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تقرير المملكة العربية السعودية​

الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية​

صياغة مستقبل الرعاية الصحية الآن​

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تقرير المملكة العربية السعودية​

الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية​

صياغة مستقبل الرعاية الصحية الآن​

تنزيل التقرير​
  • https://www.philips.sa/a-w/about/news/future-health-index/reports/2026/ai-in-practice.html تم نسخ الرابط
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أبحاث المملكة العربية السعودية

 

بدأ الذكاء الاصطناعي بإحداث فرق ملموس في الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة. وبالنسبة إلى العديد من مختصي الرعاية الصحية، تشمل فوائده الحد من الأعباء الإدارية، وتحسين كفاءة سير العمل، وزيادة القدرة الاستيعابية، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة والعمل.

 

يستخدم مختصو الرعاية الصحية تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في ممارساتهم اليومية لدعم اتخاذ القرارات وتقديم الرعاية. ويؤكد العديد من المرضى أهمية معرفة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة صحتهم. ومع ذلك، يتسارع اعتماد هذه التقنية بوتيرة تفوق سرعة تطوير الأنظمة وبرامج التدريب والبنية التحتية المصممة لدعمها.​

 

"مؤشر الصحة المستقبلية 2026" هو أكبر استطلاع عالمي من نوعه يبحث في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والقيمة التي يُضيفها للمختصين في مجال الرعاية الصحية والمرضى على حد سواء.

تعرف على المواضيع الرئيسية في التقرير

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الذكاء الاصطناعي يُحدث تأثيراً ملموساً ​

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الذكاء الاصطناعي يُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية​

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البيانات المترابطة تشكل عاملاً مُضاعفاً للقوة​

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الذكاء الاصطناعي يُمكّن مقدمي الرعاية الصحية السريرية من بلوغ أقصى إمكاناتهم​

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الذكاء الاصطناعي يُسهم في تعزيز رفاه مقدمي الرعاية الصحية السريرية​

"يتسارع تأثير الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، إذ يتيح تقديم رعاية أكثر أماناً للمرضى، ويوفر لمقدمي الرعاية الصحية السريرية المزيد من الوقت لأداء مهام سريرية أعلى قيمة، ويعزز قدرتهم على رعاية المزيد من المرضى".​

مارك زورا- الرئيس التنفيذي-فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا
مارك زورا
الرئيس التنفيذي
فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا
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  التقرير العالمي

رؤوا المزيد من المعلومات حول وجهات النظر المختلفة  لمختصي الرعاية الصحية والمرضى حول الذكاء الاصطناعي

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التقارير المحلية​

قريباً

الولايات المتحدة

المملكة المتحدة

الهند

هولندا

البرازيل

السعودية

الصين

السعودية

ألمانيا

فرنسا

أُجري استطلاع مؤشر الصحة المستقبلية لحساب فيليبس.

 

في نسخته الحادية عشرة، يكشف "مؤشر الصحة المستقبلية للعام 2026" عن التأثير الواقعي للذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، ويوضح المتطلبات اللازمة لتعزيز هذه المكاسب وتوسيع نطاقها. وقد أُجري استطلاعان كمّيان شملا أكثر من 2,000 من مختصي الرعاية الصحية وما يزيد عن 20 ألف مريض في 10 بلدان: البرازيل والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وهولندا والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان من عام 2026.​

 

للاطلاع على المنهجية الكاملة وقائمة المصادر، انقر هنا.​

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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