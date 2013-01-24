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ReCare ثبات الجانبَين في الطرف السفلي

PTE7020MA/37
التصنيف الإجمالي / 5
  • ثبات إضافي للمستخدمين ثبات إضافي للمستخدمين ثبات إضافي للمستخدمين
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    ReCare ثبات الجانبَين في الطرف السفلي

    PTE7020MA/37

    ثبات إضافي للمستخدمين

    يعتبر هذا الملحق مفيدًا للغاية للمرضى المصابين بمشاكل عصبية، لبناء القوة في الجزء السفلي من الساق، مع توفير ثبات للوركين والركبتين الأضعف. ويمكن للمرضى الاستفادة مع تقليل الضغط عن المفاصل الأضعف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare ثبات الجانبَين في الطرف السفلي

    ثبات إضافي للمستخدمين

    يعتبر هذا الملحق مفيدًا للغاية للمرضى المصابين بمشاكل عصبية، لبناء القوة في الجزء السفلي من الساق، مع توفير ثبات للوركين والركبتين الأضعف. ويمكن للمرضى الاستفادة مع تقليل الضغط عن المفاصل الأضعف.

    ثبات إضافي للمستخدمين

    يعتبر هذا الملحق مفيدًا للغاية للمرضى المصابين بمشاكل عصبية، لبناء القوة في الجزء السفلي من الساق، مع توفير ثبات للوركين والركبتين الأضعف. ويمكن للمرضى الاستفادة مع تقليل الضغط عن المفاصل الأضعف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare ثبات الجانبَين في الطرف السفلي

    ثبات إضافي للمستخدمين

    يعتبر هذا الملحق مفيدًا للغاية للمرضى المصابين بمشاكل عصبية، لبناء القوة في الجزء السفلي من الساق، مع توفير ثبات للوركين والركبتين الأضعف. ويمكن للمرضى الاستفادة مع تقليل الضغط عن المفاصل الأضعف.

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      ثبات إضافي للمستخدمين

      استفد من استقامة مناسبة للساق والقدم

      يعزل الإطار المزوّد بأشرطة الجزء السفلي من الساق

      يعزل الإطار المزوّد بأشرطة الجزء السفلي من الساق

      يحافظ الإطار الصلب والأشرطة على الجزء السفلي من الساق مستقيمًا عندما يتعذّر على المريض الحفاظ على الاستقامة الآمنة بمفرده. بالتالي، يمكن للمرضى ممارسة التمارين من دون انزلاق قدم عن الدواسة، أو سقوط ساق إلى جانب جهاز التمارين. وتسمح هذه الميزة بالتثبيت مباشرةً وبإحكام بدواستَي آلة صعود الدرج الرياضية بوضعية شبه ممدّدة. ويتم تثبيت المريض من أسفل الركبة تمامًا لعدم الضغط على الركبتين.

      المواصفات التقنية

      • مجموعة الملحقات

        مجموعة
        1

      • الضبط

        -
        • ضمادة ربلة قابلة للضبط
        • أشرطة ذات خطافات وحلقات

      • مادة المنتج

        -
        بنية حديدية صلبة

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