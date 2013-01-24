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ReCare آلة صعود الدرج الرياضية بوضعية ممدّدة

PTE7000MS/37
التصنيف الإجمالي / 5
  • تمرين لكامل الجسم، لطيف على المفاصل تمرين لكامل الجسم، لطيف على المفاصل تمرين لكامل الجسم، لطيف على المفاصل
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    ReCare آلة صعود الدرج الرياضية بوضعية ممدّدة

    PTE7000MS/37

    تمرين لكامل الجسم، لطيف على المفاصل

    تساعد الوضعية شبه الممدّدة في آلة ‎7.0 S على إزالة الضغط عن الوركين والركبتين والكاحلين. أما برنامج تمرين الجزء العلوي من الجسم فيساعد المريض على بناء قوته وتحقيق توازن متماثل، حتى للمستخدمين الذي يشكون من صعوبات في الحركة في الجزء السفلي من جسمهم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare آلة صعود الدرج الرياضية بوضعية ممدّدة

    تمرين لكامل الجسم، لطيف على المفاصل

    تساعد الوضعية شبه الممدّدة في آلة ‎7.0 S على إزالة الضغط عن الوركين والركبتين والكاحلين. أما برنامج تمرين الجزء العلوي من الجسم فيساعد المريض على بناء قوته وتحقيق توازن متماثل، حتى للمستخدمين الذي يشكون من صعوبات في الحركة في الجزء السفلي من جسمهم.

    تمرين لكامل الجسم، لطيف على المفاصل

    تساعد الوضعية شبه الممدّدة في آلة ‎7.0 S على إزالة الضغط عن الوركين والركبتين والكاحلين. أما برنامج تمرين الجزء العلوي من الجسم فيساعد المريض على بناء قوته وتحقيق توازن متماثل، حتى للمستخدمين الذي يشكون من صعوبات في الحركة في الجزء السفلي من جسمهم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare آلة صعود الدرج الرياضية بوضعية ممدّدة

    تمرين لكامل الجسم، لطيف على المفاصل

    تساعد الوضعية شبه الممدّدة في آلة ‎7.0 S على إزالة الضغط عن الوركين والركبتين والكاحلين. أما برنامج تمرين الجزء العلوي من الجسم فيساعد المريض على بناء قوته وتحقيق توازن متماثل، حتى للمستخدمين الذي يشكون من صعوبات في الحركة في الجزء السفلي من جسمهم.

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      تمرين لكامل الجسم، لطيف على المفاصل

      تقليل مستوى الضغط

      إمكانية تدوير المقبضَين للحصول على وضعية يد مريحة

      إمكانية تدوير المقبضَين للحصول على وضعية يد مريحة

      بالإضافة إلى الطول القابل للضبط، يمكن أيضًا تدوير المقبضَين وفقًا لحركة المعصم الطبيعية. ويوفر الغلاف الناعم وغير الأملس قبضة محكمة.

      ضبط المقبضين إلى الأمام وإلى الخلف

      ضبط المقبضين إلى الأمام وإلى الخلف

      يمكن ضبط طول المقبضين الملائمين ليتوافقا مع مجموعة متنوّعة من المستخدمين. ويتم تثبيت وضعية المقبض بسهولة لممارسة التمارين المخصصة للساقين فقط، أو للذراعين فقط، أو لكامل الجسم.

      ضبط المقعد أفقيًا وإمالته

      ضبط المقعد أفقيًا وإمالته

      لتوفير أفضل وضعية للجسم وللراحة أثناء التمارين الرياضية، يمكن ضبط المقعد المبطّن إلى الأمام وإلى الخلف ويمكن إمالته أيضًا.

      تنزيل كل بيانات التمارين الرياضية على الشاشة

      تنزيل كل بيانات التمارين الرياضية على الشاشة

      تعرض وحدة التحكّم معلومات الأداء الأساسية في الوقت الحقيقي، وتقوم ببث بيانات التمارين الرياضية الخاصة بالمريض على كمبيوتر شخصي في الوقت نفسه. وتعرض النوافذ الوقت، والسرعة، وطول الخطوة، وعدد الخطوات، والواط، والسعرات الحرارية، والمكافئ الاستقلابي، ومعدل ضربات القلب، ومستوى المقاومة، والتماثل، والقوة. وتشمل البرامج "يدوي"، و"مرتفَع"، و"هضبة"، و"فاصل"، و"سهولة"، و"معدل ضربات القلب"، و"تماثل".

