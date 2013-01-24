ضبط طول ذراع التدوير لملاءمة نطاق الحركة

لمساعدة المرضى الذين يشكون من صعوبة في الحركة أو من إصابات، يمكن تحريك الدواستَين على طول ذراع التدوير لملاءمة نطاق الحركة الصغير جدًا الذي يبلغ 15 درجة. وتوفر الدرجات الأصغر حركات دائرية أصغر في الجزء السفلي من الجسم، ليتمكّن المرضى من إكمال ضغطة كاملة بمقدار 360 درجة أثناء مرحلة إعادة التأهيل. وتتم فهرسة ذراعَي التدوير لتعقب مدى تحسّن المرضى، بالإضافة إلى التكرار الدقيق.