات بدقة لمعرفة ممارسات الخصوصية التي تتّبعها، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي تجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.

تبيع أحيانًا Philips شركة أو جزءًا من شركة معينة إلى شركة أخرى. وقد تشمل عملية نقل الملكية نقل بياناتك الشخصية، التي تتعلق مباشرةً بتلك الشركة، إلى الشركة الشارية. إن كل حقوقنا وواجباتنا بموجب إشعار الخصوصية قابلة للإحالة من قبل شركة Philips إلى أي من الشركات التابعة لنا والمرتبطة بعملية دمج، أو شراء أو إعادة هيكلة، أو بيع أصول، أو عن طريق تشغيل القانون، أو خلافه، وقد ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا أو الكيانات اللاحقة أو إلى المالك الجديد.

وأثيرًا، يجوز لنا مشاركة بياناتك مع السلطات العامة والحكومية عندما يقتضي القانون ذلك، أو عند الضرورة لحماية حقوقنا.

نقل خارج الحدود قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي من البلدان التي نملك فيها منشآت أو التي نتعاطى فيها مع موفّري خدمات، ومن خلال استخدام الخدمات، أنت تقرّ بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، والتي يمكن أن تخضع لقوانين حماية البيانات مختلفة عن تلك المطبّقة في بلدك. في بعض الحالات، من الممكن أن تكون المحاكم، أو وكالات تطبيق القانون أو الوكالات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى مخوّلة للوصول إلى بياناتك الشخصية.

إذا كنت تقيم في أحد بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يجوز نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو مزودي الخدمات أو جهات خارجية الذين يوفرون الخدمات أو إلى الجهات الخارجية في بلدان خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والذين تعترف بهم المفوّضية الأوروبية على أنهم يوفرون مستوى مناسبًا من حماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تتوفر القائمة الكاملة بأسماء هذه البلدان هنا .

للانتقال من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى بلدان تعتبر غير متوافقة مع المفوضية الأوروبية، مثل الولايات المتحدة، وضعنا تدابير مناسبة، مثل قوانين الشركة الملزمة الخاصة ببيانات العملاء والمورّدين وشركاء الأعمال و/أو بنود تعاقدية قياسية تعتمدها المفوّضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية. يمكنك الحصول على نسخة من هذه التدابير من خلال اتباع الارتباط أعلاه أو من خلال التواصل معنا هنا.

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟ سنحتفظ ببياناتك الشخصية طوال الفترة الضرورية أو المسموح بها مع الأخذ في عين الاعتبار الغرض (الأغراض) الذي تم جمع البيانات من أجله. أما المعايير التي نتّبعها لتحديد فترة الاحتفاظ بالبيانات فتتضمّن: (1) مدة استخدامك للتطبيق والخدمات؛ (2) أو في حال كان هناك التزام قانوني نخضع له؛ (3) أو في حال كان الاحتفاظ بالبيانات مستحسنًا في ضوء موقعنا القانوني (مثلاً بخصوص القوانين المرعية الإجراء حول القيود أو الدعاوى أو التحقيقات التنظيمية).

اختياراتك وحقوقك إذا أردت تقديم طلب للوصول إلى البيانات الشخصية التي سبق وقدّمتها لنا أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها، أو إذا أردت تقديم طلب لتلقي نسخة إلكترونية من بياناتك الشخصية لأغراض نقلها إلى شركة أخرى (بالقدر الذي يسمح به القانون المطبّق عند منحك هذا الحق لنقل البيانات)، فيمكنك التواصل معنا هنا.

يُرجى التوضيح في طلبك البيانات الشخصية التي تودّين الوصول إليها أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها. ولحمايتك، قد لا ننفّذ سوى الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية المرتبطة بحسابك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات خاصة بحساب آخر، والتي تستخدمينها لإرسال طلبك إلينا، وقد نحتاج إلى التأكد من هويتك قبل تنفيذ طلبك. وسنحاول الامتثال لطلبك في أسرع وقت ممكن.

في حين أننا نعالج بياناتك لتقديم خدماتنا بناءً على شروطنا، قد لا نتمكن من تقديم الخدمات إذا لم نعالج بياناتك. في الحالات التي نعتمد فيها على مصالحنا المشروعة، نضمن عدم انتهاك المعالجة حقوقك المتعلقة بالخصوصية ومصالحك. في الحالات التي نعتمد فيها على موافقتك، يجوز لك سحبها في أي وقت من دون أن يؤثر ذلك في شرعية المعالجة قبل سحب الموافقة.

نحمي بياناتك الشخصية من واجبنا حماية البيانات التي تعهدين بها إلى شركة Philips من التعديل أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو الإفصاح عنها أو الوصول إليها بطريقة عرضية أو غير مصرّح بها، ونحن نأخذ هذا الواجب على محمل الجد. تستخدم Philips مجموعة من تقنيات الأمان والتدابير التقنية والتنظيمية للمساعدة في حماية بياناتك. ولهذا الغرض، نطبّق إجراءات التحكم بالوصول ونستخدم جدران الحماية والبروتوكولات الآمنة من بين غيرها من الإجراءات.

معلومات خاصة للآباء في حين أن الخدمات ليست مخصصة للأطفال، بحسب ما هو محدد بموجب القانون المطبّق، إلا أن سياسة Philips تفرض الامتثال للقانون عندما يتطلب الحصول على إذن الأهل أو الوصي قبل جمع بيانات شخصية عن الأطفال أو استخدامها أو الإفصاح عنها. ونحن ملتزمون بحماية احتياجات الخصوصية لدى الأطفال ونشجّع الأهل والأوصياء بشدة على الاضطلاع بدور فعال في ما يتعلّق بأنشطة أطفالهم واهتماماتهم عبر الإنترنت.

إذا علم أحد الوالدَين أو الوصي بأن طفله زوّدنا ببياناته الشخصية من دون موافقته، فيُرجى التواصل معنا هنا. وإذا علمنا بأن طفلاً قد زوّدنا ببيانات شخصية، فسنعمد إلى حذف هذه البيانات من ملفاتنا.

التغييرات التي تتم على إشعار الخصوصية هذا قد تتغيّر الخدمات التي نقدّمها من وقت إلى آخر من دون إشعار مسبق. لذلك، نحتفظ بحق تعديل إشعار الخصوصية هذا أو تحديثه من وقت إلى آخر. عندما نقوم بتحديث إشعار الخصوصية هذا، سنقوم بتحديث التاريخ المذكور في بداية إشعار الخصوصية هذا أيضًا.

نشجّعك على مراجعة آخر إصدار لإشعار الخصوصية هذا بشكل منتظم.

يصبح إشعار الخصوصية الجديد ساري المفعول لدى نشره على الفور. إذا كنت لا توافقين على الإشعار المنقّح، فيتعيّن عليك تعديل تفضيلاتك أو التفكير بالتوقف عن استخدام خدماتنا. ولكن، إذا استمريت بالوصول إلى خدماتنا أو استخدامها بعد أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ، فهذا يعني أنك على علم بإشعار الخصوصية المنقّح وتوافق عليه.

تواصل معنا إذا كانت لديك أي أسئلة حول إشعار الخصوصية هذا أو حول طريقة استخدام Philips لبياناتك الشخصية، فيمكنك التواصل مع Philips و/أو مسؤول حماية البيانات لدينا هنا. في المقابل، يحق لك تقديم شكوى لدى السلطات الرقابية المختّصة في بلدك أو منطقتك.

.Philips Consumer Lifestyle B.V

High Tech Campus 5, 5656 AE,‎

آيندهوفن، هولندا