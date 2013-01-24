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ReActiv مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط

PTE4010CA/37
التصنيف الإجمالي / 5
  • الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين
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    ReActiv مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط

    PTE4010CA/37

    الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين

    أصبحت ممارسة التمارين بنطاق حركات أصغر ممكنًا على الدراجات، بفضل مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط. ويوفر هذا الملحق مستوى سلامة إضافيًا وإمكانية وصول أكبر للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة كما يساعد في تقليص الخوف من الألم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReActiv مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط

    الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين

    أصبحت ممارسة التمارين بنطاق حركات أصغر ممكنًا على الدراجات، بفضل مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط. ويوفر هذا الملحق مستوى سلامة إضافيًا وإمكانية وصول أكبر للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة كما يساعد في تقليص الخوف من الألم.

    الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين

    أصبحت ممارسة التمارين بنطاق حركات أصغر ممكنًا على الدراجات، بفضل مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط. ويوفر هذا الملحق مستوى سلامة إضافيًا وإمكانية وصول أكبر للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة كما يساعد في تقليص الخوف من الألم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReActiv مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط

    الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين

    أصبحت ممارسة التمارين بنطاق حركات أصغر ممكنًا على الدراجات، بفضل مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط. ويوفر هذا الملحق مستوى سلامة إضافيًا وإمكانية وصول أكبر للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة كما يساعد في تقليص الخوف من الألم.

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      الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين

      مثالية للأشخاص الذين يشكون من صعوبة في الحركة

      طول الذراع قابل للضبط للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة

      للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة، تتم فهرسة الذراعَين القابلتَين للضبط الاختياريتَين للوضع المتكرر ويبدأ نطاق حركتهما الصغير جدًا ن 15 درجة. ومع تحسّن أداء المستخدمين، يمكنهم متابعة تعافيهم في نطاق كامل من الحركة.

      المواصفات التقنية

      • مجموعة الملحقات

        مجموعة
        1

      • حجم السلك

        بوصات
        سلك قياسي بحجم 9/‏16 بوصات

      • درجات التعديل

        من 15 درجة إلى النطاق الكامل
        -

      • المنتجات المطبقة

        الدراجة في الوضعية المستقيمة
        نعم
        دراجة بوضعية ممدّدة
        نعم

      • تعديلات وضعية الدواسات

        10 تزايدية
        -

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