بدأ الذكاء الاصطناعي بإحداث فرق ملموس في الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة. وبالنسبة إلى العديد من مختصي الرعاية الصحية، تشمل فوائده الحد من الأعباء الإدارية، وتحسين كفاءة سير العمل، وزيادة القدرة الاستيعابية، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة والعمل.

يستخدم مختصو الرعاية الصحية تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في ممارساتهم اليومية لدعم اتخاذ القرارات وتقديم الرعاية. ويؤكد العديد من المرضى أهمية معرفة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة صحتهم. ومع ذلك، يتسارع اعتماد هذه التقنية بوتيرة تفوق سرعة تطوير الأنظمة وبرامج التدريب والبنية التحتية المصممة لدعمها.​

"مؤشر الصحة المستقبلية 2026" هو أكبر استطلاع عالمي من نوعه يبحث في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والقيمة التي يُضيفها للمختصين في مجال الرعاية الصحية والمرضى على حد سواء.