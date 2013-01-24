Mobile application privacy notice

قد تعمل Philips مع جهات خارجية تهتمّ بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. في حال قامت Philips بمشاركة بياناتك الشخصية مع جهات خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، ستحرص Philips على إبلاغك و/أو الحصول على موافقتك بما يتوافق مع القوانين المطبّقة قبل مشاركة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، يُرجى قراءة إشعارات الخصوصية الخاصة بهذه الجهات بدقة لمعرفة ممارسات الخصوصية التي تتّبعها، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي تجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.

تبيع أحيانًا Philips شركة أو جزءًا من شركة معينة إلى شركة أخرى. وقد تشمل عملية نقل الملكية نقل بياناتك الشخصية، التي تتعلق مباشرةً بتلك الشركة، إلى الشركة الشارية. إن كل حقوقنا وواجباتنا بموجب إشعار الخصوصية قابلة للإحالة من قبل شركة Philips إلى أي من الشركات التابعة لنا والمرتبطة بعملية دمج، أو شراء أو إعادة هيكلة، أو بيع أصول، أو عن طريق تشغيل القانون، أو خلافه، وقد ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا أو الكيانات اللاحقة أو إلى المالك الجديد.



Amazon Alexa

نحن ندعم مهارة تنقية الهواء المتوفّرة من Philips في بعض البلدان. إذا قمت بتمكين هذه المهارة، ستتمكن من التحكّم بجهازك أو أجهزتك من خلال Amazon Alexa. وعندما تقوم بتمكين Amazon Alexa، ستزوّدك Amazon بخدماتها الخاصة. نرجو منك قراءة الشروط والأحكام وإشعار الخصوصية الخاص بـ Amazon Alexa.

Tmall Genie

في الصين، نحن ندعم مهارة تنقية الهواء المتوفّرة من Philips في تطبيق Tmall Genie. إذا قمت بتمكين هذه المهارة، ستتمكن من التحكّم بجهازك من خلال Tmall Genie. وفي هذه الحالة، ستزودك Tmall Genie بخدماتها الخاصة. نرجو منك قراءةالشروط والأحكام وإشعار الخصوصية الخاص بـ Tmall Genie.



نقل خارج الحدود

قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي من البلدان التي نملك فيها منشآت أو التي نتعاطى فيها مع موفّري خدمات، ومن خلال استخدام الخدمات، أنت تقرّ بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى بلدان خارج البلد الذي تقيم فيه، والتي يمكن أن تخضع لقوانين حماية البيانات مختلفة عن تلك المطبّقة في بلدك. في بعض الحالات، من الممكن أن تكون المحاكم، أو وكالات تطبيق القانون أو الوكالات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى مخوّلة للوصول إلى بياناتك الشخصية.

إذا كنت تقيم في أحد بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو إلى موفّري الخدمات في بلدان خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والذين تعترف بهم المفوّضية الأوروبية على أنهم يوفّرون مستوى مناسبًا من حماية البيانات، بالتوافق مع معايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تتوفر القائمة الكاملة بأسماء هذه البلدان هنا http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). للانتقال من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى بلدان تعتبر غير متوافقة مع المفوضية الأوروبية، مثل الولايات المتحدة، وضعنا تدابير مناسبة، مثل قوانين الشركة الملزمة الخاصة ببيانات العملاء والمورّدين وشركاء الأعمالو/أو بنود تعاقدية قياسية تعتمدها المفوّضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية. يمكنك الحصول على نسخة من هذه التدابير من خلال اتباع الارتباط أعلاه أو عبر إرسال بريد إلكتروني إلى privacy@philips.com.