      الصعود والنزول بسهولة بواسطة المقعد القابل للتدوير

      الصعود والنزول بسهولة بواسطة المقعد القابل للتدوير

      يمكن للأطباء السريريين وضع المرضى على آلة صعود الدرج الرياضية براحة من خلال تدوير المقعد لتوفير أفضل وضعية. ويمكن تدوير المقعد بمقدار 360 درجة. أما الأشخاص الذين يشكون من نطاق حركة محدود في الجزء السفلي من الجسم، فيمكنهم الصعود على آلة صعود الدرج الرياضية والنزول عنها بشكل آمن ومستقل بفضل ارتفاع المقعد المنخفض.

      يتراوح نطاق الخطوة بين بوصة واحدة و12,5 بوصات

      يتراوح نطاق الخطوة بين بوصة واحدة و12,5 بوصات

      يتراوح عمق الخطوة بين بوصة واحدة و12,5 بوصات، ما يسمح بإجراء خطوة أقل عمقًا بالإضافة إلى خطوات عميقة أيضًا. إذا ضغطت قدم على الدواسة إلى الأمام، فستتوجه الدواسة الأخرى نحو المستخدم بالمسافة نفسها التي تم الضغط عليها إلى الأمام.

      المقاومة متساوية للذراعين والساقين

      تقدّم آلة صعود الدرج الرياضية هذه مقاومة متساوية، ما يسمح للذراع أو الساق الأقوى بالمساعدة في تمرين الذراع أو الساق الأخرى. وتُعتبر المقاومة المتساوية مفيدة لمجموعة متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص الذين يتمتّعون بنطاق حركة أكبر أو الذين يشكون من اختلال في التوازن بين الذراعين أو الساقين اليسرى واليمنى.

      تخفيف الضغط في الجزء السفلي من الجسم على المقعد شبه الممدّد

      يتميّز التصميم شبه الممدّد والمتعدد الاستخدامات بالقدرة على تخفيف الضغط عن المفاصل مع توفير تمارين رياضية صعبة في الوقت نفسه. ويلائم المقعد أي مريض تقريبًا، بدءًا من المسنّ الذي يشكو من مشاكل في الحركة ووصولاً إلى الرياضي الترفيهي الذي يتعافى من إصابة.

      تقيس وحدة التحكّم تفاوت التماثل في الجهتَين

      بواسطة برنامج التماثل، يمكن للأطباء السريريين قياس تقدّم المريض في بناء قوة الجسم في الجهتَين اليسرى واليمنى. وسيكتسب المستخدمون الثقة فيما يرون تقدّمهم الذي يشير إليه البرنامج، سواء أكانوا يريدون إعادة التأهيل بعد إصابة ما أو التمرين بكل بساطة للاستمتاع بقوة أفضل.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        الشهادات
        • CAN/CSA-C22.2 رقم ‎60601-1:14
        • ANSI/AAMI
        • ES60601-1:2005 وA2‏ (R2012) وA1
        • IEC 60601-1-2:2014
        • EN 60601-1-2:2015
        • IEC 60601-1:2015+A1:2012
        • EN 60601-1:2006
        • ‎+A1:2013، ‏‎+A12:2014
        • EN ISO 20957:2013
        • MDD 93/42/EEC الفئة Im،
        • NB: 0123

      • الحد الأقصى لوزن المستخدم

        رطل
        440
        كلغ
        200

      • الوزن الصافي

        رطل
        258
        كلغ
        117

      • الأبعاد الإجمالية

        بوصات
        67x35x48
        سم
        170x89x122

      • طاقة التيار المتردد

        فولت
        التيار المتردد 100-240 فولت

      • CSAFE

        نعم
        -

      • مجموعة نقل القدرة

        متينة
        • حزام مضلّع على شكل حرف V مع 8 أخاديد
        • مع دارات مضغوطة بنابض

      • المروحة

        نعم
        -

      • نبض اليد

        نعم
        -

      • البرامج

        تتضمن
        • مخصص
        • مرتفَع
        • معدل ضربات القلب
        • فاصل
        • يدوي
        • هضبة
        • التماثل

      • المقاومة

        المستوى
        من 1 إلى 20
        النوع
        نظام المقاومة المغنطيسية

      • المقاومة عند البدء

        واط
        5

      • نطاق العمل

        واط
        من 5 إلى 750

      • نطاق السرعة

        خطوة في الدقيقة
        من 10 إلى 210

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